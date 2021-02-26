Вот так диво: 3000-летний египетский протез большого пальца!

Археологи нашли деревянный палец, который помогал дочери священника ходить. Сложная конструкция использовалась около трёх тысяч лет назад и была названа самым древним протезом в мире.

Находку сделали швейцарские египтологи. По мнению ученых, найденный артефакт представляет собой древнейший из всех когда-либо найденных протезов. Он был обнаружен специалистами в гробнице Шейх Абдель Курна поблизости от Луксора.

Деревянное устройство заменяло большой палец правой ноги, его привязывали к ступне ремнем. Ученые из университета Цюриха и университета Базеля провели детальное исследование искусственного пальца с помощью компьютерной томографии и рентгена.

Эксперты выяснили, что протез принадлежал дочери священника и использовался повседневно. Его форма говорит о хорошем знании человеческой анатомии у автора, а также об учете персональных пожеланий клиента.

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По инф. portal-kultura.ru

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