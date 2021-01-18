«Уходить ли Путину?» Политолог реконструирует логику президентского окружения

Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят. Представляем одно из любопытных мнений – политолога Станислава Белковского.

– В одном из недавних своих эфиров вы сказали: обнулив президентские сроки в поправках в Конституцию, Владимир Путин выпустил пар, поэтому тот факт, что сейчас элиты ведут активную борьбу за передел собственности, это хорошо: взрыва не будет. Но тогда получается, что Путин, который, как вы утверждаете, всем рулит, оказывается всего лишь заложником разборок кланов...

– Путин не всем рулит. Вертикаль власти – это пропагандистский фантом. Де-факто центры власти разбросаны по всей стране вширь и вглубь и контролируются они, как правило, различными финансово-промышленными группами, в состав которых входят и силовики. В этом смысле таким же пропагандистским мифом является некое идеологическое разделение власти на силовиков и каких-то либералов, которых не существует.

Владимир Путин выступает арбитром и гарантом целостности системы. А это не то же самое, что всем рулить. Свою роль арбитра и гаранта он может выполнять только в ситуации, когда возможна пролонгация его президентских полномочий. Именно поэтому он и пошел на обнуление Конституции.

Если бы уже было ясно, что в 2024-м он точно уходит (неважно на какой другой пост и в какой форме он сохранит свои президентские полномочия), то была бы поколеблена его роль арбитра, от которой он избавляться не хочет. Кроме того, борьба за власть была бы гораздо жестче и ярче, чем сейчас. Она уже сейчас происходит и мы видим, что по самым разным направлениям идут ожесточенные схватки между реальными субъектами реальной власти – финансово-промышленными группами.

Станислав Белковский

– Другими словами идет борьба не за кусок пирога, а за место преемника?

– В том числе. Место преемника является одним из активов, который делят.

При этом все исходят из понимания, что следующий президент России с точки зрения реального положения в системе не сможет стать Владимиром Путиным. Если сам Путин не пойдет на следующий срок, то президент будет по сути коллегиальный. Здесь, как мне представляется, уместна аналогия с переходом власти после смерти Иосифа Сталина (дай Бог Владимиру Путину здоровья и долгих лет жизни после ухода с поста президента).

Но все равно, президент есть президент, трон есть трон, Конституция есть Конституция, поэтому полномочия у нового главы государства так или иначе будут очень большие и важно, кто это будет. Кроме того, думаю, что некоторые представители окружения Путина, его близкие друзья, считают: ему уходить нельзя. Потому что если он (даже формально) оставит вожжи правления, то не будет признанного всеми арбитра и представители элит попросту перебьют друг друга. В самом прямом смысле этого слова – с использованием автоматического оружия и более тяжелых видов вооружений.

Еще политолог уверен, что «список Навального» создан против тех представителей околопутинскоих групп, которые считают: президенту надо идти на следующие выборы.

– Вы говорили, что близкие друзья президента считают: если Путин оставит вожжи правления, то представители элит попросту перебьют друг друга в прямом смысле слова. Неужели так все мрачно?

– Не исключаю, что и клан Ковальчуков, и министр обороны склоняются именно к такой точке зрения. И не случайно представители именно этих двух групп попали под санкции Евросоюза и Великобритании в рамках так называемого «первого списка Алексея Навального» в октябре 2020-го. Формально он связан с отравлением Навального. Но, если посмотреть внимательно, то состав списка противоречит доктрине самого же Навального, который утверждает, что он отравлен российскими спецслужбами по приказу Путина. Потому что в списке лишь один представитель российских спецслужб – это директор ФСБ Александр Бортников. А остальные – это два высокопоставленных сотрудника администрации президента – Сергей Кириенко и Андрей Ярин, – которые, согласно версии Навального, не должны иметь отношения к его отравлению, высокие чины Минобороны, а также Сергей Меняйло, полпред в СФО.

Пять из шести не имеют никакого, даже формального отношения к отравлению, независимо от того, доказано это отравление или нет. В чем же логика? А она в том, что это представители определенных групп влияния в президентском окружении. И, видимо, Запад будет троллить Владимира Путина путем выборочного включения в санкционные списки именно тех, кто думает «неправильно» по вопросу – уходить Путину или нет.

– А вы сами-то как считаете: уходить или нет?

– Объективно с точки зрения интересов страны, ему надо уходить, поскольку Россия остро нуждается в модернизации. Не той фиктивно игрушечной, о которой на полном серьезе рассуждал с 2008-го по 2011-й Дмитрий Медведев, а настоящей. А такая модернизация может начаться только после ухода Владимира Путина, потому что будучи архиконсерватором по психотипу, он просто не может допустить радикальных реформ. Думаю, он должен все-таки передать власть коллегиальному руководству, которое начнет реформы независимо даже от того, как оно к ним относится. Точно так же, как наследники Сталина, которые отнюдь не были свободолюбцами, но были вынуждены либерализовать режим, поскольку понимали: иначе страна не устоит. Мне представляется, что именно из этого понимания и будет исходить коллективный преемник Путина, в каком бы составе он ни был.

На нашем сайте читайте также другие острые и неоднозначные мнения о политике:

Sobesednik.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...