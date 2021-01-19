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Пожилая сторонница Навального чуть не подралась со сторонницей Путина

По инф. polit.ru   
19 Января 2021 г.
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В Петербурге на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального подрались две пожилые женщины. Потасовка попала в эфир видеотрансляции «Эха Москвы в Петербурге».

В Петербурге на акции в поддержку Навального подрались две пожилые женщины. Одна из них была за Путина

Одна из участниц стычки, предположительно, провоцировала участников пикетов в поддержку Навального. Ее пыталась урезонить другая женщина. Перепалка переросла в драку. «Битва» началась «из-за Путина и Навального», уточнил в Twitter журналист «Эха» Арсений Веснин.

  • Обеих пожилых дам задержала полиция. Во время задержания одна из женщин успела прокричать: «Ну а теперь поехали в полицию!».

Акция в поддержку Навального проходила в самом центре Петербурга — на Невском проспекте, у станции метро «Гостиный двор». Активисты вышли на улицу с плакатами «Свободу Навальному» и «Я/МЫ Навальный». По данным «МБХ Медиа», на 20:41 было известно о 53 задержанных. Среди них — оппозиционные муниципальные депутаты и журналисты. «ОВД-Инфо» сообщает о 46 задержанных в Петербурге и о 62 — в целом по стране: 13 человек задержали в Химках, по одному в Москве, Архангельске и Иркутске.

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево. Политик вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение. Перед этим его самолет, который должен был приземлиться во Внуково, перенаправили в другой аэропорт.

ФСИН хочет заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный, хотя, по словам самого оппозиционера, условный срок истек 30 декабря прошлого года. В службе исполнения наказаний утверждают, что он нарушил правила испытательного срок для условно осужденных, так как после выздоровления оставался в Германии и пропускал регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции.

18 января судья Химкинского городского суда Елена Морозова отправила Навального под арест на 30 суток. Освобождения политика уже потребовали власти более 10 стран, в том числе США, Канады, Латвии, Литвы, Эстонии, Великобритании, Франции, Финляндии и Германии.

Polit.ru

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