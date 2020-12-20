На днях еду в маршрутке. По случаю пандемии в салоне не тесно и все в масках, включая водителя. Две немолодые женщины впереди меня достаточно громко разговаривают:

– Мне внучка вчера в интернете показала, какое лучшее средство от короны. Чеснок с лимоном и горячая вода в ванной!

– И помогает?

– Не знаю, но надо попробовать… А еще говорят, что эта вакцина сплошное вранье – ни от чего не помогает и иммунитет держит всего два-три месяца. Вот так потравят людей, и спросить не с кого будет!

– И не говори! Вот маски заставляют носить. А разве они помогают?!..

Дослушать интересный разговор не удалось – надо было выходить. Но, как говорится, осадочек остался. И подумалось, сколько же всякой чуши распространяет интернет, телевизор да и некоторые печатные издания! И каких только слухов не разносится нынче! Даже слово для этого шквала всяческой околоковидной информации специальное придумали – инфодемия. Впервые оно прозвучало в отчете Всемирной организации здравоохранения 2 февраля нынешнего года и образовано путем соединения слов «информация» и «эпидемия». Это те самые фейки, мифы и слухи, сплетни, откровенно панические и пессимистические публикации, отрицание, диссидентство и т. д., связанные с коронавирусом, появляющиеся ежедневно. И это совсем не безобидно: они сеют панику, осложняют работу медиков и всех тех, кто борется с бедой, порой призывают не носить маски, пытаются дискредитировать действия врачей и вакцин. Уже говорят, что инфодемия страшней самой пандемии!

Да, во все времена в дни любых бедствий: эпидемий, бунтов и прочих крупных и мелких неприятностей слухи и домыслы вовсю гуляли среди людей. Правда, учитывая недостаточную развитость средств коммуникации, вред от них был достаточно локальным. Иное дело сейчас, когда телефон, телевизор, планшеты и прочие гаджеты почти у каждого в руках, а оттуда тысячами голосов разносится «самая достоверная информация», разобраться в которой порой сложно даже специалисту информационного поля…

И происходит это не всегда из-за случайного искажения или недопонимания, лживая информация стряпается не только из желания заработать лайки и одобрение пользователей, но и с вполне конкретными финансовыми интересами. Вот, на днях прозвучало предупреждение из уст руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ генерала Игоря Конашенкова о том, что со стороны США намечается массированная атака на российские вакцины от коронавируса с целью ее дискредитации. Думается, что не только намечается, но и уже реализуется! Понятно, что торговля вакцинами – это не просто деньги, это огромные деньги, и тот, кто первым захватит этот рынок, обретет немалую прибыль… И здесь, с точки зрения западных фармкомпаний и политиков, все средства хороши! Ни о какой гуманности, ни о какой морали и речи нет! И в связи с этим инфодемия приобретает все черты безжалостной информационной войны. А значит, в эфире появится еще больше недостоверной информации. Мир и прежде не раз сталкивался с пандемией и побеждал. Но с пандемией, сопровождающейся таким количеством дезинформации, он имеет дело впервые.

Надо отдать должное, ВОЗ и правительства многих стран уже развернули кампании по борьбе с интернет-троллями и сторонниками теорий заговора, но, сдается, что пока результаты – не очень. И масса людей, особенно не утруждаясь проверкой услышанного или прочитанного, безоговорочно верит этим сообщениям, заражаясь тревогой. А тревожность – это постоянное ожидание плохого. Человек не может расслабиться и невольно ищет приметы опасности. Чем выше тревожность, понятное дело, тем страшнее прогнозы.

Но как же быть? Как не поддаться тревоге и панике? Что делать, если знакомый, друг или член семьи вдруг присылает вам ролик с «правдой о коронавирусе»?

Вот несколько советов специалистов ВОЗ: в первую очередь изучите источник информации, а потом и источник того источника. Этот простой шаг поможет защититься как от дезинформации, так и от ненамеренного распространения ложной информации. Независимо от того, была ли получена информация от кого-то из вашего ближайшего круга или незнакомого человека, тщательно проанализируйте ее, прежде чем доверять ей или передавать другим. Сопоставьте ее с тем, что говорят авторитетные источники, такие как ВОЗ или официальные органы. Спросите себя: пытается ли человек, от которого исходит эта информация, помочь вам или посеять страх? Но даже если его совесть чиста, это еще не значит, что его источники заслуживают доверия.

Проверьте себя на предвзятость. Наш мозг запрограммирован выбирать из общего потока информации ту ее часть, которая согласуется с нашими убеждениями. Это часто ведет к заблуждениям. Все мы дорожим своими убеждениями, поэтому склонны верить людям, которые их разделяют.

Задумайтесь о последствиях своих действий. Прежде чем делиться информацией, спросите себя, будет ли она полезна адресату или только навредит ему. Помните, что, даже если вы собираетесь сообщить что-либо только своим родственникам или близким друзьям, они могут поделиться этим со своими друзьями, а те – со своими.

Но этого не всегда достаточно. Как говорил психолог Леон Фестингер, если предоставить человеку, уверенному в своей правоте, неопровержимые доказательства того, что он заблуждается, «он только еще сильнее станет настаивать на своем». Другими словами, вы должны стремиться не к тому, чтобы быть правым, а к конструктивности. Предоставьте людям шанс самим открыть для себя правду.

Мы все в одной лодке. Гражданский долг каждого из нас — удостовериться, что своими действиями мы не способствуем распространению слухов и теорий заговора.

Будьте внимательны и бдительны, берегите себя и ближних!

Расскажите об этом своим друзьям!

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