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Архимандрит Иоанн Крестьянкин: Старцы — это Божие благословение людям
Наталья Ланина   
23 Января 2021 г.
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Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), умерший в возрасте 95-и лет, удивительная фигура в Русской Церкви хотя бы потому, что для десятков, а то и сотен тысяч православных он в самом буквальном христианском смысле жив, потому, что «у Бога все живы».

Архимандрит Иоанн Крестьянкин: Старцы — это Божие благословение людям

Столп русского старчества

Его называли «столпом русского старчества», хотя сам он был крайне недоволен, когда слышал, что его называют старцем. С удивительной иронией он говорил об этом так: «не надо путать старца и старика. И старички есть разные, кому 80 лет, кому 70, как мне, кому 60, есть старики и молодые. Но старцы — это Божие благословение людям. И у нас нет старцев больше. Бегает по монастырю старик, а мы за ним. И время ныне такое «двуногих тварей миллионы, мы все глядим в Наполеоны». А нам надо усвоить, что все мы есть существенная ненужность, и никому, кроме Бога, не нужны».

По словам настоятеля Михаило-Архангельского мужского монастыря города Юрьев-Польский, игумена Афанасия (Селичева) это было просто смирение: «Он застал ещё царских старцев». То есть, такое отрицание собственной значимости – это еще дореволюционная церковная традиция.

Впрочем, когда он стал насельником Псково-Печерского монастыря, к нему, как к старцу потянулись сотни и тысячи людей, и он принимал всех, и каждому стремился помочь. Даже в последние годы жизни, когда отец Иоанн уже был слаб и болен, всё равно отвечал на многочисленные письма с просьбами о духовном совете.

Монах с 12-ти лет

Он родился в 1910 году в Орле, в мещанской семье, и уже с детства был связан с православием: в шесть лет стал иподиаконом, что для такой церковной «должности» крайне ранний возраст. Иподиакон – это церковный служка, который прислуживает на литургии архиерею. И такая служба требует внимательности, усидчивости и ума. Для шести лет — это огромная ответственность.

В 12 лет, по свидетельствам современников, Иван Крестьянкин (имя осталось прежним при постриге, что является редкостью в Русской Церкви), просил благословения на монашество у епископа Николая (Никольского). Это тоже была личность крайне интересная. В годы обновленческого раскола епископ Николай воспротивился этому со всей определенностью, но не признал в итоге и декларацию митрополита Сергия (Старгордского) 1927 года о взаимодействии Церкви и советской власти.

Однако, до событий 1927 года было еще далеко, а тогда владыка Николай благословил Ивана Крестьянкина на монашество, но с оговорками о том, что нужно выучиться, поработать, потом послужить священником, а потом уже и монашество. И, в общем, так у отца Иоанна в итоге и получилось.

На карандаше у советской власти

Начал он как бухгалтер, став в 1944 псаломщиком, а 1945 был рукоположен в диаконы митрополитом Николаем (Ярушевичем) в Москве. Персона этого владыки Николая также интересна. Если Николай (Никольский) был все же радикально против примирения с советской властью, то Николай (Ярушевич), напротив, придерживался курса Сергия (Старгородского), и, более того, участвовал в переговорах со Сталиным в 1943 году о восстановлении патриаршества, возвращении священников и епископов из мест заключения. Эти переговоры в историю Церкви вошли, как «конкордат».

Однако сам отец Иоанн (Крестьянкин) был у советской власти «на карандаше». Что удивительно, попал под каток репрессий он только в пятидесятом году, то есть, на закате Сталина, и вышел из лагерей в 1955, то есть во времена атеистической кампании Хрущева.

Кстати, и время его заключения, и дальнейшая биография обрастала в том числе и политическими слухами. По одной версии, отец Иоанн был антисталинистом и вообще высказывался в 1953 году в том смысле, что «смерть Сталина – это праздник для русского народа».

По словам других «очевидцев», он уже значительно позже, говорил о том, что «не нужно осуждать Сталина, Сталин предстанет перед судом Божиим». Впрочем, и те, и другие свидетельства не подтверждены практически ничем, кроме «личных воспоминаний о беседах со старцем».

Что доподлинно известно, так это высказывание отца Иоанна по поводу кампании по закрытию храмов и борьбе с религией со стороны Хрущева: «не лишим себя храма, когда можем, но и с собою носить его поучимся: сердцем упражняйся в незлобии, телом — в чистоте, то и другое сделает тебя храмом Божиим».

«Напиши, что помнишь»

Кстати, вот что интересно: слухи вокруг отца Иоанна ходили, да и сейчас ходят самые противоречивые. И он это предвидел на закате своей земной жизни, а потому, попросил тогда архимандрита, а ныне епископа Тихона (Шевкунова) написать о нём воспоминания: «вот, скоро я умру. Поэтому потрудись, напиши то, что ты помнишь и хочешь сказать обо мне. А то потом вы всё равно будете писать и такого можете надумать, что будет как у бедного отца Николая, который и «котиков воскрешал», и другие небылицы. А тут я сам все просмотрю и буду покоен».

В годы приходского служения отца Иоанна часто переводили с прихода на приход, пока в конце концов, в Московской патриархии в 1967 году его не определили в Псково-Печорскую Лавру.

И уже через год после того, как он стал насельником этого монастыря, к нему поехали за духовным советом. Это было временем Брежнева, но совсем еще не «застоем», когда атеистическая политика советского государства стала абсолютно инертной. Однако и сама Псково-Печорская обитель была местом удивительным с удивительной судьбой вообще и в советское время в особенности.

Вопросы ИНН

Стоит отметить только, что даже в советские годы множество партийных функционеров приезжали в Лавру, официально «познакомиться с традиционной русской культурой». Но и этот период в истории нашей страны миновал.

Наступила «перестройка», а потом и девяностые, которые на жизни всей страны отразились крайне тяжело. И здесь наступили и волнения в Церкви, в частности, по вопросу об ИНН. При этом волнения эти действительно могли грозить расколом.

Отец Иоанн, будучи действительно общепризнанным авторитетом в церковной среде высказался вполне определенно: «Дорогие мои, как мы поддались панике — потерять своё христианское имя, заменив его номером? Но разве это может случиться в очах Божиих? Разве у Чаши жизни кто-то забудет себя и своего небесного покровителя, данного в момент крещения? И не вспомним ли мы всех тех священнослужителей, мирян-христиан, которые на долгий период жизни должны были забыть свои имена, фамилии, их заменил номер, и многие так и ушли в вечность с номером. А Бог принял их в Свои Отеческие объятия как священномучеников и мучеников... для Господа же нет ничего дороже живой человеческой души, ради которой Он послал Сына Своего Единородного Христа-Спасителя. И Спаситель вошёл в мир с переписью населения».

Это сейчас сторонники позиции отказа от ИНН, потому что «там печать зверя», кажутся маргинальными и малочисленными группами, но в девяностых и в начале нулевых это течение было крайне популярным и многочисленным.

И одним из врачевателей этих волнений выступил именно архимандрит Иоанн (Крестьянкин). За что, кстати, если покопаться в Сети, до сих пор разного рода «ультра-крипто-истинно-православные» шлют отцу Иоанну свои проклятия, или же просто говорят о том, что эти высказывания про ИНН были сфабрикованы.

Разговор с президентом

В 2000-м году отец Иоанн был удивлен тем, что его с очередным днем рождения поздравил новый президент Российской Федерации Владимир Путин. Позже, глава государства посетил монастырь и около часа в келье тет-а-тет беседовал с отцом Иоанном. О чем – Бог весть. Но, судя по дальнейшим семнадцати годам Путина у власти – беседа прошла весьма плодотворно.

Умер отец Иоанн 5 февраля 2006 года, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Российских, практически сразу после того, как причастился Тела и Крови Христовых.

Канонизация

Канонизация святых в Православной Церкви – дело очень неспешное и длительное. И это понятно, «саперы не торопятся, дабы не ошибиться», но уже сейчас отца Иоанна можно назвать местночтимым святым, а то и куда больше. Впрочем, памятуя о том, как он отзывался о собственном старчестве, наверное, он несколько против. Не «был бы против», а именно против, потому, что у Бога все живы.

Архимандрит Иоанн около сорока лет прослужил в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Известно, что это один из самых почитаемых старцев Русской православной церкви. От него никто из обратившихся никогда не уходил не утешенным, для каждого он всегда находил добрые слова и советы, и как мог, помогал справиться человеку с духовными проблемами.

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По инф. cyrillitsa.ru

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