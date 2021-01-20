«Всем привет из Матросской тишины»: Навальный написал обращение из СИЗО

Политик Алексей Навальный написал открытое обращение из СИЗО «Матросская тишина». Он находится здесь с 18 января и утверждает, что не жалеет об этом выборе.

Навальный рассказал об условиях содержания, сравнив изолятор с клиникой «Шарите» — в этой клинике политик провел несколько месяцев после отравления боевым ядом «Новичок».

«Всем привет из знаменитого спецблока «Матросской тишины» — Кремлевского централа. Читал о нем в книжках, а теперь сам оказался — русская жизнь. В принципе, очень похоже на то место, где я очнулся несколько месяцев назад. Небольшая комната, из которой не выпускают. Окно, железная кровать. Правда, эта кровать без серого привода, меняющего положение спины и ног. Зато здесь в тело не втыкают иглы с трубками и не подключают ко мне провода (по крайней мере, пока). И еще говорят на родном языке. Большой плюс», — пишет Навальный.

Оппозиционер подчеркивает рациональность своего решения вернуться из Германии в Россию.

«Полностью рациональный выбор. Я отказываюсь мириться с беззаконием, творимым властями моей страны. Я отказываюсь молчать, слушая бессовестную ложь Путина и его друзей, погрязших в коррупции», — добавляет Навальный.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком». ФСИН задержала Навального сразу по прилету, на следующий день выездная сессия суда постановила оставить его под стражей до 15 февраля.

ФСИН требует заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционер утверждает, что условный срок истек 30 декабря прошлого года. В службе исполнения наказаний заявляют, что он нарушил правила испытательного срока для условно осужденных, так как после выздоровления оставался в Германии и пропускал регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции.

Симоновский суд Москвы отложил заседание по этому делу. Оно должно было состояться 29 января, однако его перенесли на 2 февраля.

20 января Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о «дворце Путина» — резиденции в Геленджике площадью 17,6 тыс. квадратных метров и стоимостью 100 млрд рублей (надо напомнить, что в России ФБК признан "НКО, выполняющей функцию иностранного агента" - прим. ред)

Polit.ru

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