Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу Путину. От такого трудно оставаться в стороне — причем, вне зависимости от текущей позиции (а наш портал читают пожилые люди совершенно разных политических взглядов!)

Итак, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о «дворце Путина» — резиденции в Геленджике площадью 17,6 тыс. квадратных метров и стоимостью 100 млрд рублей (надо напомнить, что в России ФБК признан "НКО, выполняющей функцию иностранного агента" - прим. ред)

Напомним также, что сам Навальный сейчас находится под арестом, куда его поместили сразу по прилету из Германии (где он проходил лечение после предполагаемого отравления, в котором он обвиняет спецслужбы и руководство России - политически подкованный читатель наверняка уже в курсе истории и имеет свою точку зрения на нее)

«Нам говорили, что это невозможно. Что это самая большая тайна, самый охраняемый в России объект. Но мы сильно старались и у нас получилось. Сегодня мы покажем вам главный путинский секрет — его дворец. Мы покажем его снаружи и изнутри. Мы публикуем его архитектурные планы — от расстановки мебели до вентиляционных решеток. Каждое помещение, каждый коридор, каждый квадратный метр — отныне достояние общественности. С этого момента миллионы россиян смогут побывать дома у Путина», — говорит Навальный.

ФБК пишет, что это самый большой частный дом в России, и его площадь равняется 39 княжествам Монако. На территории есть ледовый дворец, церковь, чайный домик площадью 2,5 тыс. квадратных метров, подземный тоннель с выходом к морю. Рядом находятся виноградники, шато и устричная ферма.

Территория вокруг дворца на 7 тыс. гектаров принадлежит ФСБ, говорится в расследовании. Рядом с дворцом запрещено проходить на водном транспорте — нужно сделать крюк и отойти примерно на 2 км от берега. Над дворцом — бесполетная зона, сообщает ФБК.

Очевидно, что новое расследование готовилось достаточно долго и не одним Навальным. И, похоже, на обнародование его делалась ставка, когда оппозиционер летел в Россию (вряд ли он рассчитывал, что ему всерьез позволят разгуливать по Москве...) Другой вопрос, насколько убедительны приводимые факты, будут ли они опровергаться - и, главное, какой общественный резонанс вызовут? Одно можно сказать уверенно: нас ждет еще немало громких заявлений, а уж как к ним относиться — каждый будет решать за себя.

Polit.ru

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