Что происходит? Три версии текущих политсобытий на тему «смена власти в РФ»

Политика – сфера, насыщенная событиями. Сейчас, например, многим любопытно и тревожно: что же нас ожидает в обозримом будущем. Часто поднимаемые темы – транзит власти, столкновение в связи с этим интересов элит, всевозможные фигуры, которые попытаются громко заявить о себе на политической арене и возможно в дальнейшем претендовать на ключевые позиции в государстве и т.д. Ходят политически слухи, эксперты дают разноплановые оценки. И разобраться, конечно, сложно. Специально для любителей таких кроссвордов, мы подобрали несколько версий текущих событий из издания «Собеседник». Важно предупредить: ко всем высказанным предположениям экспертов надо относиться критически - к какому бы политическому лагерю вы лично не примыкали бы (а среди читателей МГ - люди совершенно разных взглядов, мы знаем!)

Собянин готовит удар по элитам в рамках транзита: политологи рассказали о борьбе за власть в Кремле

Михаил Савельев



Ушедший 2020 год в определенной степени стал годом Собянина в российской политике. Причем «качелей», с которыми столкнулся Сергей Семенович в своей активной политической и административной деятельности, вряд ли ожидал он сам. Череда событий здесь прослеживается вполне очевидная. Однако обо всем по порядку.

Первым периодом резкого роста политической значимости столичного градоначальника стали май-июнь 2020 года, когда его активность в борьбе с пандемией и ее последствиями позволила ему взобраться едва ли не на самые высокие ступени, став, по сути, самой упоминаемой персоной в стране. По этому показателю Собянин в какой-то период даже обошел президента Путина, который, как отмечали политологи, большую часть времени проводил в подмосковном или сочинском «бункере». Более того, столичному градоначальнику в тот период даже начали приписывать серьезные политические амбиции и нацеленность едва ли не на президентское кресло.

К слову, именно этот «рост» впоследствии и создал Сергею Семеновичу первые проблемы. Эксперты, к примеру, неоднократно отмечали, что в Кремле недовольны резкой сменой позиции фигур на политической доске, утверждалось даже, что чрезмерная активность мэра Москвы, постепенно взявшего «ковидную» повестку в свои руки, не понравилась лично главе государства. Уже к концу лета, когда ситуация считалась в определенной степени стабильной, появлялись слухи о желании президента «отправить» Собянина едва ли не в «ссылку», вернее, назначить полпредом в какой-нибудь отдаленный регион. Несмотря ни на что, мэрские позиции Собянина устояли, тем более что в столице он давно выстроил завязанную на его окружение систему, позволяющую сохранять контроль над ситуацией.

С наступлением осени о главе столичной администрации снова заговорили, причем в довольно острой форме, и снова сквозь призму его возможного противостояния с Путиным. Точки кипения ситуация достигла к концу года, когда политологи открыто обсуждали неприкрытую неприязнь президента в общении с Собяниным и утверждали, что политическое будущее мэра Москвы находится под большим вопросом, если не в прямой опасности.

В начале 2021 года риторика экспертов сохранила прежние нотки, однако теперь они обсуждают варианты возможного противостояния клана Собянина не только с президентом, но и с окружением неожиданно назначенного на пост главы правительства еще в начале минувшего года Михаила Мишустина, лишившего столичного градоначальника ряда важных для него позиций. Кроме того, многие из них отмечают, что от высоких политических амбиций мэр Москвы точно не отказался, а потому в условиях предстоящего транзита власти непременно попытается отыграть утраченное.

«С транзитом власти в России на данный момент существует полная неопределенность. Поэтому с приближением 2024 года уровень конфликтности в правящих элитах будет только нарастать. Между тем Собянин, скорее всего, постарается принимать в этом процессе непосредственное участие. Все крупные представители власти стараются стать выгодополучателями в условиях транзита. Ведь это открывает массу перспектив для повышения и усиления своего влияния, назначения на ключевые позиции своих людей и многого другого», – считает политолог Роман Ларионов.

Соглашается с этой позицией и его коллега Илья Гращенков, отмечая, что пикантности ситуации добавляет еще и тот факт, что в 2023 году истекает срок мэрских полномочий Сергея Собянина, и это обязательно заставит его задуматься о своем политическом будущем.

«В обозримом будущем, принимая во внимание недавнее сокращение "квоты" Собянина в правительстве России, его окружение может попытаться усилиться в регионах, чтобы расширить свое влияние», – считает еще один эксперт Алексей Рощин.

По его мнению, активная борьба за ключевые сферы влияния может развернуться сразу после выборов в Государственную думу осенью текущего года.

«Именно по итогам парламентских выборов будет решаться судьба глав регионов, которые продемонстрируют наиболее низкие показатели. И в этот процесс вполне может включиться команда Сергея Собянина со своими кандидатами», – добавляет он.

СМИ: Ходорковский скрытно вступает в политическую борьбу за власть в России

Михаил Савельев

О том, что транзит власти в России в обозримом будущем спровоцирует, если уже не спровоцировал, серьезное политическое противостояние и борьбу за передел сфер влияния в самых разных кругах, политологи говорят уже давно. Более того, некоторые эксперты напоминают, что на фоне того хаоса, который воцарился «в верхах», пытающихся перетянуть на себя контроль над ключевыми процессами в стране, правящие круги становятся наиболее уязвимыми, а потому в отдельных «точках давления» могут уступать тем, кто желает прийти к власти путем выдавливания из нее тех, чьи позиции в последнее время пошатнулись.

Одним из примеров подобных процессов может стать известный российский олигарх, бывший совладелец компании «ЮКОС», а ныне общественный и политический деятель Михаил Ходорковский. И пусть прямых заявлений подобного «тона» за Ходорковским не замечено, в СМИ в последнее время заговорили о его причастности к отдельным попыткам включиться в борьбу за власть, пусть пока только на региональном уровне. К примеру, как пишут авторы популярного Telegram-канала «Кремлевский мамковед», Михаил Ходорковский может, в той или иной степени, иметь отношение к событиям в Тамбове, где последние выборы обернулись неожиданным успехом партии «Родина». Кроме того, в городе в последние месяцы активен бывший вице-президент компании «ЮКОС» Алексей Плахотников, амбиции которого на данный момент нацелены на кресло главы Тамбова. И, несмотря на то, что сам Ходорковский свою связь с Плахотниковым отрицает, журналисты отмечают, что его слова, мягко говоря, не совсем соответствуют действительности.

«Накануне транзита в политическую борьбу начали вступать новые силы. 29 декабря бывший вице-президент компании ЮКОС и доверенный человек Михаила Ходорковского Алексей Плахотников подал документы на должность мэра Тамбова. Примечательно, что изначально в действиях Плахотникова никакой политики не было, речь шла исключительно об укреплении позиций бизнеса на фоне нашумевшей "мусорной реформы", ведь его сын и супруга владеют двумя компаниями, которые занимаются утилизацией бытовых отходов.

Однако в сентябре в Тамбове состоялись выборы, результатом которых стала сенсационная победа партии "Родина", получившей большинства мест в городском Заксобрании, благодаря чему местное политическое пространство было сильно переформатировано. Поэтому желание целого ряда оппозиционных сил – как легальных, так и не очень, – развить свой успех, выглядит вполне логично.

Важен и тот факт, что о политическом демарше бывшего "юкосовца" в Тамбове уже заговорили в столице. Главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов не так давно в эфире задал Ходорковскому прямой вопрос: известно ли ему о выдвижении Плахотникова. Ходорковский вполне ожидаемо ответил отрицательно, а также опроверг не только свою причастность к "тамбовскому проекту", но и факт знакомства с Алексеем Плахотниковым.

Впрочем, как напоминают местные коллеги, Плахотников в разные годы занимал должности генерального директора, директора по управлению розничными сетями и вице-президента в различных структурах ЮКОСа, даже когда в компании начались серьезные проблемы, он был назначен главой торгового дома ЮКОС-М. И на эти должности его лично назначали Михаил Ходорковский и еще один совладелец компании – Сергей Муравленко», – пишут авторы канала.

Сергей Марков: США попытаются подключить "Собеседник" и другие СМИ к смене власти в РФ

Гужева Надежда

Политолог Сергей Марков предположил, что в сентябре этого года может быть предпринята попытка свержения Владимира Путина с поста президента РФ. Сделана она будет силами спецслужб Великобритании и США. Штаб их, возможно, будет находиться в Праге. За разъяснениями мы обратились к самому Сергею Александровичу.

– Поясните пожалуйста, каким образом заокеанские спецслужбы со штабом в Чехии могут свергнуть президента, который находится в России и, по некоторым данным, в бункере?

– Точно так же, как они свергли президента Украины Виктора Януковича. Ведь совершенно очевидно, что это был госпереворот, организованный спецслужбами США. Этого особенно никто и не скрывал, и игнорировать это могут только те, кто поддерживает спецслужбы США и Британии. Причем мы не являемся какими-то сумасшедшими, которые везде видят эти спецслужбы. Кстати, во время Майдана 2014 года спецслужбы Британии были очень пассивны. По Украине они почти не работали, а США вели против нее гибридную войну. И выиграли ее.

Майдан – прекрасный пример не только госпереворота нового типа, но и выигранной гибридной войны. То же самое – пример Белоруссии, события лета и осени. Попытка госпереворота была организована спецслужбами Польши при участии литовских спецслужб, – утверждает Марков. – Американские скорее были наблюдателями, британские просто ни при чем. А что касается России, видно, что против нее работают прежде всего Британия и США. И их союзники по НАТО в какой-то мере подключаются. Их методы хорошо известны. Это цветная революция, которая включает в себя захват общественных зданий, провоцирование столкновений, обширную информационную войну.

Внутри страны используются свои ресурсы. Полагаю, кстати, что «Собеседник» тоже будет включен в это.

– Да, к нам уже приходили. Шутка.

– Нет, зачем к вам приходить? Вы идеологически вполне справитесь сами. Не думаю даже, что вы будете делать это за деньги. У вас уже подобран состав людей, которые вполне добровольно, исходя из своих идейных убеждений, будут работать в этом направлении.

– Стоп, если мы работаем по убеждению, при чем тут тогда спецслужбы?

– Именно они составляют планы, выделяют ресурсы и дают рекомендации. Вы по убеждениям можете сколько угодно ругать Владимира Путина. А захватывать здания и давать команду убийства оппозиционных политиков, чтобы была священная жертва, которая является частью политической технологии «Цветная революция», вы не будете. Это будут делать спецслужбы.

– То, о чем вы говорите – масштабная операция, требующая огромной подготовки, которая должна вестись уже сейчас. Видны какие-то ее признаки?

– Подготовка к этому ведется достаточно давно. Насколько я понимаю, там было две точки зрения.

Согласно одной, свержение, точнее полусвержение Путина нужно организовать в 2023 году, перед тем, как Путин будет принимать решение о наследнике. И создать ситуацию, когда Путин назначит своим наследником человека, который будет готов согласиться на условия Запада: сдать Донбасс, сдать Крым, сдать контроль над ядерным оружием. Вторая концепция: подождать удобного момента и сделать это раньше. Насколько я понимаю, сейчас взяла верх вторая концепция. Первая причина тому – победа Джо Байдена, который ненавидит Россию и Путина.

Вторая – события в Белоруссии, которые всем продемонстрировали, что стабильность моноперсоналистских политических режимов сильно преувеличивается. На самом деле протестный потенциал значительно сильнее, и большие успехи таких режимов на первом этапе правления – что для Лукашенко, что для Путина, не переносятся автоматически на следующие этапы правления. Популярность Лукашенко оказалась значительно меньше, чем многие полагали. Популярность Путина, как и Лукашенко, сильно преувеличена, а протестный потенциал сильно преуменьшен.

Таковы выводы из белорусских событий. И третья причина: события в России (прежде всего коронавирус и дело Фургала) показали, что протестный потенциал достаточно силен. Многомесячные массовые демонстрации в Хабаровском крае: уверен, многие хабаровчане, которые поддерживают Фургала, не исключают его виновности в том, что ему вменяют. Просто они – за местную власть и против московской. И это показало, что протестный потенциал очень высок. Ну а коронавирус, с точки зрения профессиональных аналитиков из спецслужб, в значительной степени снижает уровень жизни и создает серьезную социальную напряженность, что тоже увеличивает протестный потенциал.

И все это позволяет сделать выводы, что выборы могут быть объявлены фальсифицированными и незаконными. И если раньше мы были уверены, что протесты по этому поводу будут только репетицией майдана, то сейчас есть основание полагать, что принято решение делать уже не репетицию, а настоящий майдан.

– Профессор Валерий Соловей, например, давно и последовательно утверждает, что Владимир Путин уйдет сам, в силу «обстоятельств непреодолимой силы» личного характера. Как вы относитесь к его прогнозам?

– Прогнозы Валерия Соловья – великолепный маркетинговый ход. Я восхищаюсь Валерием Дмитриевичем. С моей точки зрения, он создал себе буквально огромную секту поклонников. Он великолепно манипулирует общественным мнением. Там принцип такой: дается какая-то непроверяемая вещь со ссылкой на утечки. Околополитическая публика питается именно утечками, и это очень популярно. И дается вещь, которую очень приятно слышать оппозиционной публике. И все. Дальше это работает. Цитируется, тиражируется, распространяется.

В результате поклонники Соловья, как те ёжики из анекдота про кактус, распространяют его взгляды, даже понимая, что это – ничем не доказанные фантазии. Но они им настолько приятны, что они вынуждены их распространять.

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