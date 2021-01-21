«Вот это и есть такой главный лохотрон»: Кремль высказался о «дворце Путина»

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал журналистам комментарий о расследовании Навального, оно было посвящено «дворцу Путина». Песков заявил, что «тема была вброшена года три-четыре тому назад» и «ничего нового там не представлено».
«В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вся собственность президента России декларируется им ежегодно и изложена им в публикуемой также ежегодно декларации. Вчерашний вот этот материал — ничего нового там не представлено. Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И собственно здесь в данном случае из пустого в порожнее переливается. Уже неоднократно пытались использовать вот эти инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то чего-то не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать. Может быть, единственная новинка — это то, что здесь уже такие монтажные истории используются. Там в бассейн в некоем дворце вписывается кадр Путина, который плавает в Енисее. Кадры, которые — когда Путин плавал в Енисее — обошли весь мир. Это такая сухая констатация», — заявил Песков.
Пресс-секретарь также охарактеризовал расследование «лохотроном». По его словам, авторы его опубликовали для изъятия денег у населения.
«В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований. Вот это и есть такой главный лохотрон. И мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о «дворце Путина» — резиденции в Геленджике площадью 17,6 тыс. квадратных метров и стоимостью 100 млрд рублей.
ФБК пишет, что это самый большой частный дом в России, и его площадь равняется 39 княжествам Монако. На территории есть ледовый дворец, церковь, чайный домик площадью 2,5 тыс. квадратных метров, подземный тоннель с выходом к морю. Рядом находятся виноградники, шато и устричная ферма.
Территория вокруг дворца на 7 тыс. гектаров принадлежит ФСБ, говорится в расследовании. Рядом с дворцом запрещено проходить на водном транспорте — нужно сделать крюк и отойти примерно на 2 км от берега. Над дворцом — бесполетная зона, сообщает ФБК.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на расследование заявил, что у президента России Владимира Путина «нет никакого дворца».
Насколько убедительны приводимые в новом расследовании Навального факты? Как к ним относиться? Это каждый должен решить для себя сам. Одно можно сказать уверенно: нас ждет еще немало громких заявлений, а уж как к ним относиться — каждый будет решать за себя. Одно можно сказать точно: расследование готовилось достаточно долго и не одним Навальным. И, похоже, на обнародование его делалась ставка, когда оппозиционер летел в Россию (вряд ли он рассчитывал, что ему всерьез позволят разгуливать по Москве...)
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал журналистам комментарий о расследовании Навального, оно было посвящено «дворцу Путина». Песков заявил, что «тема была вброшена года три-четыре тому назад» и «ничего нового там не представлено».
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