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Британец случайно нашел потерянную королевскую реликвию 400-летней давности
По инф. rosbalt.ru   
03 Февраля 2021 г.
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Житель Великобритании случайно нашел в поле центральное украшение из короны короля Англии Генриха VIII, утраченное 400 лет назад.

Британец случайно нашел потерянную королевскую реликвию 400-летней давности

По информации издания, археолог-любитель гулял возле города Маркет-Харборо с металлоискателем и обнаружил в корнях дерева металлический предмет. Сперва ему показалось, что это кусок упаковочной фольги или бутылочная крышка, однако потом он понял, что нашел золотой объект.

Впоследствии было установлено, что его находка представляет собой фигурку короля Генриха VI, причисленного к лику святых. Статуэтка из чистого золота с эмалевыми вставками высотой чуть более 5 см располагалась в центре короны Генриха VIII. Она пропала в середине XVII века, когда Оливер Кромвель приказал переплавить корону и продать в виде монет. Сейчас стоимость фигурки составляет около 2 млн фунтов стерлингов (примерно 208 млн рублей).

Историки предполагали, что фигурка может быть утеряна навсегда. Сейчас ее изучают специалисты Британского музея.

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По инф. rosbalt.ru

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