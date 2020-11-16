«Дорогие товарищи!» Кончаловского выдвинули на премию «Оскар»

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Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут от РФ на американскую премию «Оскар», заявил 13 ноября председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.
Фильм рассказывает о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина удостоилась специального приза жюри на Венецианском кинофестивале. В российский прокат она вышла 12 ноября.
Ранее сообщалось, что американская Академия кинематографических искусств и наук ввела новые критерии для картин, претендующих на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Новые правила направлены на борьбу с притеснениями в адрес расовых, этнических, сексуальных меньшинств, инвалидов и женщин.
Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, хоть и повествует о событиях более чем полувековой давности, оказался актуальным для многих стран. Но не факт, что это поможет ему на «Оскаре», заявил «360» кинокритик Сергей Кудрявцев.
Кудрявцев отметил, что Кончаловский снял очень сильный и достойный фильм. «С одной стороны, американцам совершенно незнакомо то, что происходило почти 60 лет назад. С другой, фильм приобрел актуальность не только для России, но и для других стран, в том числе для США, поскольку везде сейчас какие-то жестокие демонстрации, бунты, жестокий разгон со стороны полиции, преследование митингующих», — отметил эксперт.
Вместе с тем кинокритик затруднился ответить, поможет ли ему это получить «Оскар». Он подчеркнул, что фильму недостаёт истории людей, которые вышли на протест. Толпа действует, как единый организм, протестующий против несправедливости. Но при этом каждый из вышедших имеет за собой свою историю. Режиссеру стоило показать судьбу хотя бы одного из участников этих событий, считает Кудрявцев.
Вместе с тем он отметил игру актрисы Юлии Высоцкой, которая исполнила роль Людмилы Семиной. «Надлом, который происходит в душе этой женщины: такая партийная функционерка, сталинистка, но когда дело касается её лично, когда могла погибнуть её дочь, а она её разыскивает, тут нельзя не сочувствовать и не сопереживать вместе с ней», — констатировал эксперт.
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