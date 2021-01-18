Алексея Навального задержали на паспортном контроле в «Шереметьево»

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Алексея Навального задержали на паспортном контроле по прилету из Германии в Москву. Политик требует присутствия адвоката.
До этого Навальный, вернувшийся из Германии, где он проходил лечение и восстановление, в аэропорту «Шереметьево» дал первое интервью. Оппозиционер извинился перед пассажирами, которые летели вместе с ним одним рейсом, из-за вынужденного приземления в другом аэропорту, а также перед застрявшими во «Внуково» и испытывающими проблемы с приездом в «Шереметьево» из-за перекрытия дорог людьми.
Он подчеркнул, что вопрос, возвращаться или нет, перед ним никогда не стоял. «Я совершенно счастлив, что прилетел, — заявил Навальный. — Это мой лучший день за последние пять месяцев». «Это мой дом, и я не боюсь», — отметил оппозиционер.
UPD. «В аэропорту „Шереметьево“ сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — сказано в официальном сообщении УФСИН. В ведомстве уточнили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до его решения он будет находиться под стражей.
После задержания политика на сайте Мосгорсуда появилось дело Навального — «Об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления».
Напомним, состояние Навального резко ухудшилось 20 августа при перелете из Томска в Москву. Пилот экстренно посадил лайнер в Омске, где оппозиционера госпитализировали в местную больницу.
Омские врачи не нашли в его организме отравляющих веществ. 22 августа пациент был перевезен в «Шарите», где диагноз отравление боевым веществом, разработанным на территории России, подтвердился. Позднее три лаборатории: германская, французская и шведская, подтвердили, что в отношении создателя ФБК был применен «Новичок».
Москва, однако, отказывается от возбуждения уголовного дела об отравлении Навального, заявляя, что не видит этому доказательств.
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