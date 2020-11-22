Ученые обнаружили новый ранний симптом тяжелой болезни

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, если есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что около трети людей переносят болезнь...
Медики назвали неожиданный признак болезни Паркинсона.
Потливость — один из ранних симптомов, сигнализирующих о возможной болезни Паркинсона. Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.
У человека с диагнозом болезнь Паркинсона появляются двигательные нарушения, такие как гипокинезия, ригидность мышц, тремор покоя и постуральные расстройства.
В Американской ассоциации болезни Паркинсона (APDA) отмечают, что, как правило, симптомы заболевания развиваются постепенно, кажутся несущественными.
Должно насторожить чрезмерное потоотделение безо всяких причин. По данным медиков, обычно обильным потом покрывается верхняя половина тела. Специалисты советуют при обнаружении у себя необычного потовыделения обратиться к врачу, — пишет Express.
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Диета при гепатите С не может использоваться в качестве самостоятельного метода терапии. Однако правильно организованное питание нормализует обменные процессы, снижает токсическое воздействие на печень, уменьшает интенсивность развития побочных реакций, возникающих на фоне противовирусной терапии, и улучает общее самочувствие пациента. И напротив, пренебрежение рекомендациями ослабляет сопротивляемость организма к вирусам и увеличивает продолжительность реабилитационного периода.
Отнесенных к культурному наследию кухонь мира достаточно мало. Но вот японская относится к их числу. Отличительными чертами кухни данной национальности стали маленькие порции, посуда соответствующего размера. Японцы стремятся к изяществу и деталям во всем.
Заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Екатерина Пырьева рассказала, что вкусовые предпочтения у человека начинают формироваться ещё внутриутробно. Однако с возрастом их можно изменить.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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