Иммунитет после прививки и после болезни: есть ли разница?

Вирусолог сравнил иммунитет от COVID-19 после болезни и вакцинации.
Вирусолог Александр Бутенко рассказал в эфире радио Sputnik, в каком случае иммунитет сильнее — после перенесенной болезни или в результате вакцинирования. По словам специалиста, антитела выделяются и в том и в другом случае, механизм одинаковый. Бутенко напомнил, что иммунитет формируется даже, если человек переболел COVID-19 в легкой форме.
Важно другое: прививки помогут сократить количество людей, которые восприимчивы к инфекции. То есть тех, кто может послужить «горючим материалом» для распространения заболевания, станет на порядок меньше.
В Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подчеркивают, что после введения в организм препарата «Спутник V» уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Недавно в компании слышал разговор двух людей, у которых есть камни в почках. И каждый из них рассказывал о том, какого они размера, даже называли их состав. Я, конечно, слышал, что есть такое заболевание, но то, что там есть свои тонкости, даже не предполагал. И как, говорится, слава богу. Но у моей супруги возникли проблемы как раз с почками. Записалась к врачу. Поэтому теперь хочется знать любые нюансы, чтобы потом понимать, что делать. Игорь Зверев, Казань
Празднование Нового года и Рождества может обернуться не только тяжестью в желудке, но и апатией, когда после эмоционального всплеска торжества наступает упадок и равнодушие. Впрочем, как считает кандидат медицинских наук Зухра Павлова, соблюдая ряд правил можно быстро привести в норму физическую форму и душевное состояние.
Неоднократно приходится слышать о том, что в осенне-весенние периоды для укрепления иммунитета следует принимать витамины. Правда, зачастую не упоминается, какие из них полезны для каждого конкретного случая. Как избежать вреда? Какова дозировка? Кому они противопоказаны? Вопросов много. Ведь понятно, что при неправильном употреблении можно получить серьёзный побочный эффект. Алексей Гребенюк, Калининград
В течение нескольких дней у меня стали внезапно появляться неприятные ощущения в глазах. Создавалось впечатление, что в них будто насыпали песка. И знакомый врач сказал, что у меня начинает развиваться синдром сухого глаза. Но о таком заболевании раньше слышать не доводилось. Это официальное название? В чём причина данного недуга? И что надо делать?
Олег Хаиров, Волгоград
О том, что мир после коронакризисного 2020 года изменится до неузнаваемости, сегодня не говорят только ленивые. Причем, у каждого эксперта на этот счет есть свое мнение. Не так давно российские эксперты даже пытались сделать прогноз относительно того, с какими полезными изменениями человечество выйдет из ямы, в которую ее погрузила пандемия в 2020 году, найдя в последствиях перенесенного «бедствия» немало позитивных моментов.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.