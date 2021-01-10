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Горло — наш защитный барьер, надо его укреплять
По инф. Российской газеты   
10 Января 2021 г.
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Врач рассказал о новом способе укрепления иммунитета.

Горло — наш защитный барьер, надо его укреплять

В пандемию коронавируса важно закаливать горло. Об этом заявил врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он напомнил, что вирусы и бактерии попадают в организм через верхние дыхательные пути, в то числе через глотку, где должны миновать лимфоэпителиальное кольцо, состоящее из гланд, аденоидов, язычной миндалины и трубных валиков.

Если иммунитет этих тканей хороший, вся инфекция будет в этом кольце утилизирована, отметил Зайцев в интервью радио Sputnik. Говоря о закаливании, врач рассказал о скандинавской методике.

Нужно взять соки цитрусовых, залить в небольшие формочки и заморозить, а затем эти льдинки рассасывать. «В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань», — объяснил врач. Эту процедуру нужно повторять регулярно до двух раз в день, но важно не переусердствовать.

Закаливающее воздействие на носоглотку также оказывают зимние прогулки, добавил Зайцев.

При этом врач подчеркнул, что все эти приемы не подходят тем, кто страдает субатрофией и атрофией задней стенки глотки, а также при воспалении верхних дыхательных путей и при инфекционных заболеваниях.

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