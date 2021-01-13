Для тех, кто перенес ковид: «Бутерброд здоровья» и другие особенности меню

Диетолог дала рецепт антиковидного «бутерброда здоровья».
Заведующая кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета, диетолог с большим стажем Ирина Дядикова уверена, что в меню больных с поражением легких должны быть жиры животного происхождения.
«Заболевания легких издавна лечили жиром. Вспомните народные средства: свиной жир, козий жир, барсучий, — говорит диетолог. — Им намазывали грудь и спину, давали растопленным внутрь с молоком. Переболевшим пациентам очень рекомендуется сливочное масло с какао, с медом».
Конечно, уточняет специалист, это не означает, что жиры нужно потреблять тарелками. Ведь вирус бьет и по поджелудочной, и по печени. Это ни в коем случае не шашлык и не жареная свинина, а легко усваиваемое сливочное масло.
Сегодня в отношении ковида еще много предположений по логике и практике. Утвержденных до конца стандартов нет. Но уже не осталось сомнений, что COVID-19 очень коварный вирус.
Сейчас, в зимний период, не стоит слишком строго придерживаться диет, предупреждает диетолог. По ее словам, нужно следить, чтобы в рационе было достаточное количество не только белков, но и жиров животного происхождения. Питание должно быть полноценным.
Врач для профилактики рекомендует «бутерброд здоровья»: размолоть в пасту сало, добавить туда зерна кинзы, укропа, черного перца. Сложить в баночку и намазывать утром хлеб.
Во второй половине зимы очень важно поднять иммунитет. Бактерицидным и иммуностимулирующим действием обладают чеснок, лук и имбирь. Но это не панацея. Многие сомневаются, принимать или нет аптечные витамины, не лучше ли заменить их натуральными продуктами.
«Многочисленные исследования показывают, что у большинства людей в организме недостаток витаминов Д, Е, группы В, а также микроэлементов — кальция, магния, селена, цинка, железа и других. К сожалению, состав нынешних фруктов и овощей отличается от того, какой был даже 60 лет назад. Поэтому из продуктов эти вещества в том объеме, который нам нужен, получить сегодня нельзя», — говорит эксперт. И рекомендует профилактический прием витаминов, желательно в комплексе, и, повторимся, полноценное питание.
Кстати, по ее словам, витамина С в красном болгарском перце — больше, чем в лимоне.
Идеальный завтрак от диетолога Дядиковой
Салат зеленый: помидор, огурец, зелень, брынза или белый сыр, чайная ложка масла подсолнечного с соком лимона.
Каша пшеничная или овсяная (зерна с оболочкой), в которой содержатся главные витамины. Варится на воде и в конце добавляется ложка сливок.
Сыр или отварное в мешочек яйцо.
Кофе свежемолотый.
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