День в истории: вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия

51 год назад, 5 марта 1970 года вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Он запретил странам, у которых были атомные бомбы, передавать их другим территориям, а государствам, у которых не было ядерного оружия, производить его

Цель Договора — ограничение круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечение международного контроля за выполнением государствами взятых обязательств, ограничение возможности возникновения вооружённого конфликта с применением такого оружия и создание широких возможностей для мирного использования атомной энергии.

Договор о нераспространении ядерного оружия был разработан Комитетом по разоружению ООН, одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 года и открыт для подписания 1 июля 1968 года в Москве, Вашингтоне и Лондоне. 51 год назад, 5 марта 1970 года, договор вступил в силу.

Документ устанавливал, что государством, обладающим ядерным оружием, считается то, которое произвело и взорвало такое оружие или устройство до 1 января 1967 года (СССР, США, Великобритания, Франция, Китай). Он обязал ядерные державы не передавать кому бы то ни было ядерное оружие и контроль над ним, не помогать государству, не обладающему ядерным оружием, в его производстве или приобретении.

Неядерные государства обязаны не принимать ядерного оружия, а также контроля над ним, не производить и не приобретать его и не добиваться в этих целях чьей-либо помощи. При этом документ подтверждал право всех стран использовать ядерные технологии в мирных целях, в том числе, в энергетике.

11 мая 1995 года больше 170 стран — участниц договора договорились продлить его действие на неопределённый срок без каких-либо дополнительных условий.

Участниками ядерной сделки сейчас являются практически все государства мира. Не подписали соглашение Израиль, Индия, Пакистан и Южный Судан. КНДР вышла из него. А Иран, как сообщалось в прошлом году, отказался от выполнения последнего из пунктов договора, фактически также выйдя из ядерного соглашения.

История России и СССР, исторические деятели, секреты истории - на нашем сайте.

По инф. Парламентской газеты и Calend.ru

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...