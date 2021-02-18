Как вести себя, если у близкого онкология: советы онкопсихолога

В Первой онкологической больнице города Москвы уделяется большое внимание работе психологов. Именно они могут подсказать больным и их близким, как преодолеть беспокойство, тревогу и страх при обнаружении онкологического заболевания.
Известие о страшном диагнозе – сильнейшее переживание и шок для любого человека. Часто для самого пациента и его близких стресс становится серьезной проблемой. Родные не всегда знают, как правильно вести себя с больным, как помочь ему поднять настроение и улучшить моральное состояние, а не навредить. Важно знать, что хронический стресс отрицательно сказывается на результатах терапии пациента и прогнозах его выздоровления.
Онкопсихологи советуют близким решить, какую помощь ожидает от них заболевший: возможно, он стремится побыть наедине с собой, а родные, наоборот, стараются быть рядом постоянно. Следует понять, что самые искренние действия по отношению к больному человеку могут не совпадать с его желаниями.
Не менее важно не испытывать чувство вины – ни заболевшему, ни его родным. Это позволит преодолеть болезнь с наименьшими моральными и физическими потерями. Также следует отдыхать, потому что уставший человек не способен оказать помощь заболевшему.
Онкопсихолог Первой онкологической больницы Москвы Елена Владимировна Проценко обращает внимание своих пациентов на важность доверия к родным, потому что к максимальной эмоциональной поддержке способны именно близкие люди. Елена Проценко рассказала на YouTube-канале ГКОБ №1, как правильно вести себя онкобольному и его родным, чтобы не позволить стрессу и тревоге завладеть организмом.
Мнением о проблеме стресса у онкобольных поделился и Всеволод Николаевич Галкин, главный врач больницы. По его словам, эмоциональное переживание при обнаружении злокачественного новообразования будет всегда. В клинике онкопсихологи помогают пациентам не поддаваться панике, брать себя в руки, выполнять все назначения врача. Мотивированный на выздоровление пациент имеет большие шансы на успех терапии, переключая внимание с переживаний на серьезную борьбу с болезнью.
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Как вести себя, если у близкого онкология: советы онкопсихолога
В Первой онкологической больнице города Москвы уделяется большое внимание работе психологов. Именно они могут подсказать больным и их близким, как преодолеть беспокойство, тревогу и страх при обнаружении онкологического заболевания.
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