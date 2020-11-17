Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших

Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.

Кадр из сериала

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов. Суть претензии заключается в том, что родственники не давали согласия на использование имен и фамилий участников группы, погибшей на перевале Дятлова.

По словам адвоката, представляющего интересы родственников, согласование сюжета и образов героев в художественных произведениях не требуется, но имена, отчества и фамилии, которые идентифицируют героев как конкретных людей, должны быть согласованы с ними или их представителями, но в этот раз такого не произошло: с людьми, чьи интересы представляет адвокат, никто не связывался.

Вероятно, это получилось из-за того, что мнение авторов о причине трагедии не совпадает с позицией родственников, говорится в сообщении.

Справка:

Телесериал «Перевал Дятлова» снят в жанре исторической драмы, основан на реальных событий. Состоит из восьми серий, посвящённых гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в начале 1959 года и расследованию причин произошедшего.

Создателям сериала — режиссёрам и продюсерам Валерию Федоровичу, Евгению Никишову и сценаристу Илье Куликову удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить дневники погибших студентов.

Практически все персонажи сериала, от участников похода до прокурора Василия Темпалова, — реальные люди, и их биографии воссозданы с документальной точностью. Вымышленными являются лишь главный герой, майор КГБ Олег Костин, и двое его приближённых.

Премьера сериала состоялась 16 ноября 2020 года на телеканале ТНТ и видеосервисе Premier. Новые серии выходят с понедельника по четверг. В эфире канала ТНТ в 22:00 транслируется версия 16+, а версия 18+ — размещается в 23:00 на сервисе Premier.

А вот что еще свежего можно почитать об этом резонансном случае в горах Урала:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...