Причёска 2000-летней статуи обескуражила археологов: донельзя похожа на современную!

В Великобритании археологи обнаружили крошечную пятисантиметровую фигурку I века, изображающую человека с очень аккуратной стрижкой. Ее нашли при раскопках в Уимполе, графство Кембриджшир.

До сих пор археологи предполагали, что эта небольшая, высотой всего пять сантиметров, фигурка изображает какое-то кельтское божество. В частности, было высказано предположение, что она может олицетворять Цернунноса, бога плодородия.

Однако очистка этого артефакта заставила исследователей задуматься. Предмет оказался уникальным в своем роде. На это указывают детали, тщательно изготовленные древним мастером. Например, археологов крайне удивил внешний облик изображенного человека. Они говорят, что его словно бы стригли в наши дни.

На статуэтке отчетливо видны коротко постриженные аккуратные усы. Прическа этого мужчины тоже выполнена крайне аккуратно. Видно, что волосы коротко пострижены сзади, на висках они — прямые, а спереди волосы, более длинные, тоже аккуратно зачесаны набок.

Археологи нашли такую же прическу в каталоге одного из модельных агентств. Современная стрижка значится в нем под номером 100. Но открытие показывает, что аналогичные прически, вероятно, в Восточной Англии пользовались популярностью и 1900 лет назад.

«Эта фигурка — исключительная находка, — считает археолог Шеннон Хоган. — Благодаря тщательной консервации и очистке мы теперь можем видеть некоторые примечательные детали. Прическа и усы настолько аккуратные, что могут указывать на современные тенденции. Возможно, такие усы и прическа были типичны для изображений этого конкретного божества».

Происхождение артефакта пока остается загадкой. Артефакт датируется I веком нашей эры. Ученые не исключают, что он мог быть изготовлен в Риме и привезен римлянином в Британию. Но при этом они отмечают, что у фигурки имеются некоторые сугубо кельтские черты, к примеру, глаза миндалевидной формы.

Вероятно, у фигурки имелась и какая-то декоративная вставка, утраченная с веками. На это намекают руки, сложенные в районе торса и образующие кольцо.

«У нас крайне ограниченные познания о том, как выглядели обычные люди Англии в то время, — продолжает Шеннон Хоган. — Поэтому прекрасно детализированная фигурка может дать нам дразнящий воображение взгляд на их внешность или же на то, как они представляли себе своих богов».

Интересно и то, что найденная фигурка, вероятно, изначально служила рукояткой небольшой лопаты. Если это действительно так, то она вполне могла изображать какого-то бога, «ответственного» за повседневные дела. К слову, во время римской оккупации Британии, длившейся с 43 по 410 годы нашей эры, кельтская религия перемешалась с римскими верованиями, из-за чего у них появились общие черты. В частности, оба народа почитали несколько одинаковых божеств.

Добавим, что этот удивительный артефакт был найден при раскопках древнего поселения, которое, по всей видимости, было местным центром торговли и ремесел. Оно было расположено на пересечении торговых путей. Об этом свидетельствуют другие находки.

Например, здесь были раскопаны фрагменты керамики, привезенной из других стран и регионов, а также около 300 металлических предметов: монеты, косметические принадлежности, элементы конской сбруи и снаряжения солдат, наконечник копья, топор, броши, гвозди и другое.

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