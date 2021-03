Опубликована первая панорама Марса. Посмотрим?

Появилась первая 360-градусная панорама окрестностей Марса, которая позволяет детально изучить поверхность планеты.

Панораму из 142 снимков отправил на Землю вездеход NASA Perseverance. Кадры сделаны через три дня после того, как он приземлился на Марс. Система камеры может отображать детали размером от 3 до 5 миллиметров возле марсохода и от 2 до 3 метров на далеких склонах вдоль горизонта.

На снимках — окрестности рядом с кратером Джезеро. Здесь, по данным ученых, миллиарды лет назад находилось озеро и дельта реки. Древний кратер шириной 49 км располагался около марсианского экватора. Не исключено, что в скалах могли сохраниться признаки бактериальной жизни, если она вообще существовала на Марсе, отмечают ученые, которых цитирует ВВС.

На фотографиях также можно разглядеть породы и отложения — в NASA уже началась работа по их идентификации. Некоторые породы марсоход, вероятно, соберет для возвращения на Землю в будущем.

Всего опубликовано 5600 снимков Марса в высоком разрешении. Посмотреть их можно здесь .

The first 360º view of Mars from Perseverance Rover.



Credit: NASA​/​JPL-Caltech​/​ASU​/​MSSS pic.twitter.com/T8BB7s6Bpr