Навального отправили в СИЗО «Матросская тишина». А летел-то домой...

Основателя Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального отправили в следственный изолятор «Матросская тишина», сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Из здания ОВД в Химках, где состоялся об избрании меры пресечения, его увезли на автозаке.

«Все пишут "дали 30 суток", как будто это административка, после митинга в обычный спецприемник посадили. Алексей заключен под стражу в СИЗО. Он никогда раньше не сидел в СИЗО (не считая 1 ночи в Кирове). Там другие условия, там с ним почти невозможно связаться», — отметила Ярмыш.

Она напомнила, что оппозиционер останется в СИЗО минимум до 15 февраля, но арест могут продлить.

Также стало известно, что Симоновский суд Москвы отложил заседание о замене условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Оно должно было состояться 29 января, но его перенесли на 2 февраля, сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова. Причины переноса неизвестны.

Навального вывели из отдела и завели в полицейскую машинуhttps://t.co/9SaBibGqUf pic.twitter.com/nII7NGHeKY — Медиазона (@mediazzzona) January 18, 2021

Навального задержали 17 января после прохождении пограничного контроля в московском аэропорту Шереметьево. Политик вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение. Перед этим его самолет, который должен был приземлиться во Внуково, перенаправили в другой аэропорт.

ФСИН требует заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный, хотя, по словам самого оппозиционера, условный срок истек 30 декабря прошлого года. В службе исполнения наказаний утверждают, что он нарушил правила испытательного срок для условно осужденных, так как после выздоровления оставался в Германии и пропускал регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции.

18 января судья Химкинского городского суда Елена Морозова отправила под арест Алексея Навального на 30 суток. Освобождения Навального потребовали власти более 10 стран, в том числе США, Канады, Латвии, Литвы, Эстонии, Великобритании, Франции, Финляндии и Германии.

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Политик Алексей Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал своих сторонников не бояться и выходить на акции протеста. Видео опубликовано в YouTube-канале «Навальный Live».

«Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами это отлично знаете, выхода людей на улицы. Поэтому не бойтесь, выходите на улицы, выходите не за меня, выходите за себя и за свое будущее», — сказал Навальный.

Региональные штабы Навального планируют провести «большие митинги» по всей стране 23 января, сообщил в твиттере руководитель штабов Леонид Волков.

Напомним, состояние Навального резко ухудшилось 20 августа при перелете из Томска в Москву. Пилот экстренно посадил лайнер в Омске, где оппозиционера госпитализировали в местную больницу.

Омские врачи не нашли в его организме отравляющих веществ. 22 августа пациент был перевезен в «Шарите», где диагноз отравление боевым веществом, разработанным на территории России, подтвердился. Позднее три лаборатории: германская, французская и шведская, подтвердили, что в отношении создателя ФБК был применен «Новичок».

Москва, однако, отказывается от возбуждения уголовного дела об отравлении Навального, заявляя, что не видит этому доказательств.

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Polit.ru

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