Сергей Лавров упрекнул Запад в «однобокости» и «истеричности»

События, связанные с Алексеем Навальным, как и вообще почти все происходящее в России, освещаются на Западе очень своеобразно. «Истерика зашкаливает», — так прокомментировал ситуацию МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, сообщает «Интерфакс», на Западе любые российские события рассматривают «достаточно специфично» и «однобоко». К примеру, сказал Лавров, в ситуации с Навальным зарубежными СМИ «абсолютно скрывается от общественности, что те законы, которые существуют для проведений демонстраций, митингов и всяких протестов на Западе, гораздо более жестокие, чем в РФ».

Глава МИД уточнил, что силовики на Западе вправе пресекать любые акции, которые не были согласованы с властями. Если в США, Германии или Франции протестующие выходят на проезжую часть и мешают транспорту, «им грозит несколько лет тюрьмы, многотысячный в евро штраф и прочие наказания», рассказал Лавров. И заверил: западная полиция разбирается с протестующими гораздо жестче, чем российская. Лавров также сообщил, что передал в ЕС «видеоряд», показывающий различия в подходах к разгону незаконных акций в России и на Западе.

Подчеркнем, это — слова, отражающие официальную точку зрения руководства РФ (а есть и другие мнения, про то, что руководство страны своими руками содействует радикализации протеста в стране, к сожалению).

Кстати, ранее - мнение этого же министра, не лишенное скандальности: Лавров назвал инсценировкой отравление Навального — политик провел в коме 17 дней

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу «Ив Роше». В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении. Навальный свою вину не признает. С учетом отбытого года под домашним арестом, Навальный просидит в колонии 2 года 8 месяцев.

После оглашения вердикта начались несанкционированные акции протеста. В ночь на 3 февраля в Москве и Петербурге продолжались акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает «ОВД-Инфо», в Москве задержаны в общей сложности 1 тыс. 145 человек, в том числе у здания Мосгорсуда, в Петербурге — полиция задержала 246 сторонников Навального.

Всего накануне по всей России были задержаны 1 тыс. 406 человек. Так, в Ижевске в отдел полиции попали четыре человека, в Омске — три, в Челябинске и Краснодаре — двое, еще по одному человека задержали в Кирове, Чебоксарах, Набережных Челнах и Мытищах.

Несанкционированные акции в поддержку Навального, арестованного сразу по возвращении в Россию из Германии, проходили также 23 и 31 января.

По инф. rosbalt.ru

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