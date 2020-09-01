На Кубани фермер пас скот и нашел... голову божка!

Фермер из села Новоурупского Успенского района во время выпаса скота случайно обнаружил редкий артефакт — голову очажного домового божка, высеченную из плотного серого песчаника.

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— После осмотра места находки мы пришли к выводу, что божок обнаружен на территории аланского городища III века до н. э. — X века н. э., — рассказал корреспонденту «РГ» заведующий отделом археологии, палеонтологии и природы МБУК «Армавирский краеведческий музей» Александр Лопатин. — Мужская голова небольшая, высотой 15 сантиметров, без прически, с утрированно большими ушами, широко раскрытыми глазами, раздутыми ноздрями и плотно сжатыми губами — все вместе производит впечатление сердитого человека. После тщательного поиска аналогий возникло предположение, что артефакт попал в наши края по Шелковому пути.

Любопытно, что похожий божок, но только из мрамора и с рожками, был найден в станице Отрадной. Еще один аналог встречается в Великобритании. В 2012 году при раскопках древнеримского укрепления недалеко от города Дарема ученые наткнулись на античную баню, в которой было обнаружено приочаговое божество. Ученые предположили, что голова принадлежит кельтскому богу Астеноситикусу, который отвечал за воодушевление древних воинов перед боем. Однако армавирский и отрадненский божки выглядят куда более свирепыми.

Свою находку мужчина передал в Армавирский краеведческий музей.

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