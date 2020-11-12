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В Петербурге открылась выставка к 75-летию Нюрнбергского трибунала

По инф. portal-kultura.ru   
12 Ноября 2020 г.
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В Петербурге пройдёт выставка к 75-летию Нюрнбергского процесса. В числе экспонатов — книги, журналы, газеты, брошюры, фотографии и листовки.

В Петербурге пройдёт выставка к 75-летию Нюрнбергского процесса

Открытие экспозиции состоится 12 ноября в 15:00 в Новом здании Российской национальной библиотеки, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Выставка получила название «Эпилог: к 75-летию начала Нюрнбергского процесса». Экспозиция подводит итог аналитической работе, проведенной экспертами в рамках Нюрнбергского процесса, в ходе которого 24 военных преступника из высшего руководства нацистской Германии предстали перед судом и получили справедливое воздаяние.

В числе экспонатов, подробно освещающих преступления нацистских преступников, а также ход самого трибунала и его особенности, — книги, журналы, газеты, брошюры, фотографии и листовки. В экспозиции также будут представлены и вещественные свидетели того времени.

В частности, посетители увидят выпущенную в 1945 году в Германии пишущую машинку с русскоязычной клавиатурой, с помощью которой русские стенографистки фиксировали ход процесса. На выставке покажут и фотодокументы Международного Красного Креста, а также агентства ТАСС.

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По инф. portal-kultura.ru

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