Сергей Лавров упрекнул Запад в «однобокости» и «истеричности»

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
События, связанные с Алексеем Навальным, как и вообще почти все происходящее в России, освещаются на Западе очень своеобразно. «Истерика зашкаливает», — так прокомментировал ситуацию МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, сообщает «Интерфакс», на Западе любые российские события рассматривают «достаточно специфично» и «однобоко». К примеру, сказал Лавров, в ситуации с Навальным зарубежными СМИ «абсолютно скрывается от общественности, что те законы, которые существуют для проведений демонстраций, митингов и всяких протестов на Западе, гораздо более жестокие, чем в РФ».
Глава МИД уточнил, что силовики на Западе вправе пресекать любые акции, которые не были согласованы с властями. Если в США, Германии или Франции протестующие выходят на проезжую часть и мешают транспорту, «им грозит несколько лет тюрьмы, многотысячный в евро штраф и прочие наказания», рассказал Лавров. И заверил: западная полиция разбирается с протестующими гораздо жестче, чем российская. Лавров также сообщил, что передал в ЕС «видеоряд», показывающий различия в подходах к разгону незаконных акций в России и на Западе.
Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу «Ив Роше». В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении. Навальный свою вину не признает. С учетом отбытого года под домашним арестом, Навальный просидит в колонии 2 года 8 месяцев.
После оглашения вердикта начались несанкционированные акции протеста. В ночь на 3 февраля в Москве и Петербурге продолжались акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает «ОВД-Инфо», в Москве задержаны в общей сложности 1 тыс. 145 человек, в том числе у здания Мосгорсуда, в Петербурге — полиция задержала 246 сторонников Навального.
Всего накануне по всей России были задержаны 1 тыс. 406 человек. Так, в Ижевске в отдел полиции попали четыре человека, в Омске — три, в Челябинске и Краснодаре — двое, еще по одному человека задержали в Кирове, Чебоксарах, Набережных Челнах и Мытищах.
Несанкционированные акции в поддержку Навального, арестованного сразу по возвращении в Россию из Германии, проходили также 23 и 31 января.
События, связанные с Алексеем Навальным, как и вообще почти все происходящее в России, освещаются на Западе очень своеобразно. «Истерика зашкаливает», — так прокомментировал ситуацию МИД РФ Сергей Лавров.
Поклонники бывшей звёздной пары Анджелины Джоли и Брэда Питта, несмотря ни на что, продолжают следить за их жизнью. Многие заметили, что Джоли в последнее время стала не так категорично относиться к Питту.
Житель Иваново уволился из органов МВД, поскольку считает приговор политику Алексею Навальному несправедливым. Отметим, что это уже второй случай, когда полицейский остается без работы из-за того, что его мнение идет вразрез с мнением большинства...
На кукурузном поле у польской деревни Слушкув, к юго-востоку от Познани, был найден большой горшок, наполненный серебряными монетами начала XII века. Также в нем находились четыре кольца, одно из которых, по мнению ученых, могло принадлежать Марии — жене одного из самых могущественных людей Польши того времени.
«Табель о рангах» был утвержден 4 февраля 1722 года. Это был первый закон о порядке государственной службы в Российской империи, в котором говорилось о классификации военных, статских и придворных чинов, и их соотношении по старшинству.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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