В Крыму референдум 1991 года назвали прологом возвращения в Россию

Крымская весна 2014 года завершила путь Крыма в Россию, который начался на референдуме 1991 года. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов по случаю 30-летней годовщины референдума о государственном и правовом статусе полуострова.

Глава республики напомнил, что первый крымский референдум проходил в то время, когда на Украине активизировались адепты национализма, и стал выражением «векового стремления» крымчан к единству.

— Фактически это было голосование за Россию, за сохранение нашей республики в орбите Русского мира и против курса идейных наследников Мазепы и Бандеры, — подчеркнул Аксенов.

По его мнению, результаты ставших эталонами демократии референдумов 1991 и 2014 годов продемонстрировали глубинные закономерности исторического процесса. Так, 30 лет назад более 93 процентов участников референдума проголосовали за восстановление автономного статуса Крыма в составе обновленного Советского Союза, а спустя 23 года почти 97 процентов поддержали воссоединение с Россией.

В свою очередь, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал референдум 1991 года прологом Крымской весны и «первым шагом на пути домой». Духовно Крым всегда оставался частью России, убежден он.

— Референдум стал нашим ответом на вызовы нарастающего политического кризиса, в который стремительно погружался Советский Союз, — считает спикер крымского парламента. — Стремление сохранить государственное единство, противостоять поднимающему голову национализму и процессам суверенизации стало фундаментом принятия политически выверенного решения о проведении первого в СССР народного волеизъявления. Искренне признательны крымчанам, которые единодушно высказались за восстановление Крымской автономии как субъекта Союза ССР.

Справка

Референдум о государственном и правовом статусе Крыма состоялся 20 января 1991 года. Жителям тогдашней Крымской области в составе Украинской ССР предложили ответить на вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?» Положительно на него ответили 93,3 процента участников плебисцита, отрицательно — 5,6 процента. Явка составила 81,4 процента.

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