Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!»: два мнения об одной киноленте

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», завоевавший спецприз жюри на Венецианском кинофестивале, вышел в российский прокат, и недавно стало известно, что он будет претендовать от России на «Оскар». Еще до своего шествия на большом экране это лента вызвала много споров. И ниже мы представляем два мнения о данной картине.

Кровавые звёзды Новочеркасска

Виктор Матизен

Андрей Кончаловский выступил в редком у нас жанре – снял политическое кино

Фильм «Дорогие товарищи», получивший спецприз жюри в Венеции и уже выдвинутый от России на «Оскар», замышлялся в виде истории о минувшем, но оказался актуальным в свете сегодняшних событий, вынуждающих вновь обратиться к вечному вопросу об отношениях между властью и населением подвластной страны.

О новочеркасской бойне написаны десятки статей и немало снято, в том числе два художественных фильма («Уроки в конце весны», 1990, и «Разыскивается опасный преступник», 1992), две части телесериала («Однажды в Ростове», 2012), две документальные ленты («Расстрел на площади», 1996, и «Пулядура», 2012), а также ряд сюжетов в циклах телепередач. Однако Кончаловский, чьё мастерство не слабеет с возрастом, нашёл точку зрения, позволившую связать события воедино. Он выбрал героиню, коммунистку-функционерку Людмилу Сёмину (аналог её современницы Уваровой из фильма Панфилова «Прошу слова»), которая видит, что делается на разных социальных уровнях, и переживает двойную драму – страдания матери, чья дочь не вернулась домой после расстрела демонстрации горожан, и вызванный этими потрясениями временный разрыв картины мира. Словом, испытывает классический конфликт чувства и долга, в данном случае партийного.

Происходило же вот что: при неизбежном в советском хозяйстве всеобщем дефиците, запрете держать личный скот везде, кроме деревень, и стремлении во что бы то ни стало перегнать Америку по производству мяса, молока и масла правительство страны во главе с Хрущёвым не нашло ничего умнее, чем на треть поднять цены на жизненно необходимые продовольственные товары, а местное руководство – урезать на столько же оплату труда. Забастовали рабочие электровозостроительного завода, попытки начальства успокоить их привели к обратному результату, волнения охватили других жителей города, на центральной площади собралась толпа, руководство города и области стушевалось, были вызваны войска и розданы патроны. О том, кто открыл арсеналы, кто дал команду стрелять в людей, была ли вообще дана такая команда, кто стрелял и даже кто был героем, а кто палачом Новочеркасска – выгнанный из партии генерал Шапошников или генерал с говорящей фамилией Плиев, спорят до сих пор. Свидетельства очевидцев противоречивы, а часть документов все ещё засекречена – современная власть, даже критикуя предшествующую, чувствует кровное родство с ней и оберегает от лишних разоблачений.

Но, конечно, «Дорогие товарищи» – не «Расёмон», где приводятся четыре версии случившегося. Кончаловский даёт одну, в рамках которой все стороны несут свою вину и свою правду, кто больше, кто меньше, – народ, милиционеры, военные, возражающие против использования армии против гражданского населения, и гэбэшники – один из них со снайперской винтовкой занимает позицию на чердаке горкома, а другой, глава городского отделения КГБ, помогает героине в поисках пропавшей дочери. Одним миром мазаны лишь «дорогие товарищи» с их трусостью и лицемерием, то есть представители родной, как её тогда называли советско-подданные, коммунистической партии Советского Союза, начиная с присланных из Москвы членов Президиума ЦК КПСС, сторонников жёстких мер Козлова с Микояном и кончая убогим секретарём горкома, любовником Сёминой, вызывающей, во впечатляющем исполнении Юлии Высоцкой, скорее презрение и жалость, нежели сочувствие. Пока не касалось дочки, требовала расстрелять зачинщиков бунта, а как коснулось, повторить не решилась.

Кадр из фильма «Дорогие товарищи!»

При Сталине, по её признанию, «было ясно, кто враг, а кто друг», а без него с таким населением «не справиться». О том, что при усатом вожде вчерашний лучший друг народа сегодня объявлялся его злейшим врагом, она – а может, и режиссёр фильма – предпочитает не думать. Сомнения в чистоте изначально ложных или лживых идеалов лечатся бодрой песней Дунаевского на текст папы Андрея Сергеевича «Товарищ, товарищ! В труде и в бою храни беззаветно Отчизну свою», которую – вместе с положившим на неё глаз провожатым – затягивает Людмила, не обнаружившая дочери в тайном и безымянном захоронении убитых. Хотя для контрапункта больше подошла бы другая, на слова другого автора: «Партия, народ всегда с тобой! Разум народа, гордость народа, знамя земли трудовой!»

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«Хрущёва на мясо!»

Александр Кондрашов

О том, что удалось и не удалось маститому режиссёру

В последние годы Андрей Кончаловский выпускает за премьерой премьеру. Кажется, совсем недавно были «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» о русской беспросветности на фоне прекрасной северной природы. Потом вышел «Рай» – о самопожертвовании русской дворянки-антифашистки, где замечательно играли французские и немецкие артисты, а в финале прозвучал Голос с небес: «Входи!» И год назад случился «Грех», из которого мы многое узнали о технологии добычи и транспортировки каррарского мрамора, а также то, что великий Микеланджело был склочным и жадным человечком. И вот «Дорогие товарищи!». О трагедии в Новочеркасске летом 1962 года.

Тема эта была серьёзно отработана в сериале «Ростов», вышедшем на телеэкраны пять лет назад, где реальная трагедия подавалась как затравка к детективу: советская власть подчёркнуто жестоко расстреляла мирную демонстрацию, убивала женщин и детей, а потом, заметая следы, беспощадно расправилась с теми, кто уцелел. И именно эта беспрецедентная несправедливость оттолкнула героев сериала от социализма и заставила заняться изготовлением и сбытом фальшивых денег.

Интересно было, как Андрей Сергеевич представит это важное для понимания хрущёвской оттепели трагическое событие: тоже изобличит советскую власть или коснётся какой-то другой темы?

С первых кадров порадовала подлинность: одежда, предметы обихода, причёски, мебель, улицы, лица – всё из того времени. Только вот поверить, что женщина, проснувшаяся в кровати первого секретаря горкома КПСС Новочеркасска, работает его заместителем по идеологии, а не официанткой какой-нибудь, очень трудно. Юлия Высоцкая, какой она предстала в фильме, совсем не похожа на крупного партийного функционера, кроме того, в те пуританские времена такой открытый «разврат» вряд ли был возможен – даже её дочь знает, что мама ночует в квартире первого секретаря, пока его жена в отпуске, – был бы неимоверный скандал с оргвыводами. А в фильме это подаётся как обычное дело.

К сожалению, ничего не говорится о причинах кризиса с продовольствием, и это не органические пороки социализма, а преступно ошибочная экономическая политика Хрущёва. Запрет частных артелей, в которых трудились миллионы работников, коснувшееся десятков миллионов уничтожение приусадебных хозяйств, целинная и другие авантюры привели к тотальному дефициту и подорожанию продуктов, а тут ещё идиотские решения местного начальства, приведшие к понижению зарплат рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ). Так что демонстрация с портретами Ленина, повсеместными разговорами о том, что при Сталине цены не поднимали, а снижали, и лозунгами «Хрущёва на мясо!» имела самые серьёзные основания.

Кадр из фильма «Дорогие товарищи!»

Да, в фильме прозвучало то, что многие не любят вспоминать, а именно: треть работников НЭВЗа – бывшие зэки. И протест мирным не был, многие из бунтарей, напившись пьяными, крушили и грабили советские учреждения, магазины, отделения милиции, отнимали оружие у солдат и милиционеров, охранявших горком. А там сидело насмерть перепуганное начальство города, которое боялось и разгневанной толпы, и взбешённого московского руководства...

Кто распорядился не стесняться в средствах, подавляя «антисоветский бунт»? Сильное впечатление произвёл жестокий генерал КГБ с лицом-скалой (Иван Мартынов), но он солдат, кто ему отдал приказ? Анастас Микоян и Фрол Козлов? В фильме они безлики и не убедительны, почему мы не увидели главного виновника – Хрущёва? Как и почему лидер рабоче-крестьянского государства решился на массовое убийство рабочих? Через два года его тихо убрали, а надо было судить: масштабы урона, который он нанёс государству, огромны. Почему до сих пор он как бы выведен из-под критики, его изображают либо дурачком, либо шутом гороховым?

Не ответив на эти вопросы, режиссёр неожиданно бросает тему расстрелянной демонстрации и переключается на драматические отношения главных героев, которые вырвались из оцепления, разыскивая пропавшую дочь героини. И тут поражает другое.

Партийный функционер Людмила Сёмина и влюблённый в неё капитан КГБ (Андрей Гусев) – убеждённые коммунисты (Сёмина – даже сталинистка), и в то же время они, в общем, очень хорошие люди, во всяком случае вызывающие сочувствие, что для современного российского кинематографа нонсенс. Люди из КПСС и КГБ последние тридцать лет – парии нашего экрана, мерзавцы и злодеи во множестве фильмов. Так что тут Андрей Сергеевич совершил маленькую революцию. Однако трудно поверить в то, что веру героини в социализм не может поколебать ни безумная политика Хрущёва, ни неожиданное «переодевание» казака-отца, который, как вдруг выяснилось, люто ненавидит красных, а заодно и Шолохова с его «Тихим Доном», ни даже гибель дочери. Сёмина и её кагэбэшный благодетель, несмотря ни на что, верят в коммунизм и светлое будущее, но то, как они поют «Весенний марш» Сергея Михалкова и Исаака Дунаевского из кинофильма «Весна»: «Легко и вольно дышится / В краю, где мы живём», выглядело натужно и фальшиво.

Возможно, получилась бы мощная жизненная, несмотря на все недостатки и противоречия, история если бы Сёмина была в полном смысле слова трагической фигурой, способной в самом деле пожертвовать всем ради того, во что она верит. Но не убедила, не хватило чего-то или какой-то решающей сцены... А может быть, просто масштаба Инны Чуриковой, Ии Саввиной и Ирины Купченко, актрис, снимавшихся у Кончаловского.

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Напомним, что фильм «Дорогие товарищи!» уже идет на больших экранах. Не пора ли и нам тоже составить собственное мнение об этой ленте? Ведь лучше один раз увидеть, чем несколько прочитать.

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По инф. lgz.ru

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