День в истории: немецкий мясник изобрёл сосиску

13 ноября 1805 года Иоганн Ланер представил покупателям свое новое изобретение — сосиску.

215 лет назад создатель первой сосиски и представить не мог, какую широкую популярность получит его мясное изобретение: оно стало основой многих национальных блюд, одним из символов Октоберфеста, да и россияне любят употреблять этот продукт на завтрак, обед и ужин.

История сосиски уходит в глубокую древность: принцип использовали при приготовлении колбасок по всей Европе и за ее пределами. Однако традиционные сосиски создал именно мясник Иоганн Ланер.

Ремеслу мясника Ланер обучался во Франкфурте, а после переезда в Вену открыл свою первую лавку, где и начал продажу новинки - изделия из измельченной проваренной говядины и свинины. С тех пор города Франкфурт и Вена спорят, кто же из них является родиной сосиски.

Однако ни одному из городов это почетное звание пока официально не присудили: франкфуртские сосиски начали изготавливать еще в средневековье, но в венских изделиях впервые использовали смесь говядины и свинины, что и является стандартом приготовления современных сосисок.

Иоганн Ланер

В 1997 году жители местечка Гассельдорф в Баварии увековечили память своего земляка. В ознаменование 225-летия со дня рождения Иоганна Ланера они возвели памятник: бронзовый человек угощает прохожих своим изобретением. На монументе укреплена бронзовая доска с рассказом об истории сосиски.

Вскоре в Германии сосиска стала одним из самых популярных продуктов и главным мясным блюдом национальной кухни. Немцы полюбили сосиски за невысокую стоимость и высокие вкусовые качества, и это при том, что для приготовления сосисок можно было использовать мясо не самого лучшего качества.

В 1871 году немецкий эмигрант (его имя история не сохранила) привез в США сосиску сорта Dachshund, что в переводе с немецкого означает "такса". В Новом свете предприимчивый немец начал продавать сосиску, обёрнутую хлебом. За год он продал 3684 «колбасок dachshund» и заложил фундамент для масштабной индустрии хот-догов, которая стала частью масс-культурного наследия США..

Сам термин "хот-дог" появился только в 1901 году: иллюстратор Дарган заметил, что один продавец сосисок вместо обычных плоских ломтиков хлеба начал использовать булку, в разрез которой аккуратно укладывал сосиску, которую так легче было удерживать. Дарган решил проиллюстрировать этот случай, но не был уверен в правильности написания "Dachshund" и просто назвал продукт "хот-дог" - в честь все тех же такс.

У хот-дога в США свой праздник - День хот-дога, который отмечается 23 июля вот уже почти шестьдесят лет. Влияние сосисок на американцев сложно переоценить: объём сосисочного рынка США оценивается в 1,7 млрд долларов в год, а среднестатистический американец съедает в год более 60 хот-догов.

В Советском Союзе массовое производство сосисок было запущено в 1936 году. Нарком пищевой промышленности Анастас Микоян подписал приказ о производстве новых мясных продуктов. В эти же годы в Москве, Ленинграде, Энгельсе, Свердловске было построено более двадцати крупных мясокомбинатов, оснащенных самым современным для того времени оборудованием. Первым производить сосиски, а затем и разные сорта колбас стал «Микояновский мясокомбинат».

В те времена, согласно ГОСТу, в сосисках должно было содержаться более 50% натурального мяса. Сейчас, согласно исследованиям Росконтроля, сосиски состоят из сои, растительной клетчатки, коллагеновых белков, крахмала и др.

Сейчас существуют десятки сортов сосисок: диетические (из мяса птицы), соевые, сосиски-гриль, «молочные», «охотничьи», Мюнхенские (белые) и др. Традиционной острой приправой для сосисок является горчица. Сосиски можно употреблять как с гарниром, так и без него. Не менее популярны и традиционны кетчуп и хрен.

При всем многообразии сосисок, основной принцип их создания остался практически неизменным - Иоганн Ланер, без сомнения, и сейчас бы узнал свое детище, спустя более чем два века.

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По инф. pnp.ru и sostav.ru

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