Демократы начала 1990-х − против поправок в Конституцию

Участники разработки Декларации о государственном суверенитете РСФСР, Конституции РФ, народные депутаты созыва 1990—1993 годов, общественные деятели, а также члены Конституционного клуба выступили против поправок в Конституцию РФ.

В заявлении участников конференции «30 лет декларации о государственном суверенитете РСФСР» говорится, что, несмотря на различные политические взгляды и убеждения, они считают, что Россиян находится в «глубоком системном кризисе», из которого ее надо выводить для создания «демократического правового федеративного социального светского государства».

«Мы считаем ошибочными и во многом нелегитимными процедуру и итоги конституционной реформы-2020», — сказано в заявлении. Поправки входят в противоречие с целым рядом положений Конституции, основами конституционного строя, правами и свободами человека и гражданина. Они делают еще более призрачными политическую и экономическую конкуренцию, не создают гарантий свободных выборов, препятствуют обеспечению социальной справедливости, идейного многообразия, сказано в заявлении.

Также, пишут авторы, потребность в конституционно-правовом механизме преодоления кризиса подменяется закреплением набора произвольно отобранных конституционных поправок и усилением авторитарного политического режима. Также поправками вводится норма о новом отсчете сроков президентских полномочий конкретного лица, то есть Владимира Путина, причем вопреки его собственным обещаниям о сменяемости власти. «Повышается риск стагнации государственной власти до 2036 года и ее узурпации», — подчеркивается в документе.

Кроме того, сказано в заявлении, многие поправки социального характера являются сугубо декларативными. Поддержке гражданского общества, парламентского контроля, государственного суверенитета и патриотизма отведена роль прикрытия дальнейшей концентрации власти в руках узкой группы лиц.

Принятие фактически новой редакции Конституции осуществляется с нарушением установленного Конституцией порядка. Предложенная процедура общероссийского голосования и намеренный отказ от федерального закона о референдуме, отсутствие общественного контроля, невозможность агитации против проекта конституционных поправок, пониженная норма подсчета голосов содержат большие риски необъективности и искажения результатов голосования.

Авторы заявления требуют введения моратория на вступление в силу поправок к Конституции. Также они призывают к многостороннему и открытому диалогу между властью и обществом, чтобы прийти к согласию по антикризисным мерам и их конституционно-правовым гарантиям. В том числе — гарантиям всеобщих равных и прямых свободных выборов в России при прозрачных формах гласного общественного контроля, заключают авторы.

Действительно, у поправок в Конституцию довольно-таки много оппонентов. Большинству из них не нравится пункт про обнуление президентских сроков. И не все в обществе на ура происходящее воспринимают. К примеру, отказалась поддерживать поправки в Конституцию КПРФ, музыкант Андрей Макаревич решил не голосовать, считая, что все уже за нас давно решили. Многие люди думают, что поправки являются ширмой для одного лишь важного вопроса – по дальнейшему президентству Владимира Путина. И некоторая часть общества одобряет будущее лидерство нынешнего главы России, не видя ему достойных соперников. Интересно, как все-таки проголосует страна и что поправки реально привнесут в нашу жизнь?

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По инф. rosbalt.ru

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