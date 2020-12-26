Нам это в СССР не рассказывали: Карл Маркс был русофобом?

Карл Маркс известен большинству людей как экономист и социолог, но помимо этого он еще был и политическим журналистом. В одной из своих статей он весьма нелестно отозвался о славянах. Главный идеолог коммунизма и философ идей будущего СССР считал, что Европе нужно либо полностью уничтожить Россию как центр враждебной силы, либо покориться ее варварскому игу. Иронично, что именно славяне яростней всех приняли его идеологию.

Что говорил Карл Маркс про Россию

Маркс приготовил для американской газеты New York Daily Tribune ряд статей на эту тему. Они публиковались в период с 1853 по 1856 год. Позднее эти статьи были напечатаны и в лондонской газете The Free Press и получили название «Разоблачения по истории тайной дипломатии XVIII века». На русский же язык данные материалы были переведены только спустя полтора века в 1990 году.

В своих статьях Маркс писал, что Московия это варварское образование, которое сформировалось и выросло под влиянием монгольского ига. Как государство она усилилась только за счет виртуозной рабской политики. После освобождения — продолжила отыгрывать роль раба, но уже ставшего хозяином при этом. Маркс особое внимание в своих научных трудах уделял Петру Великому. Он утверждал, что царь совместил политическое искусство монгольского раба и амбициозные цели монгольского хана.

Отношение Маркса к русскому народу

Взгляд коммунистического идеолога на русский народ хорошо описан в письме к Энгельсу. В 1865 году Маркс писал, что великороссы не являются славянами. Территорию Великого княжества Московского по большей части оккупировали монголы и финны. Маркс считал, что Русь узурпировали московиты. Подобное мнение у него возникло после знакомства с трудами Франциска Духинского. Примечательно, что в 1870 году Маркс свое мнение на этот счет изменил. В письме Людвигу Кугельману он писал, что теория Духинского оказалась ошибочной, но он бы хотел популяризации такого взгляда среди славян.

В совместной с Энгельсом работе «Внешняя политика русского царизма» Карл Маркс писал, что русский народ очень сильный и выносливый, но при этом чрезвычайно пассивный. Его практически невозможно победить, если исход битвы решается только сомкнутым строем. Но при этом русский народ социально пассивен и легко верит легендам и пропаганде властей. Как бы русские ни боролись с несправедливостью системы, они никогда не пойдут против царя.

Конфронтация Маркса и Герцена

Александра Герцена пригласили выступать в Лондоне на митинге, который был посвящен движению рабочих. Но против его доклада резко выступил Карл Маркс. Именно он и был одним из организаторов митинга. Впоследствии Герцен признался, что Маркс к нему не имел никаких личных счетов, проблема была лишь в его русском происхождение. Выступать из них должен быль только один. Вся эта ненависть к Герцену со стороны Маркса была сугубо платонической.

Настоящий скандал произошел позже, когда Герцен в своем журнале «Колоколъ» опубликовал «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса на русском языке. Впоследствии Энгельс назвал такой поступок Герцена «литературным курьезом». Также известно, что теоретик русского анархизма Бакунин искал повода разобраться с Марксом по-мужски. В то время он также проживал в Англии.

Почему Маркс был русофобом

В Лондон Маркс и Энгельс приехали в 1849 году, чтобы начать печататься в газете The Free Press. Наибольший накал их антироссийских высказываний пришелся на период Крымской войны 1854-1856 годов. Сам Маркс назвал ее «священной борьбой европейских наций». В одной из своих статей он писал, что Кронштадт и Петербург нужно стереть с лица земли. Без этих городов, а также Одессы, Севастополя, Риги и эмансипированной Финляндии у России нет шансов. Она бы превратилась в слепого гиганта без рук, который мог бы попытаться поразить врагов разве что своим весом.

Исследователи трудов Карла Маркса искали причину его русофобских взглядов в детстве. Коммунистический идеолог родился в семье преуспевающего немецкого адвоката и воспитывался в соответствующем духе. Военные успехи России и победа над Наполеоном, что превратило ее фактически в Монархию, только подогревали русофобию. Сам же Маркс был рейнским евреем и считал, что Россия причастна к антисемитизму.

Поражение европейского революционного движения в 1848 году сильно ударило по Марксу, а также почти уничтожило Австрийскую империю. Остановить революцию удалось лишь силами русских и австрийских войск, которые были набраны из сербов и хорватов. После этого в одной из своих статей Маркс написал, что русские славяне это «контрреволюционная раса, раковая опухоль Европы».

Неожиданные взгляды мыслителя Карла Маркса на русских людей. Считал славян "раковой опухолью", а так-то добрейшим человеком по отношению к ним казался, который к светлому коммунистическому будущему должен был всех привести.

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По инф. cyrillitsa.ru

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