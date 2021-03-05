Опубликована первая панорама Марса. Посмотрим?

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Появилась первая 360-градусная панорама окрестностей Марса, которая позволяет детально изучить поверхность планеты.
Панораму из 142 снимков отправил на Землю вездеход NASA Perseverance. Кадры сделаны через три дня после того, как он приземлился на Марс. Система камеры может отображать детали размером от 3 до 5 миллиметров возле марсохода и от 2 до 3 метров на далеких склонах вдоль горизонта.
На снимках — окрестности рядом с кратером Джезеро. Здесь, по данным ученых, миллиарды лет назад находилось озеро и дельта реки. Древний кратер шириной 49 км располагался около марсианского экватора. Не исключено, что в скалах могли сохраниться признаки бактериальной жизни, если она вообще существовала на Марсе, отмечают ученые, которых цитирует ВВС.
На фотографиях также можно разглядеть породы и отложения — в NASA уже началась работа по их идентификации. Некоторые породы марсоход, вероятно, соберет для возвращения на Землю в будущем.
Всего опубликовано 5600 снимков Марса в высоком разрешении. Посмотреть их можно здесь.
The first 360º view of Mars from Perseverance Rover.
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Свежие новости о политиках, которые находятся под следствием. Во-первых, пришла весточка от Алексея Навального. Выяснилось, что она находится в СИЗО № 3 «Кольчугино» во Владимире. Также стало известно, до какого срока будет находиться под стражей в СИЗО Сергей Фургал, обвиняемый в убийствах - до 8 июня. Таким образом, экс-губернатор проведет в следственном изоляторе без месяца год!
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Депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, снимающий ограничение в три балла на перерасчёт пенсий работающим пенсионерам, а сами пенсионные накопления, по мнению рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений, должны позиционироваться как долгосрочные сбережения россиян, а не как инвестиции на фондовом рынке.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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