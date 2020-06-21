Комиссия Совета Европы призвала исключить одну из поправок к Конституции

Россия не планирует менять текст поправок к Конституции, несмотря на обеспокоенность Венецианской комиссии Совета Европы, пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса.

Венецианская комиссия Совета Европы (Европейская комиссия за демократию через право) изучила поправки к Конституции РФ и предложила исключить пункт о приоритете решений Конституционного суда над международными договорами. Документ опубликован 18 июня на сайте комиссии.

Комиссия обеспокоена пунктом поправок, в котором говорится о верховенстве российского права над международным — статья 79. В заключении Венецианской комиссии говорится, что Россия приняла политическое решение вступить в Совет Европы, ратифицировала юрисдикцию Страсбургского суда и взяла на себя обязательство исполнять его решения.

Поправка о верховенстве решения Конституционного суда РФ над Страсбургским «противоречит обязательствам Российской Федерации по Европейской конвенции о правах человека».

«Комиссия встревожена конституционным закреплением такой власти», — говорится в документе. Авторы уточняют, что эти опасения нужно рассматривать на фоне предлагаемой поправки к статье 83 — в ней говорится, что президент может увольнять судей Конституционного суда.

«Это делает суд уязвимым для политического давления. Предлагаемое дополнение к статье 79 Конституции [о приоритете Конституции над международными договорами] должно быть исключено или ее формулировка должна быть изменена», — говорится в заключении комиссии.

У поправок в Конституцию довольно-таки много оппонентов и в России. Большинству из них, правда, не нравится пункт про обнуление президентских сроков. И не все в обществе на ура происходящее воспринимают. К примеру, отказалась поддерживать поправки в Конституцию КПРФ, музыкант Андрей Макаревич решил не голосовать, считая, что все уже за нас давно решили. Многие люди думают, что поправки являются ширмой для одного лишь важного вопроса – по дальнейшему президентству Владимира Путина. И некоторая часть общества одобряет будущее лидерство нынешнего главы России, не видя ему достойных соперников. Интересно, как все-таки проголосует страна и что поправки реально привнесут в нашу жизнь?

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