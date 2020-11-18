Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?

Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда же стартует четвертый сезон? Некоторая информация по этому поводу уже имеется.

О чем сериал "Скорая помощь"?

Медицинская тематика уже не раз затрагивалась как в отечественных проектах, так и во множестве иностранных сериалов. Особенно популярными стали именно зарубежные фильмы, содержащие в себе информацию о жизни больных и их пациентов. Так, на территории России в 2018 году стартовал новый проект, получивший название «Скорая помощь».

Сериал повествует о жизни докторов скорой помощи, которые ежедневно, в каждой серии, сталкиваются с интересными и опасными для жизней пациентов случаями заболеваний. Так, однажды к бригаде скорой помощи присоединятся новый водитель – Константин Кулыгин. Он довольно быстро осваивается в компании, но, при этом не раскрывает подробности из своей прошлой жизни.

Со временем служащие скорой помощи начинают замечать, что водитель Константин Кулыгин обладает высокими познаниями в медицинском деле. Так, он спасает пациентов в тех случаях, когда другие медики не могут ничего поделать с ситуацией.

Отмечается, что только во втором сезоне сериала «Скорая помощь» раскрываются подробности из жизни Константина Кулигина. Так, ранее он был профессиональным медиком, однако из-за случайного стечения обстоятельств его уволили и лишили права быть врачом. После этого он оказался в тюремном заключении, которое поставило крест на его дальнейшей карьере специалиста.

Сюжет сериала «Скорая помощь» раскрывает характеры главных героев, которые не только спасают жизни больных людей, но и налаживают отношения друг с другом.

Будет ли у сериала четвертый сезон?

Известно, что на территории России проект «Скорая помощь» выходил на телеканале НТВ. Так, впервые его показ стартовал в 2018 году, а уже в ноябре 2020 года для граждан стали транслировать 3 сезон сериала. После его окончания же многие поклонники стали активно интересоваться тем, когда же будет выходить продолжение истории столь полюбившихся героев.

Отмечается, что режиссёр телевизионного проекта Богдан Дробязко не давал официальных комментариев по поводу того, когда именно будет выходить 4 сезон сериала «Скорая помощь». На фоне этого многие поклонники картины стали беспокоиться, ведь подтверждённого факта продолжения нет. Однако некоторые всё же предположили, что проект не может быть закончен.

На просторах Интернета в скором времени после завершения 3 сезона сериала «Скорая помощь» стала распространяться информация о том, что вероятнее всего, проект снова будет запущен и станет транслироваться на отечественном телевидении в ноябре 2021 года. До того времени будут отсняты новые эпизоды, которые раскроют дальнейшую судьбу главных героев.

Сериал «Скорая помощь»: актеры и факты о фильме

Отмечается, что о российском телевизионном проекте «Скорая помощь», как и многих других сериалах, создатели могут рассказать множество интересных фактов. Так, известно, что во время съёмок первых эпизодов на площадку были приглашены настоящие медицинские специалисты. За счёт этого актёры смогли лучше представить себя в роли врача.

Согласно словам создателей сериала, от сюжета данной картины в особенном восторге пребывает актриса Екатерина Волкова, которая является заведующей Арефьевой. Как известно, девушка росла в семье медиков, из-за чего данная тематика ей особенно близка и интересна. Помимо этого, Екатерине нравится и её персонаж, несмотря на его характер.

Известно, что другая актриса из сериала «Скорая помощь», Марина Доможирова, которая играет фельдшера Раису, по мнению фанатов сильно похожа на звезду Голливуда Риз Уизерспун. На протяжении долгого времени девушка не была в восторге от данных сравнений, однако со временем смирилась с этим и стала относиться положительно.

Медицинская тема в кино – благодарная, потому что очень многих зрителей интересует, что же в этой сфере происходит. И зрителю часто посредством кино предлагается возможность познакомиться с изнанкой профессии и ее весьма любопытным закулисьем. А если все это при захватывающем сюжете, замечательных актерах и талантливом режиссере, как в сериале «Скорая помощь», то картина, несомненно, найдет поклонников, которые с нетерпением будут ждать продолжения ленты. Так когда же оно намечается?..

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По инф. 1rre.ru

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