Архимандрит Иоанн Крестьянкин: Старцы — это Божие благословение людям

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), умерший в возрасте 95-и лет, удивительная фигура в Русской Церкви хотя бы потому, что для десятков, а то и сотен тысяч православных он в самом буквальном христианском смысле жив, потому, что «у Бога все живы».

Столп русского старчества

Его называли «столпом русского старчества», хотя сам он был крайне недоволен, когда слышал, что его называют старцем. С удивительной иронией он говорил об этом так: «не надо путать старца и старика. И старички есть разные, кому 80 лет, кому 70, как мне, кому 60, есть старики и молодые. Но старцы — это Божие благословение людям. И у нас нет старцев больше. Бегает по монастырю старик, а мы за ним. И время ныне такое «двуногих тварей миллионы, мы все глядим в Наполеоны». А нам надо усвоить, что все мы есть существенная ненужность, и никому, кроме Бога, не нужны».

По словам настоятеля Михаило-Архангельского мужского монастыря города Юрьев-Польский, игумена Афанасия (Селичева) это было просто смирение: «Он застал ещё царских старцев». То есть, такое отрицание собственной значимости – это еще дореволюционная церковная традиция.

Впрочем, когда он стал насельником Псково-Печерского монастыря, к нему, как к старцу потянулись сотни и тысячи людей, и он принимал всех, и каждому стремился помочь. Даже в последние годы жизни, когда отец Иоанн уже был слаб и болен, всё равно отвечал на многочисленные письма с просьбами о духовном совете.

Монах с 12-ти лет

Он родился в 1910 году в Орле, в мещанской семье, и уже с детства был связан с православием: в шесть лет стал иподиаконом, что для такой церковной «должности» крайне ранний возраст. Иподиакон – это церковный служка, который прислуживает на литургии архиерею. И такая служба требует внимательности, усидчивости и ума. Для шести лет — это огромная ответственность.

В 12 лет, по свидетельствам современников, Иван Крестьянкин (имя осталось прежним при постриге, что является редкостью в Русской Церкви), просил благословения на монашество у епископа Николая (Никольского). Это тоже была личность крайне интересная. В годы обновленческого раскола епископ Николай воспротивился этому со всей определенностью, но не признал в итоге и декларацию митрополита Сергия (Старгордского) 1927 года о взаимодействии Церкви и советской власти.

Однако, до событий 1927 года было еще далеко, а тогда владыка Николай благословил Ивана Крестьянкина на монашество, но с оговорками о том, что нужно выучиться, поработать, потом послужить священником, а потом уже и монашество. И, в общем, так у отца Иоанна в итоге и получилось.

На карандаше у советской власти

Начал он как бухгалтер, став в 1944 псаломщиком, а 1945 был рукоположен в диаконы митрополитом Николаем (Ярушевичем) в Москве. Персона этого владыки Николая также интересна. Если Николай (Никольский) был все же радикально против примирения с советской властью, то Николай (Ярушевич), напротив, придерживался курса Сергия (Старгородского), и, более того, участвовал в переговорах со Сталиным в 1943 году о восстановлении патриаршества, возвращении священников и епископов из мест заключения. Эти переговоры в историю Церкви вошли, как «конкордат».

Однако сам отец Иоанн (Крестьянкин) был у советской власти «на карандаше». Что удивительно, попал под каток репрессий он только в пятидесятом году, то есть, на закате Сталина, и вышел из лагерей в 1955, то есть во времена атеистической кампании Хрущева.

Кстати, и время его заключения, и дальнейшая биография обрастала в том числе и политическими слухами. По одной версии, отец Иоанн был антисталинистом и вообще высказывался в 1953 году в том смысле, что «смерть Сталина – это праздник для русского народа».

По словам других «очевидцев», он уже значительно позже, говорил о том, что «не нужно осуждать Сталина, Сталин предстанет перед судом Божиим». Впрочем, и те, и другие свидетельства не подтверждены практически ничем, кроме «личных воспоминаний о беседах со старцем».

Что доподлинно известно, так это высказывание отца Иоанна по поводу кампании по закрытию храмов и борьбе с религией со стороны Хрущева: «не лишим себя храма, когда можем, но и с собою носить его поучимся: сердцем упражняйся в незлобии, телом — в чистоте, то и другое сделает тебя храмом Божиим».

«Напиши, что помнишь»

Кстати, вот что интересно: слухи вокруг отца Иоанна ходили, да и сейчас ходят самые противоречивые. И он это предвидел на закате своей земной жизни, а потому, попросил тогда архимандрита, а ныне епископа Тихона (Шевкунова) написать о нём воспоминания: «вот, скоро я умру. Поэтому потрудись, напиши то, что ты помнишь и хочешь сказать обо мне. А то потом вы всё равно будете писать и такого можете надумать, что будет как у бедного отца Николая, который и «котиков воскрешал», и другие небылицы. А тут я сам все просмотрю и буду покоен».

В годы приходского служения отца Иоанна часто переводили с прихода на приход, пока в конце концов, в Московской патриархии в 1967 году его не определили в Псково-Печорскую Лавру.

И уже через год после того, как он стал насельником этого монастыря, к нему поехали за духовным советом. Это было временем Брежнева, но совсем еще не «застоем», когда атеистическая политика советского государства стала абсолютно инертной. Однако и сама Псково-Печорская обитель была местом удивительным с удивительной судьбой вообще и в советское время в особенности.

Вопросы ИНН

Стоит отметить только, что даже в советские годы множество партийных функционеров приезжали в Лавру, официально «познакомиться с традиционной русской культурой». Но и этот период в истории нашей страны миновал.

Наступила «перестройка», а потом и девяностые, которые на жизни всей страны отразились крайне тяжело. И здесь наступили и волнения в Церкви, в частности, по вопросу об ИНН. При этом волнения эти действительно могли грозить расколом.

Отец Иоанн, будучи действительно общепризнанным авторитетом в церковной среде высказался вполне определенно: «Дорогие мои, как мы поддались панике — потерять своё христианское имя, заменив его номером? Но разве это может случиться в очах Божиих? Разве у Чаши жизни кто-то забудет себя и своего небесного покровителя, данного в момент крещения? И не вспомним ли мы всех тех священнослужителей, мирян-христиан, которые на долгий период жизни должны были забыть свои имена, фамилии, их заменил номер, и многие так и ушли в вечность с номером. А Бог принял их в Свои Отеческие объятия как священномучеников и мучеников... для Господа же нет ничего дороже живой человеческой души, ради которой Он послал Сына Своего Единородного Христа-Спасителя. И Спаситель вошёл в мир с переписью населения».

Это сейчас сторонники позиции отказа от ИНН, потому что «там печать зверя», кажутся маргинальными и малочисленными группами, но в девяностых и в начале нулевых это течение было крайне популярным и многочисленным.

И одним из врачевателей этих волнений выступил именно архимандрит Иоанн (Крестьянкин). За что, кстати, если покопаться в Сети, до сих пор разного рода «ультра-крипто-истинно-православные» шлют отцу Иоанну свои проклятия, или же просто говорят о том, что эти высказывания про ИНН были сфабрикованы.

Разговор с президентом

В 2000-м году отец Иоанн был удивлен тем, что его с очередным днем рождения поздравил новый президент Российской Федерации Владимир Путин. Позже, глава государства посетил монастырь и около часа в келье тет-а-тет беседовал с отцом Иоанном. О чем – Бог весть. Но, судя по дальнейшим семнадцати годам Путина у власти – беседа прошла весьма плодотворно.

Умер отец Иоанн 5 февраля 2006 года, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Российских, практически сразу после того, как причастился Тела и Крови Христовых.

Канонизация

Канонизация святых в Православной Церкви – дело очень неспешное и длительное. И это понятно, «саперы не торопятся, дабы не ошибиться», но уже сейчас отца Иоанна можно назвать местночтимым святым, а то и куда больше. Впрочем, памятуя о том, как он отзывался о собственном старчестве, наверное, он несколько против. Не «был бы против», а именно против, потому, что у Бога все живы.

Архимандрит Иоанн около сорока лет прослужил в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Известно, что это один из самых почитаемых старцев Русской православной церкви. От него никто из обратившихся никогда не уходил не утешенным, для каждого он всегда находил добрые слова и советы, и как мог, помогал справиться человеку с духовными проблемами.

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По инф. cyrillitsa.ru

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