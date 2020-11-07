В Чехии мужик по грибы пошел, да вместо них древний меч нашел!

В Чехии археологи начали подготовку к проведению раскопок в лесу, где грибник случайно обнаружил крайне редкий артефакт бронзового века — меч возрастом около 3300 лет.

Известие о находке очень взволновало местных археологов. Артефакт они получили от местного жителя по имени Роман Новак, который нашел его в лесу близ городка Есеницко, Северная Моравия.

Уточняется, что мужчина собирал грибы недалеко от своего дома. В ходе «тихой охоты» он и наткнулся на крайне редкий артефакт. Это оказался меч, возраст которого эксперты оценили примерно в 3300 лет.

«Как только прошел дождь, я пошел собирать грибы, — рассказал Роман Новак. — По дороге я увидел кусок металла, торчащий из камней. Я пнул его ногой и понял, что это был клинок, часть меча. Затем я покопал еще немного и нашел бронзовый топор».

Новак немедленно связался с археологами. Они провели несколько испытаний и определили, что и меч, и топор датируются примерно 1300 годом до нашей эры. Они напоминают оружие, которое использовалось в то время в основном на территории современной Северной Германии.

«У этого меча — восьмиугольная рукоять, — говорит Иржи Ючелка, руководитель отдела археологии Силезского музея. — Это всего лишь второй меч такого типа, который был когда-либо найден в этих местах».

Эксперты признались, что были удивлены находкой грибника. Район современного города Есеницко в период времени, к которому относится найденное оружие, был малонаселенным. Но анализ клинка показал, что он был местным.

Также археологи подчеркивают, что в то время меч был крайне дорогим товаром в этой части Европы. Технология изготовления бронзового оружия значительно отличалась от ковки железных мечей более позднего периода. Бронзовые мечи изготавливались так: металл расплавляли до жидкого состояния, а затем заливали его в специально подготовленную форму.

«Меч из Есеницко — не лучший пример этого метода, — считает Иржи Ючелка. — Мастер явно старался изо всех сил, но качество на самом деле было довольно низким. Рентгеновские исследования показывают, что внутри этого оружия имеется много маленьких пузырей. Это говорит о том, что меч не использовался в бою, а имел символическое значение».

Теперь археологи готовятся провести полноценные раскопки на месте, где были найдены меч и топор. Возможно, им удастся найти и другие артефакты. Сам меч будет подвергнут дополнительному анализу, после чего его поочередно выставят на обозрение в Этнографическом музее Есеницко и Силезском музее.

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