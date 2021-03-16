День, расколовший мир: когда Крым стал наш

Референдум о статусе Крыма и Севастополя состоялся 16 марта 2014 года. Большинство участников голосования поддержали возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Референдуму предшествовал политический кризис на Украине, начавшийся в ноябре 2013 года. Радикально настроенные партии и националистические движения стали движущей силой оппозиции в Киеве и других областях Украины. Их провокации и столкновения с органами правопорядка привели к массовому кровопролитию в Киеве. А затем, после незаконной отставки президента Украины Виктора Януковича, кризис в стране усугубился. При этом выступления лидеров оппозиции носили националистические и русофобский характер.

На фоне борьбы за власть на Украине начали говорить о необходимости федерализации страны. Прежде всего, на этом настаивали восточные области и Крым. Новое правительство страны категорически отказывалось от рассмотрения вопроса о федерализации и продолжало оказывать давление на своих противников. В результате на востоке Украины началась гражданская война.

27 февраля 2014 года власти автономной Республики Крым вынесли решение о проведении референдума, назначив его на 25 мая 2014 года. Изначально вопрос референдума не включал в себя решение выйти из состава Украины, а лишь предлагал возврат к положениям Конституции 1992 года, предоставлявшим Крыму и его населению более широкие права. Но дальнейшая эскалация кризиса и угрозы со стороны правительства Украины привели к переносу референдума на 30 марта 2014 года, а затем его перенесли на 16 марта. Одновременно референдум проводили в Севастополе. Жителям двух регионов предлагали сделать выбор: либо войти в состав России, либо вернуться к Конституции 1992 года и остаться в составе Украины. Большинство проголосовали за возвращение в состав РФ.

17 марта по итогам референдума Крым принял постановление о независимости от Украины, а на следующий день состоялось торжественное событие — подписание Договора о вхождении Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации. Договор был одобрен российским парламентом, и 21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора.

Вспомним, как это было:

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По инф. Парламентской газеты

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