Лукашенко заявил о провале «майдана» в Беларуси

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко за последние дни успел отметиться двумя громкими заявлениями. Он заявил, что «белорусы на пропустят фашизм в страну» и что в республике удалось предотвратить майдан.
По его словам, «внешние силы» якобы пытались «привести страну к некому майдану».
«Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что «всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства» и никому не позволит «сломать страну».
Также Александр Лукашенко отметился заявлением, что «белорусы на пропустят фашизм в страну». Глава Белоруссии пообещал защищать страну от фашистской идеологии, которую, по его мнению, пытаются внедрить под видом демократии. «Фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят», — заявил Лукашенко, добавив, что не считает нынешнюю ситуацию в стране катастрофой.
Отметим, ранее в Белоруссии был задержан главный конкурент Лукашенко на грядущих президентских выборах — бизнесмен Виктор Бабарико. Он подозревается в организации противоправной деятельности Белгазпромбанка. Глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что за деятельностью Бабарико стоит «Газпром».
Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа. Избирательная кампания сопровождается скандалами. В Минске и других городах проходят пикеты в поддержку альтернативных претендентов на пост президента Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко за последние дни успел отметиться двумя громкими заявлениями. Он заявил, что «белорусы на пропустят фашизм в страну» и что в республике удалось предотвратить майдан.
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