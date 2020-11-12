В Петербурге открылась выставка к 75-летию Нюрнбергского трибунала

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
В Петербурге пройдёт выставка к 75-летию Нюрнбергского процесса. В числе экспонатов — книги, журналы, газеты, брошюры, фотографии и листовки.
Открытие экспозиции состоится 12 ноября в 15:00 в Новом здании Российской национальной библиотеки, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
Выставка получила название «Эпилог: к 75-летию начала Нюрнбергского процесса». Экспозиция подводит итог аналитической работе, проведенной экспертами в рамках Нюрнбергского процесса, в ходе которого 24 военных преступника из высшего руководства нацистской Германии предстали перед судом и получили справедливое воздаяние.
В числе экспонатов, подробно освещающих преступления нацистских преступников, а также ход самого трибунала и его особенности, — книги, журналы, газеты, брошюры, фотографии и листовки. В экспозиции также будут представлены и вещественные свидетели того времени.
В частности, посетители увидят выпущенную в 1945 году в Германии пишущую машинку с русскоязычной клавиатурой, с помощью которой русские стенографистки фиксировали ход процесса. На выставке покажут и фотодокументы Международного Красного Креста, а также агентства ТАСС.
В Петербурге активно развивается эко-проект «Свалка» — бесплатный сервис по вывозу ненужных вещей. Теперь у жителей Северной столицы есть возможность избавиться от старой одежды, техники, мебели и посуды экологичным способом.
Правительство Дании признало, что требование убить всех норок в стране из-за мутировавшего коронавируса, не имело под собой юридических оснований. При этом власти по-прежнему считают этот шаг необходимым.
Александр Лукашенко потребовал создать профсоюзы на каждом частном предприятии Белоруссии. Они должны быть сформированы до конца текущего года. По словам Лукашенко, отказавшаяся от профсоюза организация будет закрыта.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.