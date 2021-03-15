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Великий пост и вакцинация: как это совместить, чтоб здоровье не пострадало?
По инф. argumenti.ru   
15 Марта 2021 г.
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Врачи-диетологи рассказали, при каких условия можно вакцинироваться от ковида при соблюдении поста.

Великий пост и вакцинация: как это совместить, чтоб здоровье не пострадало?

Врачи-диетологи советуют людям, решившим соблюдать Великий пост и желающим сделать прививку от коронавируса, придерживаться сбалансированного питания.

Великий пост у православных верующих в 2021 году начинается в понедельник, 15 марта. Пост продлится семь недель. Пасха в этом году будет отмечаться 1 мая.

Диетолог высшей категории Екатерина Бурляева напомнила, что «есть строгий пост и нестрогий».

По словам доктора Бурляевой, если человек придерживается нестрогого поста, в его рационе белки животного происхождения заменены на растительные, если человек здоров, для него возможна вакцинация в период поста.

Диетолог отметила, что в случае невозможности совмещения правильнее сделать выбор в пользу вакцинации. «Пост — это не только про еду. Это ограничения в мыслях, действиях. На первый план должно выходить наше мышление», — советует Екатерина Бурляева.

Врач-диетолог высшей категории Елена Чедия отмечает, что во время соблюдения поста из-за исключения продуктов животного происхождения нарушается белковый обмен.

Как она объяснила, при вакцинации у человека происходит очень большая нагрузка на белковый обмен. Организм должен выработать антитела, а они белковой природы. «Белка нужно достаточно много, чтобы образовались антитела», — пояснила специалист.

Людям, перенесшим коронавирус в средней и тяжелой формах, эксперты рекомендуют отказаться от соблюдения поста в этом году.

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