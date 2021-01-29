Под командованием Федора Красавина был взят Освенцим: история героя

Дивизия генерал-майора Федора Красавина освобождала нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим). Потом он возглавлял гарнизон Казани. В 1944-м его даже в партию приняли. А вот справка о реабилитации пришла лишь через 20 лет после его смерти... 27 января – в день, когда весь мир вспоминает жертв Холокоста – публикация об истории героя войны.

Разоружал части Керенского

Родился Красавин в 1896-м в крестьянской семье в деревне Тимонино Любимского уезда Ярославской губернии.

– Федор Михайлович был младшим в семье, у него было два старших брата и одна сводная сестра, – рассказывает Юрий Груздев, краевед из города Любима. Он по крупицам собирал информацию о своем знаменитом земляке. – Я смотрел в регистрационных книгах, и там была запись о том, что в 1897-м отцу Красавина было 56 лет, его жене 38, у него было трое сыновей и одна падчерица.

В 1907-м умерла мать, и Федор отправился из родных мест в Петербург, где уже жил его старший брат. Там он работал слесарем на Путиловском заводе... Учиться особенно было некогда, но в РГВА (Российском государственном военном архиве) нашлись документы, где сказано: в 1913-м Федор Красавин выдержал экстерном экзамен за 4 класса училища.

Началась Первая мировая, и в 1915-м Федор уже на фронте. В 1916-м он окончил учебную команду 1 лейб-гвардейского полка, и к 1917-му был унтер-офицером, командиром взвода лейб-гвардии первого стрелкового полка.

Революцию принял сразу. И, как значится в материалах РГВА, участвовал в разоружении частей Керенского в Царском селе.

По служебному несоответствию...

– В Красной Армии Красавин служил с 1918-го. Командовал взводом, ротой, – рассказывает руководитель образовательных программ НПЦ «Холокост» Светлана Тиханкина. Центр в 2015-м начал готовить проект, рассказывающий о судьбах освободителей и освобожденных Аушвица (Освенцима). И сразу обнаружилось: до обидного мало известно про человека, под чьим командованием наши войска взяли страшный нацистский концлагерь. Поэтому мы провели собственное исследование. – Во время гражданской войны Федор Михайлович был дважды ранен, контужен. После войны командовал батальоном. В 1933-м окончил Военную академию, командовал полком, в 1936-м ему присвоено звание майора...

Казалось, крестьянскому сыну уготована блестящая карьера военного. Но молот репрессий не обошел стороной Красавина.

«22 июля 1938 г. командир 161 стрелкового полка, майор Красавин Ф.М. увольняется из РККА по статье 43, пункт «б» «Положения о прохождении службы командным и начальствующим составом РККА» – гласит выписка из архивного дела. Пункт «б» – это когда уволен «в аттестационном порядке по служебному несоответствию»...

23 июня 1942 года

Дочку спрятали

Что это за «несоответствие» становится ясным уже через неделю: 29 июля Красавин арестован. А через год осужден по знаменитой 58-й статье и приговорен к 12 годам лагерей. В чем конкретно обвиняли майора и почему дали небольшой по тем временам срок, пока остается загадкой.

Впрочем, в июне 1940-го его дело пересматривают (редчайший случай!) и 12 лет сокращают до 5...

– В Ленинграде у него оставалась семья, – рассказывает Елена Горошкова, супруга внука Красавина Андрея. – Жену тоже арестовали, она умерла в лагерях. Дочери Людмиле было тогда 13 лет, ее вывез брат Федора Михайловича Иван в их родную деревню, Тимонино. Там ее спрятали. Позже она устроилась на льнозавод в ближайшем к Тимонино городе Любиме, там и работала до 1945-го. Потом Людмила Федоровна жила в Москве, с гражданской женой Красавина Оливией Спектор. В 1952-м она вышла замуж за строителя, и уехала с ним в южный Казахстан. Там и родился мой будущий муж Андрей, внук генерала.

И снова фронт

Федор Красавин был отправлен в лагерь в Кандалакше в Мурманскую область (как уверяет вологодский писатель Владимир Стригин, занимавшийся изучением судьбы генерала). Но в феврале 1942-го был освобожден и направлен на фронт: стране нужны были боевые офицеры. Ему даже снова позволили командовать полком. Воевал на Карельском фронте, бои там шли жуткие, в апреле ему доверили дивизию, и в июне он уже – подполковник. А в марте 1943-го становится полковником. Видимо, командование сочло его вполне благонадежным.

– Львовскую 100-ю дивизию Красавин возглавил в начале 1944-го. Впрочем, тогда она еще не была Львовской – формировалась под Вологдой, а это имя получила после жесточайших боев за Львов летом 1944-го, – рассказывает Тиханкина. – А 27 января 1945-го дивизия первой вошла в Аушвиц (Освенцим) и освободила находящихся там заключенных.

Это был настоящий конвейер смерти, раскинувшийся на 4,5 тысячи га в 70 км к западу от Кракова: 3 основных лагеря и 39 более мелких. Его обороняли 2 пехотные дивизии нацистов, усиленные танками и двумя отдельными батальонами. Охрану лагеря нес батальон СС... А советские солдаты не могли применить артиллерию: иначе могли пострадать остававшиеся в лагере еще живыми узники.

Штурм начался в 7 утра. Гитлеровцы яростно защищались, дело доходило до рукопашной. Дивизия Красавина потеряла 67 человек, 119 было ранено.

Позже в боевом донесении Красавин писал, что нацисты, пытаясь скрыть следы преступлений, успели взорвать 4 из 5 крематориев и сжечь 29 из 35 складов, где сортировали к отправке в Германию вещи уничтоженных узников. Но и от того, что увидели наши воины на уцелевших складах волосы становились дыбом: 800 тысяч комплектов женской и 350 тысяч мужской одежды и обуви, 7 тонн женских волос, десятки тысяч золотых зубных протезов...

– Очевидцы вспоминали, что, пройдя по Аушвицу, Красавин поседел, – говорит Светлана Тиханкина. – Думаю, не только от увиденного, но еще и потому, что его восприятие этого концлагеря наложилось на личный опыт – те годы, что он провел в советском лагере.

Знаете, все командиры уровня Красавина, которые участвовали в боях за Аушвиц, получили звезды Героя СССР, – продолжает эксперт. – Кроме него. За этот бой он получил орден Александра Невского. Думаю, это потому что официально он продолжал оставаться репрессированным. Ведь официально реабилитирован Красавин был лишь в 1968-м.

Семейные узы

Победу Красавин и его дивизия встретили в Чехословакии, освобождая Прагу. Федор Михайлович был уже генерал-майором (это звание он получил в ноябре 1944-го). А в марте 1947-го его направили в Казань начальником гарнизона. Умер в феврале 1948-го.

– Когда мы стали собирать сведения о Красавине, узнали, что учительница Нина Хакимова из 62-й школы Казани вместе с детьми занимается поиском данных о судьбах фронтовиков, – рассказывает Тиханкина. – Они отыскали могилу генерала на Арском кладбище, прибрали ее. Установили адреса домов, где жила гарнизонная команда. Поговорили с соседями – там остались еще те, кто помнят жильцов той поры. По воспоминаниям соседей, Красавин в Казани жил с фронтовичкой, связисткой Александрой Струковой, у них было двое детей, сейчас это уже пожилые люди. Поисковики поговорили с ними, есть и документы, что в Казани Красавин снова женился.

Струкова и Красавин

Память

Сейчас решается вопрос о том, чтобы установить мемориальные дощечки на доме, где жил Красавин в Казани.

Непростая операция выпала на долю стрелковой дивизии Федора Красавина. Освенцим был целым комплексом концлагерей. Он являлся и рабочиим лагерем, и центром уничтожения евреев, где все было готово для массового убийства людей. Должно не забывать таких героев, как генерал Красавин, и в поколениях сохранять память о них.

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