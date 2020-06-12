В Германии в 2000-летней яме с мусором нашли фигурку богини Исиды

В Германии археологи при проведении раскопок на месте древнеримского лагеря обнаружили небольшую статуэтку древней египетской богини Исиды, культ которой одно время был широко распространен в Древнем Риме.

Небольшая фигурка, высота которой составляет около восьми сантиметров, была найдена во время раскопок в городе Крефельде на западе Германии. Артефакт изготовлен из глины.

Он был обнаружен при обследовании ямы с мусором, возраст которой насчитывает около 2000 лет. Есть предположение, что фигурка могла быть частью глиняного кувшина, который, возможно, был частью домашнего алтаря.

«Это очень необычное открытие римской эпохи для региона Нижний Рейн, — сказал археолог Ханс-Петер Шлютер. — Статуэтка изображает женщину, сидящую на троне с ребенком на руках».

К слову, подобные изображения Исиды широко известны. Она была одной из самых почитаемых богинь в Древнем Египте. Ее считали идеалом женственности и материнства. Исида была супругой Осириса и матерью Гора, а также всех египетских фараонов, поскольку те были земными воплощениями Гора.

Есть версия, что христианские изображения Девы Марии с младенцем Иисусом на руках были поздними адаптированными изображениями сидящей на троне и держащей на руках Гора богини Исиды.

Точный возраст артефакта еще предстоит установить. Известно, что римский военный лагерь на месте нынешних раскопок был построен через 70 лет после рождения Иисуса Христа.

Он был частью большой оборонительной линии, обустроенной для защиты римской границы на Рейне от германских племен. Кстати, археологи также обнаружили монеты и оружие римского периода и останки лошади.

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