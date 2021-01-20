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«Всем привет из Матросской тишины»: Навальный написал обращение из СИЗО
По инф. polit.ru   
20 Января 2021 г.
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Политик Алексей Навальный написал открытое обращение из СИЗО «Матросская тишина». Он находится здесь с 18 января и утверждает, что не жалеет об этом выборе.

«Всем привет из Матросской тишины»: Навальный написал обращение из СИЗО

Навальный рассказал об условиях содержания, сравнив изолятор с клиникой «Шарите» — в этой клинике политик провел несколько месяцев после отравления боевым ядом «Новичок».

«Всем привет из знаменитого спецблока «Матросской тишины» — Кремлевского централа. Читал о нем в книжках, а теперь сам оказался — русская жизнь. В принципе, очень похоже на то место, где я очнулся несколько месяцев назад. Небольшая комната, из которой не выпускают. Окно, железная кровать. Правда, эта кровать без серого привода, меняющего положение спины и ног. Зато здесь в тело не втыкают иглы с трубками и не подключают ко мне провода (по крайней мере, пока). И еще говорят на родном языке. Большой плюс», — пишет Навальный.

Оппозиционер подчеркивает рациональность своего решения вернуться из Германии в Россию.

«Полностью рациональный выбор. Я отказываюсь мириться с беззаконием, творимым властями моей страны. Я отказываюсь молчать, слушая бессовестную ложь Путина и его друзей, погрязших в коррупции», — добавляет Навальный.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком». ФСИН задержала Навального сразу по прилету, на следующий день выездная сессия суда постановила оставить его под стражей до 15 февраля.

  • ФСИН требует заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционер утверждает, что условный срок истек 30 декабря прошлого года. В службе исполнения наказаний заявляют, что он нарушил правила испытательного срока для условно осужденных, так как после выздоровления оставался в Германии и пропускал регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции.
  • Симоновский суд Москвы отложил заседание по этому делу. Оно должно было состояться 29 января, однако его перенесли на 2 февраля.
  • 20 января Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о «дворце Путина» — резиденции в Геленджике площадью 17,6 тыс. квадратных метров и стоимостью 100 млрд рублей (надо напомнить, что в России ФБК признан "НКО, выполняющей функцию иностранного агента" - прим. ред)

Polit.ru

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