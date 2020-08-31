День в истории: 85 лет назад было образовано «стахановское движение»

31 августа 1935 года донбасский шахтёр Алексей Стаханов превысил суточную норму добычи угля в 14 раз. Это событие послужило началом «стахановского движения».

В декабре 1935 года на пленуме ЦК ВКП(б) было решено распространить «стахановское движение» на всю страну, превратив его в социалистическое соревнование. В результате через несколько месяцев почти на каждом советском предприятии появились свои стахановцы. При этом рабочие сами стремились побить рекорды производства. Передовикам полагались льготы и вознаграждения, и они становились примером для всех остальных работников. В отдельных отраслях промышленности стахановцы составляли до 30 процентов всех рабочих.

В 1936 году по инициативе профсоюзов стали создаваться школы стахановского опыта. На предприятиях проводили стахановские смены, дни, пятидневки, декады и месяцы. Но во многих случаях рекорды создавались искусственно, без соблюдения техники безопасности и требований к качеству продукции. В 1939 году Коммунистическая партия СССР объявила «стахановское движение» свидетельством зрелости рабочего класса. Но это движение в стране так и не прижилось, его поддерживали лишь немногие энтузиасты.

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По инф. Парламентской газеты

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