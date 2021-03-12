Вернуть Крым: Украина придумала новую стратегию

Украина никак не может успокоиться и смириться с тем, что Крым утерян безвозвратно. На этот раз глава МИДа страны назвал «три кита» политики возвращения Крыма, среди них — стратегия деоккупации полуострова.

«Исторический документ, который должен был быть еще в 2014. Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского», — написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Вторым «китом» Кулеба назвал консолидацию — объединение «усилий всех партнеров» на базе саммита «Крымской платформы» по вопросу возвращения полуострова, запланированного на 23 августа. Киев пригласил присоединиться к мероприятию Великобританию, ФРГ, Канаду, США, Францию, Турцию и другие страны.

Третьим пунктом стратегии по возвращению Крыма стала синергия — «восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета» над полуостровом.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. В частности, он поручил правительству организовать и запустить «Крымскую платформу», а также принять меры по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей республики.

Крым оказался в составе Украины после распада Советского Союза. В марте 2014 года после госпереворота на полуострове прошел референдум, на котором большинство избирателей (96,77% от Республики Крым и 95,6% от Севастополя) поддержали возвращение в состав РФ. Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией. Москва в свою очередь подчеркивает, что жители Крыма сделали выбор демократическим путём в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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По инф. Парламентской газеты

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