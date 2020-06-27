Батька Лукашенко тоже решил внести поправки в Конституцию

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране проведут референдум по поводу внесения изменений в Конституцию.
По словам Лукашенко, поправки к Конституции подготовят за два года. Ему уже предоставили несколько вариантов обновленных версий основного закона, но президент их не принял. «Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать», − сказал он.
Также Лукашенко выступил против возврата к Конституции образца 1994 года, к которой призывал кандидат в президенты, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. «Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые «альтернативные» ни предлагали: «Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию». Может, кому-то хочется вернуть − пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад», − сказал Лукашенко.
Александр Лукашенко возглавляет страну с 1994 года, сейчас заканчивается его пятый президентский срок. Он вносил изменения в Конституцию страны в 1996 и 2004 годах. Оба раза изменения принимались на референдумах, инициированных Лукашенко. В итоге были расширены полномочия президента, а также снято ограничение на число президентских сроков.
Лукашенко говорил, что не держится «посиневшими пальцами» за президентское кресло, но будет предлагать свою кандидатуру на пост президента, пока она не будет отвергнута. Он заявил потенциальным кандидатам на пост президента Белоруссии, что «страну они не получат».
Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Ранее в стране прошли акции против задержаний политиков и активистов. В результате полиция задержала более 120 человек в разных городах Беларуси.
Прямо скажем, политическая ситуация в Белоруссии и России определенно схожа между собой. Политические лидеры уже очень давно стоят у власти и покидать свое место не собираются. Если в России для этих целей поправки вносятся только сейчас, то в Белоруссии это произошло давно. Конечно же, оппонентов у этого решения не мало. Например, партия КПРФ в принципе не поддерживает их. Против них выступают и демократы 90-х. Большинству политиков (да и многим простым россиянам) не нравится пункт про обнуление президентских сроков. Также немало вопросов вызывает поправка о приоритете решений Конституционного суда над международными договорами. А что касается Белоруссии, то Александр Григорьевич не изменяет своей манере - пускает интриги и упорно гнет свою линию.
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