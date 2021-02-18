В Пскове археологи нашли в могиле тысячелетние весы

В центре Пскова археологи, изучающие древние погребения, обнаружили в одной из могил миниатюрные весы. Находка датируется Х-ХI веками нашей эры.

Исследователи отмечают, что весы хранились в деревянном футляре с кожаной крышкой. Дерево сохраняется в земле хуже, чем металл, поэтому сейчас исследователи думают, как спасти футляр от разрушения.

Весы имели обычную для средних веков конструкцию — две чашечки, на одну из них клали товар, на другую — гирьки. Ученые обратили внимание, что край чашек и коромысло древние мастера украсили тонким орнаментом.

Стоит отметить, что традиция оставлять в захоронениях предметы быта характерна для дохристианского периода Руси. Воинов хоронили с оружием, женщинам клали инвентарь для прядения и готовки. Если следовать этой логике, то можно предположить, что в могиле, которую обнаружили псковские археологи, был похоронен купец.

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