ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Крыму референдум 1991 года назвали прологом возвращения в Россию

По инф. Российской газеты   
21 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Крымская весна 2014 года завершила путь Крыма в Россию, который начался на референдуме 1991 года. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов по случаю 30-летней годовщины референдума о государственном и правовом статусе полуострова.

В Крыму референдум 1991 года назвали прологом возвращения в Россию

Глава республики напомнил, что первый крымский референдум проходил в то время, когда на Украине активизировались адепты национализма, и стал выражением «векового стремления» крымчан к единству.

— Фактически это было голосование за Россию, за сохранение нашей республики в орбите Русского мира и против курса идейных наследников Мазепы и Бандеры, — подчеркнул Аксенов.

По его мнению, результаты ставших эталонами демократии референдумов 1991 и 2014 годов продемонстрировали глубинные закономерности исторического процесса. Так, 30 лет назад более 93 процентов участников референдума проголосовали за восстановление автономного статуса Крыма в составе обновленного Советского Союза, а спустя 23 года почти 97 процентов поддержали воссоединение с Россией.

В свою очередь, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал референдум 1991 года прологом Крымской весны и «первым шагом на пути домой». Духовно Крым всегда оставался частью России, убежден он.

— Референдум стал нашим ответом на вызовы нарастающего политического кризиса, в который стремительно погружался Советский Союз, — считает спикер крымского парламента. — Стремление сохранить государственное единство, противостоять поднимающему голову национализму и процессам суверенизации стало фундаментом принятия политически выверенного решения о проведении первого в СССР народного волеизъявления. Искренне признательны крымчанам, которые единодушно высказались за восстановление Крымской автономии как субъекта Союза ССР.

  • Справка

Референдум о государственном и правовом статусе Крыма состоялся 20 января 1991 года. Жителям тогдашней Крымской области в составе Украинской ССР предложили ответить на вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?» Положительно на него ответили 93,3 процента участников плебисцита, отрицательно — 5,6 процента. Явка составила 81,4 процента.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 