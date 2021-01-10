Многие знают про трудовой подвиг Стаханова. А что это был за человек?

Подвигу Алексея Стаханова в прошедшем 2020 году исполнилось 85 лет. А самому Герою Труда 3 января исполянется 115 лет. Шахтер выполнил 14 (!) трудовых норм, став самым знаменитым рабочим в мире. Журнал Time поместил героя на обложку, а в СССР началось массовое стахановское движение. До сих пор «стахановцами» называют трудоголиков и передовиков, независимо от сферы их деятельности.

«Кулак с голову ребенка»

«Славы я никогда не искал, хотя и в пасынках у нее не ходил», – написал в автобиографии сам Алексей Стаханов. Крестьянский сын из бедной семьи, он с детства подрабатывал, чтобы элементарно не умереть с голоду – батрачил, пас скот. Как подрос, подался с родной Орловщины в Донбасс, где можно было устроиться на шахты. Тем более что физические данные у него были незаурядные.

– У него каждый кулак был с голову ребенка, – рассказывала позже дочь Алексея Стаханова – Виолетта. – И в качестве развлечения он мог подлезть под лошадь и приподнять ее от земли.

Как Генри Форд

Шахта «Центральная-Ирмино» в передовых не числилась. Руководство голову ломало, как поднять производительность труда.

– Если разделить труд, то можно за смену не 9, а 70–80 тонн угля нарубить, – предложил Стаханов. Он уже больше 10 лет кидал уголь, не жалея себя, и, конечно, знал, какие усовершенствования нужны.

Простое решение было подсказано опытом: раньше забойщик тратил время на укрепление шахтных стен, чтобы они не обвалились, а по стахановскому методу это делали 2 специальных помощника.

«По сути Стаханов сделал то же, что и Генри Форд – придумал новую технологию производства, позволившую увеличить производительность труда и эффективность», – написал Time.

В ночь с 30 на 31 августа Алексей Стаханов спустился в забой и выдал на-гора 102 тонны вместо 9 по нормативу! Газета «Правда» поместила его на первую полосу, а с рекордом поздравил лично товарищ Сталин.

Утром следующего дня экстренное заседание парткома шахты постановило: «Занести имя тов. Стаханова на Доску почета лучших людей шахты; выделить ему премию в размере месячного оклада; предоставить квартиру, установить телефон, прикрепить в личное пользование выездную лошадь; за счет шахты оборудовать квартиру всем необходимым и мягкой мебелью; выделить семейную путевку на курорт...»

И в запой отправился парень молодой

По всей стране появились стахановцы – люди, которые также ставили трудовые рекорды. Строители, доярки, заводские рабочие. Многостаночники и рекордсмены толкали вперед советскую экономику. Производительность наконец достигла дореволюционного уровня.

При этом многих героев труда недолюбливали коллеги – из-за них повышали нормы, а рабочие-аристократы жили на уровне номенклатуры. Но к Алексею Стаханову это не относилось – свойский парень, не прочь выпить, из народа, – его продолжали любить и после того, как он стал звездой рабочего движения.

За пристрастие к рюмке Стаханова прозвали Стакановым, а замечание ему делал даже Иосиф Сталин. «Будешь позорить фамилию – выдадим тебе паспорт на другую!» – будто бы пригрозил Стаханову вождь.

Хотел убить Берию

В 1936 году передовика труда пригласили в Москву как живую легенду и образец для подражания. Стаханову дали работу в министерстве и квартиру в знаменитом Доме на набережной.

Но партийному руководству никак не удавалось слепить из Стаханова идеальный образ рабочего. То он побьет по пьянке зеркала в «Метрополе», то устроит дебош в ресторане вместе с Василием Сталиным, с которым был дружен.

Личная жизнь героя тоже не была безупречной. Первый раз он женился на цыганке, которая в итоге ушла с табором, оставив на Стаханова двоих детей. Уже став знаменитостью, шахтер на одном из официальных мероприятий приметил 14-летнюю девочку, которая выступала на сцене вместе с хором, и спустя время на ней женился. С Галиной у него появилось еще двое детей.

Жена шахтера полюбила красивую жизнь и наряды и слыла одной из первых красавиц столицы. Из-за чего, согласно семейной легенде, однажды даже пострадала. Девушка поехала по магазинам, когда ее затолкали в машину и отвезли в особняк Берии.

«Я – жена Стаханова и жду ребенка!» – заявила сразу Галина, и ее тут же отпустили. «Я его убью!» – бушевал нетрезвый Стаханов. Но жена уговорила ничего не предпринимать.

Поссорился с Хрущевым

Смерть Сталина Стаханов воспринял как личную трагедию. И даже во время развенчания культа личности всегда открыто восхищался вождем. Это и воля случая в итоге и сломали Стаханову жизнь.

Французский коммунист Морис Торез во время своего визита в СССР спросил у Никиты Хрущева: «Где сейчас знаменитый Стаханов?» «Как где? Конечно, в Донбассе!» – ответил вождь. Тут уже засуетились чиновники помладше, нужно было привести ситуацию в соответствие со словами генсека.

– А может, его квартира в элитном доме понадобилась, – полагает Виолетта Стаханова.

Поначалу герой, у которого уже были и возраст, и артрит, и гипертония, отказывался возвращаться в шахтерский городок. Но наградной отдел, где он работал, расформировали, зарплату платить перестали, и в 1957 году Стаханов вернулся в Донбасс, где его устроили заместителем управляющего угольным трестом, и получил комнату в общежитии. Семья осталась в Москве, правда, переехала в квартиру попроще.

Закончил в психушке

Буйный нрав и обида сделали свое дело – Стаханов прикладывался к бутылке все чаще.

– Такое назначение скорее походило на высылку из Москвы, – рассказывал позже директор шахты Николай Панибратченко.

Быт Стаханова последних лет был на уровне простого шахтера.

– В комнате кровать с металлической сеткой. На ней тонкое байковое одеяльце земельного цвета. Ни простыни, ни матраса. Вместо подушки фуфайка. Ни мебели, ни продуктов, – продолжает Панибратченко. – Мужик он совестливый был, честный. Здоровый ростом, красив лицом и телосложением, Стаханов располагал к себе простотой. Женщины липли, как осы на мед.

Под конец жизни у Стаханова был целый букет болезней – инсульт, рассеянный склероз с частичной потерей памяти. Пить было уже нельзя, и Стаханова поместили в психбольницу. Там он и умер в возрасте 71 года. Поскользнулся на кожуре или луже чая и ударился виском о край стола. Умер мгновенно.

Галина Стаханова хлопотала, чтобы его похоронили в Москве.

– Герои принадлежат Советской стране, и только она решает, где их хоронить, – ответил ей секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов.

Имя Стаханова

Несколько населенных пунктов в СССР были названы Стаханово.

в СССР были названы Стаханово. Имя героя присвоено двум шахтам в Донбассе и Кузбассе, улицы Стаханова есть в десятке городов бывшего СССР, в том числе Москве, Минске, Тюмени и других.

Станция Московского метрополитена на Некрасовской линии получила название «Стахановская».

на Некрасовской линии получила название «Стахановская». Учреждено 26 стипендий им. А. Г. Стаханова для лучших учащихся профессиональных училищ .

. «Напитком стахановцев» окрестили тюменскую водку, крепость которой увеличили до 45 градусов.

Жалко, что так ярко начав свою жизнь, Стаханов закончил ее столь трагично. А у нас на сайте есть публикации и о других интересных людях:

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