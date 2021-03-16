День, расколовший мир: когда Крым стал наш

Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский...
Референдум о статусе Крыма и Севастополя состоялся 16 марта 2014 года. Большинство участников голосования поддержали возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Референдуму предшествовал политический кризис на Украине, начавшийся в ноябре 2013 года. Радикально настроенные партии и националистические движения стали движущей силой оппозиции в Киеве и других областях Украины. Их провокации и столкновения с органами правопорядка привели к массовому кровопролитию в Киеве. А затем, после незаконной отставки президента Украины Виктора Януковича, кризис в стране усугубился. При этом выступления лидеров оппозиции носили националистические и русофобский характер.
На фоне борьбы за власть на Украине начали говорить о необходимости федерализации страны. Прежде всего, на этом настаивали восточные области и Крым. Новое правительство страны категорически отказывалось от рассмотрения вопроса о федерализации и продолжало оказывать давление на своих противников. В результате на востоке Украины началась гражданская война.
27 февраля 2014 года власти автономной Республики Крым вынесли решение о проведении референдума, назначив его на 25 мая 2014 года. Изначально вопрос референдума не включал в себя решение выйти из состава Украины, а лишь предлагал возврат к положениям Конституции 1992 года, предоставлявшим Крыму и его населению более широкие права. Но дальнейшая эскалация кризиса и угрозы со стороны правительства Украины привели к переносу референдума на 30 марта 2014 года, а затем его перенесли на 16 марта. Одновременно референдум проводили в Севастополе. Жителям двух регионов предлагали сделать выбор: либо войти в состав России, либо вернуться к Конституции 1992 года и остаться в составе Украины. Большинство проголосовали за возвращение в состав РФ.
17 марта по итогам референдума Крым принял постановление о независимости от Украины, а на следующий день состоялось торжественное событие — подписание Договора о вхождении Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации. Договор был одобрен российским парламентом, и 21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, который даёт право россиянам выбрать любой банк для получения пенсии — вне зависимости от наличия договора с Пенсионным фондом России.
Не всегда сердобольность по отношению к бездомным животным — это хорошо. Доказательство тому — случай в Приамурье. Там зараженный бешенством пес успел укусить женщину, которая постоянно его подкармливала.
О предстоящей свадьбе популярной певицы и актрисы Дженнифер Лопес с американским бейсболистом Алексом Родригесом слышали, наверное, все. Пара встречалась более четырёх лет, а летом 2019 года Родригес сделал возлюбленной предложение во время отдыха на Багамских островах.
Оказавшись на карантине, люди резко заинтересовались историей своей семьи. Некоторым удалось проследить генеалогическое древо аж на три века вглубь, другие еще помогли согражданам, создав, как, скажем, в Туле или Вятке, городские порталы для поиска родственников... Как же отыскать свои корни? Можно ли это сделать самому? С чего начать поиск? Вопросы об этом к Александру Воробьеву, историку, выпускнику РГГУ, более 15 лет профессионально занимающегося генеалогическими исследованиями.
Слабым школам помогут грантами и кураторами, репост Навального — повод для разговора с родителями, а педагогам лучше не светить свои кубики на животе. Новый председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская рассказала, как петербургские школы переживают пандемию и есть ли среди них безнадёжные.
На Яндекс Дзен есть много интересных блогеров. Двое из них – мама Ирина и дочка Евгения ведут здесь совместный канал «Три поколения». Напомним, мы об этом писали. И вот новая встреча с этими авторами, которые согласились ответить на несколько вопросов нашего издания.
У православных христиан 15 марта начался Великий пост, который продлится семь недель. Даже если вы не собираетесь поститься по всем правилам, то попробуйте отказать себе в чем-то одном – жирной или сладкой пище, или в какой-то вредной привычке, в том же самом курении.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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