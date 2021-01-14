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Иммунитет после прививки и после болезни: есть ли разница?
По инф. Российской газеты   
14 Января 2021 г.
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Вирусолог сравнил иммунитет от COVID-19 после болезни и вакцинации.

Иммунитет после прививки и после болезни: есть ли разница?

Вирусолог Александр Бутенко рассказал в эфире радио Sputnik, в каком случае иммунитет сильнее — после перенесенной болезни или в результате вакцинирования. По словам специалиста, антитела выделяются и в том и в другом случае, механизм одинаковый. Бутенко напомнил, что иммунитет формируется даже, если человек переболел COVID-19 в легкой форме.

Важно другое: прививки помогут сократить количество людей, которые восприимчивы к инфекции. То есть тех, кто может послужить «горючим материалом» для распространения заболевания, станет на порядок меньше.

В Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подчеркивают, что после введения в организм препарата «Спутник V» уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем.

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