Версия: история с Алексеем Навальным — «подготовка государственного переворота»

Одна из самых обсуждаемых тем в России – возвращение Алексея Навального из Германии на родные просторы и его задержание. Известно, что ФСИН хочет заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный. Но и сторонники Навального не бездействуют, например, 19 января Сеть взорвало опубликованное ими расследование о «дворце Путина» под Геленджиком. За тем, как будут дальше разворачиваться события, не следит сейчас только ленивый. А мы предлагаем узнать пару версий о подводных камнях интриги, озвученных изданием "Собеседник". Это, акцентируем, всего лишь версии.

"Определенная группа людей приготовила Путину замену": Караулов сделал неожиданное заявление

Вот уже третий день в России идет оживленная дискуссия вокруг возвращения в страну известного оппозиционера Алексея Навального и последовавших за этим событий. Причем чаще всего в задержании и аресте популярного блогера отдельные политологи винят Кремль и даже лично российского президента Владимира Путина.

Впрочем, как считает политолог Андрей Караулов, на самом деле история с возвращением Навального и его уголовным преследованием на родине имеет куда более глубокие корни, чем может показаться на первый взгляд. Происходящее с оппозиционером эксперт и вовсе называет «ползучим государственным переворотом», а главу российского государства – пострадавшим от этих событий наравне с тем же Алексеем Навальным.

«История с Навальным – ползучий государственный переворот, который разыгрывается по определенному сценарию. Определенная группа людей приготовила Владимиру Путину замену, и Навального они разыгрывают уже по собственному сценарию. Это не сценарий Путина, он в этой истории также пострадал – это позор прежде всего на его голову.

Но есть определенные силы, которые боятся Байдена, боятся новых санкций, которые понимают, что выборы в Государственную думу могут закончиться катастрофой для всех политических элит вместе взятых. Они мягко подвигают Путина к уходу на давно заслуженный отдых. Причем делают они это крайне неуклюже, грубо и вызывающе», – заявил Андрей Караулов.

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Михаил Делягин: друзья Навального в Кремле сильнее друзей Путина

История с возвращением в Россию известного российского оппозиционера Алексея Навального виделась многим экспертам как своего рода попытка популярного блогера продемонстрировать полное отсутствие страха перед властями, неоднократно посылавшими ему сигналы о нежелательности его появления на родине. Впрочем, так было вплоть до 17 января – дня прилета Алексея Анатолиевича в Москву.

Сразу после этого стало понятно, что идти до конца и демонстрировать уверенность готов не только Навальный, но и его оппоненты, которые, как считает сам оппозиционер, сидят непосредственно за стенами Кремля. Громкая история со сменой аэропорта прилета, задержанием, доставкой в УВД Химок и выездным судом, избравшим в отношении блогера меру пресечения в виде содержания под стражей, стали прямым свидетельством того, что Алексея Анатольевича всерьез намерены отправить за решетку. И с пониманием этого обстоятельства начало казаться, что игра для Навального проиграна окончательно, а попытка поставить Кремль в положение цугцванга оказалась провальной.

Однако уже 19 января сторонники оппозиционера взорвали в Сети очередную информационную бомбу, опубликовав расследование о «дворце Путина под Геленджиком», выволочив на поверхность целый ворох информации, о чем не просто мало кто знал, но и в целом не принято было говорить. К слову, в Кремле на эту публикацию уже отреагировали. Глава пресс-службы президента Дмитрий Песков традиционно назвал «неправдой и домыслами» информацию авторов расследования о дворце под Геленджиком и даже напомнил, что ранее ему уже приходилось ее опровергать.

Довольно интересно отреагировал на происходящее вокруг Навального и его нового расследования известный российский экономист, публицист и радиоведущий Михаил Делягин.

«Похоже, друзья Навального в российской власти сильнее друзей Путина. Если, разумеется, друзья Путина там еще остались», – написал эксперт в своем авторском Telegram-канале.

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