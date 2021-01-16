У вас коронавирус? Надо знать: чем лечиться нельзя!

Некоторые лекарства не стоит применять при коронавирусе, так как они могут замедлить процесс выздоровления. Какие именно – назвали медики из США. Данные были одобрены в ВОЗ. А есть еще, оказывается, и продукты нежелательные при COVID–19.

Так какие не нужно при COVID–19 принимать лекарства?

Данные о том, что во время болезни коронавирусом больному нельзя снижать жар препаратами, содержащими ибупрофен, еще весной 2020 года были опровергнуты специалистами. Любое жаропонижающее, которое есть под рукой, пригодится для облегчения состояния.

Но переусердствовать не стоит: температуру сбивать необходимо только тогда, когда она поднимается выше 38°С. В остальных случаях нужно давать организму возможность самому бороться с заболеванием, вырабатывая антитела.

Опровергнуты были и данные о том, что во время коронавируса больного нельзя лечить антибиотиками. Антибактериальные и противовоспалительные препараты назначаются во время болезни. Но принимать их стоит только строго по рекомендациям врача, ведь самолечение сложного заболевания может привести к осложнениям.

Медики из США пришли к выводу, что во время коронавируса больным не стоит принимать лекарства, содержащие лоперамид. Применяют препараты при диарее, тошноте и других симптомах пищевого расстройства. Тошнота и диарея могут быть следствием «прорабатывания» бактерий в пищевом тракте, и мешать организму бороться с болезнью не рекомендуется. Облегчить состояние пациента может чистая вода, которую при заболевании нужно пить в больших количествах.

Нежелательно лечить пневмонию, которая является следствием коронавируса, ингаляторами. Применять их стоит только людям с бронхиальной астмой. Если же сопутствующей болезни нет, ингаляции могут лишь навредить работе сердечно-сосудистой системы, а легким никак не помогут.

Навредить работе сердца может и чрезмерное применение спреев для носа на основе фенилэфрина. Они дают лишь временное облегчение симптомов болезни, но не способствуют выздоровлению человека.

А чем наоборот лечат коронавирус?

Список необходимых препаратов при заражении коронавирусом пациент должен получить у врача. Только медик определяет степень тяжести течения болезни и, соответственно, контролирует процесс выздоровления.

Вторая волна пандемии коронавируса оказалась жестче по росту заболеваемости, но легче по течению болезни у пациентов. В более чем половине случаев заболевание проходит с легкими симптомами и не требует госпитализации больного.

В России в 2021 году те, кто лечат Ковид дома, могут получить лекарства в поликлинике бесплатно. Для этого достаточно лишь обратиться к лечащему врачу и показать позитивный ПЦР-тест.

В бесплатные наборы государство включает жаропонижающие и противовирусные средства, антибиотики. Но список необходимого для каждого пациента может отличаться, ведь зависит лечение от индивидуальных особенностей организма, наличия сопутствующих хронических заболеваний и других факторов.

Если у человека коронавирус, ему нельзя есть...

Не только своевременный прием правильно подобранных лекарственных препаратов поможет максимально облегчить состояние больного коронавирусом человека. Огромную роль также играет соблюдение режима и изменение рациона питания.

Врачи на время болезни рекомендуют отказаться от тяжелой и жирной пищи, чрезмерно соленых продуктов и сладостей. Колбасы, копчености, пирожные, торты и другие лакомства нарушают работу пищеварительной системы. В то же время борьба с бактериями вируса в кишечнике идет не менее активно, чем антителами в крови.

Больным рекомендуется пить много воды, что способствует очищению организма. Также стоит кушать не менее пяти раз в день маленькими порциями, чтобы стабилизировать обмен веществ. Выздоровлению помогут овощи и фрукты, нежирное мясо, бобовые, горячие нежирные овощные или мясные бульоны.

Мы все больше узнаём о коронавирусе и все больше понимаем, что нужно при его выявлении делать, а что нежелательно. Но лучше, конечно, этой противной болячкой стараться не заражаться. И поэтому все ещё актуальны маски, защитные средства и соцдистанция. А вообще как же надоело прятаться друг от друга!



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