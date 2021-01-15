Навальный планирует вернуться в Россию. Эксперты спорят, что его здесь ожидает

Вокруг фигуры Алексея Навального и историй с ним возникает немало споров, разные мнения есть на этот счет и у читателей нашего сайта. Сейчас, в связи с планами Навального вернуться в Россию, дискуссия в обществе обострилась. Где правда, где нет, что реально, а что наоборот – разобраться на самом деле сложно (да и разберемся ли когда-нибудь?) Предлагаем актуальные версии, что же может случиться. Напомним, это всего лишь версии. И, конечно, "любить или ненавидеть" известного оппозиционера - вам никто не предписывает. Думайте своей головой!..

Во ФСИН готовы задержать Навального

Столичное управление ФСИН подтвердило, что оппозиционер Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск. Об этом пишет «Интерфакс».

При этом ведомство объявило политика в розыск уже 29 декабря. Об этом сначала написали телеграм-каналы, а после подтвердил адвокат Навального.

ФСИН настаивает, что Навальный уклонялся от явки в полицию по делу «Ив Роше». По делу ему был назначен испытатльный срок, который федеральная служба неоднократно продлевала.

Во ФСИН утверждают, что им неизвестно местонахождение Навального, хотя даже президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявлял, что он лично выдавал разрешение на транспортировку политика на лечение в Германию.

Ранее журналисты обнаружили связи с ФСИН у судьи Юлии Окуневой, которая ведет дело «Ив Роше».

Напомним, Алексей Навальный планирует вернуться в Москву 17 января рейсом авиакомпании «Победа». Сразу после того, как он сообщил об этом, московские суды уже назначили заседания по двум делам, где он является фигурантом.

В Кремле три группы влияния: политолог рассказала, что будет с Навальным после возвращения

Сейчас политологи взялись прогнозировать, какие последствия может спровоцировать появление оппозиционера в стране, тем более что власть неоднократно давала Навальному четкие сигналы о нежелательности его появления через уголовные дела. Впрочем, в рядах отдельных экспертов зреет мнение о том, что задержание или арест Алексея Анатольевича по возвращении в Москву – сценарий совсем не обязательный.

К примеру, политолог Татьяна Становая отмечает, что на данный момент правящая верхушка условно разделена на три конкретные группы, которые по-разному относятся как к персоне Алексея Навального, так и к методам противодействия оппозиционеру. И именно от того, какая из групп сможет настоять на своем варианте, добавляет эксперт, и будет зависеть ближайшая судьба блогера и политика.

«Внутри российской власти на данный момент есть не менее трех основных категорий "групп", которые делятся в зависимости от их отношения к так называемой проблеме Навального.

В первую группу входят силовики, для которых в этом вопросе все относительно понятно и однозначно. Они считают Алексея Навального преступником, место которому в тюрьме. Протесты же они не считают своей проблемой. Тем более, что одно не должно зависеть от второго. Проще говоря, согласно их логике, нельзя идти на поводу у ничего не понимающей толпы. Это для них – не политика. Плюс после того, как Навальный фактически наехал на ФСБ, его посадка превратилась в дело чести и способ восстановления справедливости, разумеется, в их понимании. Эта группа очень хочет, чтобы Навальный вернулся и жаждет посадить его, причем надолго. Теперь это для них стало вопросом мести и принципа.

Вторая группа – это "администраторы". Они тоже не считают Навального политиком. Но они занимаются обслуживанием Путина, а Путину нужны спокойствие, порядок и тишина. Для них идеальным вариантом было бы, чтобы оппозиционер оставался в Германии. Они понимают, что его арест создаст немало шума и даже может спровоцировать протесты, обострить затихший конфликт между властью и прогрессивной частью общества. Но эти "администраторы" совсем не являются теми, кто имеет последнее слово в обсуждении вопроса о том, что дальше делать с Алексеем Навальным. Поэтому, если будет принято решение его посадить, они будут содействовать посадке.

И третья группа – обеспеченная ресурсами и максимально приближенная к власти часть российской элиты, которая вообще не видит в Навальном реальную угрозу президенту Путину, вообще не опасается его возвращения. Эта группа в большей степени опасается ошибок власти в выборе метода купирования самой проблемы. Для этой части правящей элиты, которая вовлечена в крупный государственный бизнес и нуждается в хороших отношениях с Западом, возвращение оппозиционера – не угроза. Но они понимают, что его арест может спровоцировать длительную и вялотекущую дестабилизацию обстановки. В этой части элиты зреет мнение о том, что слабую оппозицию необходимо интегрировать, впитывать и поглощать, а не пытаться сломать через колено. Но Путин не особо прислушивается к ним, поскольку у них другой профиль.

Разумеется, окончательное решение будет принимать лично Путин. Но его роль в этой истории по большому счету сведена к отмашке в пользу той или иной модели решения проблемы Навального, которая покажется ему наиболее простой и надежной. Как бы там ни было, но основной итог минувшего года заключается в превращении внесистемной оппозиции в криминал по версии власти. А с криминалом никто не использует политические методы борьбы», – пишет Становая в своем авторском Telegram-канале.

Звонок Путину, скрытая охрана ФСБ: стало известно, каким будет возвращение Навального

Политолог Марат Баширов прокомментировал новое решение ФСИН, которая планирует предпринять действия по задержанию оппозиционера до принятия судом решения о замене его условного срока на реальный. По мнению эксперта, после прилета в Москву Алексей Навальный имеет возможность избежать задержания, оставшись в транзитной зоне аэропорта в течение какого-то времени, чтобы не попасть в тюрьму сразу же.

Между тем коллеги Баширова постепенно приходят к выводу о том, что ситуация вокруг персоны Навального в России с его возвращением только осложнится. Более того, выражается мнение, согласно которому, Кремль решил отстраниться от решения «проблемы Навального» и отдать ее на откуп силовикам. Об этом, к примеру, пишут авторы Telegram-канала «Как-то вот так», добавляя, что арест политика только повысит его статус, а сам он в будущем может организовать масштабную предвыборную кампанию перед голосованием за новый состав Государственной думы.

«Возвращение Алексея Навального в Россию открывает новую фазу политической активности в стране. Причем, перед этим вполне может выйти новая порция расследований в отношении предполагаемых заказчиков и отравителей, которая приведет не только к перезагрузке повестки, но и к усилению резонанса.

Как бы там ни было, но Навальный снова станет лидером внесистемной оппозиции, которая нуждается в консолидации усилий и управляемости в преддверии парламентских выборов – это соответствует не только его личным амбициям, но еще и удовлетворяет абстрактные «башни Кремля». Более того, оппозиционера снова начали открыто называть агентом ЦРУ и проектом Кремля – тут все зависит от методичек и предпочтений конкретных авторов. На пике этого резонанса сам Навальный вполне может развернуть масштабную работу перед выборами в Думу, куда сам он вряд ли будет баллотироваться в связи с проблемами с законом.

Пока же политик заполняет пустую послепраздничную политическую повестку заявлениями, чтобы не допустить снижения медийного ажиотажа вокруг его персоны. В любом случае, возвращение на Родину чревато для него высоким риском оказаться за решеткой, а потому в последний момент решение может быть изменено. В этом случае Навальному придется искать аргументы для объяснений сторонникам, в списке которых могут оказаться проблемы со здоровьем.

Так или иначе, но Кремль публично дистанцировался от определения дальнейшей судьбы оппозиционера и оставил его на рассмотрение силового блока и судебной системы, чем продемонстрировал презрительное отношение к политическим перспективам оппозиционера в России.

Если оппозиционер будет задержан, на высшее российское руководство начнется давление со стороны крупных мировых СМИ, также в отношении Москвы начнут разрабатывать новые санкции. Сам Навальный, похоже, тюрьмы не боится, тем более что жесткие действия властей лишь повысят его рейтинги. Кроме того, согласно данным из разных источников, Навальный якобы получил гарантии безопасностей от лидеров США и Европы, которые даже лично переговорили с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы Навальный и его семья остались нетронутыми. Ему даже могут поставить скрытную охрану из ФСБ и ФСО в усиленном формате», – пишут авторы канала.

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