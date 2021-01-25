Только ли в Навальном дело? Все больше россиян недовольны политикой властей

23 января во всех регионах люди вышли в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального — и против действующей власти. Размах акции получился небывалый, общее число протестующих в России составило минимум 250 тысяч человек. Правда, в Кремле посчитали, что это мало. Задержания, к слову, оказались также массовыми за последнее время — свыше 3 тысяч человек. Заметим, что сподвижники Навального надеются, что эта акция не последняя... (А еще это звоночек того, что настроения в обществе накаляются год от года, и не замечать этого невозможно. Люди не боятся высказывать свое мнение - когда оно идет вразрез с позицией власти! И ведь это не только молодежь, но и пожилые люди. - прим. МГ.)

Хроника

Граждане — неожиданно для экспертов массово — в субботу, 23 января, вышли на несогласованные протестные акции в российских городах. Так много людей на шествиях и митингах не видели много лет. В небольших городах люди собрались сотнями, в крупных — тысячами. Поводом стал арест вернувшегося из Германии оппозиционера Алексея Навального и фильм его расследовательской группы о дворце в Геленджике (за пять дней посмотрели более 82 миллионов раз), но россияне выдвигают и более общие протестные лозунги.

В Москве в нескольких местах собрались не менее 40 тысяч протестующих, в то время как Министерство внутренних дел назвало число около 4 тысяч. Во всех крупных городах фиксировались серьезные сбои в работе всех мобильных операторов. Полицейские не церемонились, задерживали протестующих по поводу и без. В автозаки отправляли наиболее заметных активистов. В общей сложности по всей стране задержали больше 3 тысяч человек, среди них около 300 несовершеннолетних.

Жесть какая. Это увидит вся страна. pic.twitter.com/Ltu4GI74ng — Юлия Галямина (@galiamina) January 23, 2021

Полицейские задерживают ребенка

ОМОН и вовсе начал разгон акций протеста и задержания участников ещё до начала акции. В Москве прямо перед акцией на Пушкинской площади решили переложить плитку. Рядом поставили «глушилки», множество автозаков и других спецавтомобилей. На Пушкинской прошел концерт с частушками «за родину», «за Навального». Полицейские в мегафон вовсю вещали об опасности распространения коронавируса.

В Москве протестующие на Пушкинской сформировали собственную сцепку и пошли на ОМОН. В силовиков кидали снежки, яйца и пластиковые бутылки. Те вытесняли протестующих с площади. В итоге протестующие из-за массовых перекрытий центральных улиц столицы скопились на Страстном бульваре, — затем туда подошел ОМОН и, как сообщают очевидцы, начались столкновения граждан с силовиками.

На Пушкинской площади силовики ударили специальную корреспондентку «Новой» Елизавету Кирпанову по голове дубинкой, у нее идет кровь. Журналистку, которая находилась на акции с редакционным заданием, повалили на землю и начали избивать. Другой спецназовец дубинкой сломал объектив фотоаппарата корреспондентки «Новой» Виктории Одиссоновой.

Вечером небольшое число протестующих пришли к СИЗО «Матросская тишина», где находится Алексей Навальный, и начали скандировать: «Лёха, выходи!». Силовики стали их жёстко задерживать и избивать дубинками. Было задержано не менее 18 человек

В столице во время акции был задержан координатор московского штаба Навального Олег Степанов, уральский режиссер, известный россиянам по фильму «Страна 03», Василий Сигарев. При задержании он был избит. Также в числе задержанных оказались супруга Алексея Навального Юлия, участница Pussy Riot Мария Алехина, муниципальный депутат Люся Штейн и режиссер Виктория Нарахсу.

Драка митингующего с полицейскими в центре Москвы

В Петербурге колонны протестующих дошли до площади Восстания — к Московскому вокзалу. Люди соблюдали правила дорожного движения — шли по тротуару, останавливаясь на каждом светофоре. Силовики им не препятствовали, проезжающие машины одобрительно сигналили. Люди держали в руках туалетные ершики, ставшие символом протестов на акции в поддержку Алексея Навального.

Задержали в городе на Неве около 50 человек. Точное число попавших в автозаки установить невозможно — сотрудники полиции отводят в сторону людей, направляющихся к месту проведения протеста. На данный момент известно о задержании представителей медиа-сообщества: журналистов SotaVision Петра Иванова, Анастасии Карпиной, журналиста «Тардиграды»‎ Андрея Макашова, корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, журналистов «Коммерсант» Олега Делимбетова и Марины Царевой.

Задержали также членов Либертарианской партии Еву Николаеву, Святослава Андреева, активистов Дмитрия Гусева, Яну Кутину, Андрея Макашова, Ивана Остапчука, Нику Самусик и других.

Самые жесткие задержания были на площади Восстания и у «Гостиного двора». Силовики не собирались отвечать гражданам на вопрос «За что?».

Во Владивостоке, по оценкам журналистов, на улицы вышли около 3 тыс. человек, но власти заявили, что их было всего 300–500. Задержаны больше 30 человек — были столкновения с полицией. Граждане перекрыли движение по Светланской улице, но позднее их оттуда вытеснил ОМОН. Владивостокцы кидали в силовиков снежками. В столице Дальнего Востока видели блогера Юрия Дудя.

В Хабаровске прошли превентивные задержания журналистов, затем, когда началась акция, задержали 2-3 человек, и люди попытались их отбить. В результате потасовки одному из силовиков сорвали погоны. Затем акция продолжилась как хоровод с песнями и скандированием лозунга: «Свободу!».

В Южно-Сахалинске собралось около 400 человек, и это одна из самых массовых протестных акций в городе за последние годы. В Петропавловске-Камчатском на улицы вышли более 200 человек, и для региона это тоже много.

Митинг в Южно-Сахалинске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тем временем заявил, что людей вышло мало, а «много людей голосуют за Путина». «Это выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому, что вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина», — сказал Песков.

тем временем заявил, что людей вышло мало, а «много людей голосуют за Путина». «Это выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому, что вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина», — сказал Песков. Чиновник также еще раз высказался о расследовании Навального про «дворец Путина». «Просто нужно думать головой, просто нужно быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота. Надо просто себя спрашивать — а почему Путин, почему? Вот из материала следует, почему Путин? Нет никакого ответа на этот вопрос, почему это приписывается Путину», — сказал Песков.

В Магадане, несмотря на сильный мороз, собрались около 120-150 человек. В Якутске при температуре минус 50 градусов вышли около 300 человек.

В Улан-Удэ на акции задержали 10 человек, один из них пострадал — у него переломы ног, сообщает «Тайга.инфо». Когда задержанных забрали в участок, протестующие пришли к зданию отдела и стали требовать отпустить единомышленников. В итоге так и произошло — всех, кроме одного, отпустили.

В Новосибирске собрались 3−4 тыс. человек. Там возбудили дело о призывах к массовым беспорядкам. Депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко суд арестовал на 28 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий).

В Красноярске силовой разгон акции у здания краевой администрации начался после того, как кто-то якобы бросил дымовую шашку. В Кузбассе собрались около 500 протестующих и дошли до здания мэрии Кемерово

В Уфе на акцию протеста пришли несколько тысяч человек. Звучали лозунги «Свободу!», «Долой царя!» и другие. Колонну, шедшую к Дому республики, попытались остановить полицейские, часть улицы была перегорожена снегоуборочной техникой, но участники смогли «прорвать оцепление» и продолжили шествие к зданию правительства, сообщает «Коммерсант».

Чем объяснить жесткость отпора, который встречает мирный протест у силовиков? Доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает, что власть надеется этим внушить страх недовольным, но этот метод не всегда работает так, как ожидалось. «Но наши считают, что чем более жесткие действия предпримут, тем больше людей испугается и перестанет проявлять протестную активность. Возможно, с точки зрения действующей власти это звучит разумно. Их опыт подсказывает, что так правильно. Но с точки зрения политических процессов — нет, так как потом практически невозможно выйти на диалог, стороны становятся врагами навсегда», — объяснил Конфисахор.

Александр Конфисахор

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Отметим, что акции в поддержку Алексея Навального произошли и зарубежом. В Гааге, Лондоне, Берлине, Токио, Милане, Мюнхене, Праге, Нью-Йорке, Барселоне и Мадриде и других городах люди вышли на демонстрации возле российских посольств в знак солидарности с протестами в России. В Берлине митинг собрал не менее 3 тысяч человек, став одним из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. В Тель-Авиве, по словам одного из очевидцев, на митинг вышло около тысячи человек. Акции в знак солидарности с протестами в России прошли даже в Австралии.

Акция в поддержку Навального в Лондоне

В Киеве у российского посольства собралось 30 сторонников Алексея Навального. В Тбилиси акция «За свободу» состоялась у секции интересов России при посольстве Швейцарии. Пикет в Стамбуле у консульства России был разогнан турецкими силовиками.

В Хельсинки из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, митинги в поддержку Навального проходили небольшими группами не более 10 человек с соблюдением социальной дистанции (всего 16 митингов). Такой порядок был согласован с полицией. Акции проходили возле посольства РФ и на Сенатской площади.

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Последствия

Задержанным на протестных акциях вменяют нарушение правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), создание помех городской инфраструктуре (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП) и повторное нарушение правил участия в акции. По разным частям административных статей задержанным грозят штрафы от 10 до 300 тысяч рублей и арест от 15 до 30 суток.

21 января в Татарстане, 23 января в Ростове-на-Дону и в Новосибирске возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам).

23 января в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ из-за нападения на двух сотрудников ГИБДД. Также два дела по этой статье были возбуждены во Владивостоке. В Санкт-Петербурге также возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ из-за пикета с плакатом «Мусора хуже говна» 19 января. Также в Северной столице В Петербурге различные сроки административного ареста уже получили 37 участников субботних протестных акций.

Во Владивостоке возбуждено дело по ст. 267.1 УК РФ (угроза эксплуатации транспорта).

В Москве возбуждены уголовные дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 167 УК РФ (повреждение имущества).

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Россияне тем временем требуют от правоохранительной системы «защищать граждан, а не обслуживать коррупцию». В сетевой петиции люди просят не применять репрессивные меры в отношении участников митингов в защиту оппозиционера Алексея Навального. Они требуют от правоохранительной системы «защищать граждан, а не обслуживать коррупцию». Жители также хотят, чтобы суды не были «марионетками в руках власти».

«Субботняя прогулка показала — люди готовы выйти за свою свободу», — констатируется в петиции. Однако поскольку власти объявили протесты несанкционированными, «сейчас будут всячески принижать число вышедших, называть их жертвами политических игр и манипуляций, кучкой экстремистов, иностранными агентами», предрекают инициативные россияне.

Чтобы этого не произошло, «законы должны приниматься в интересах граждан, а не в интересах тех, кто за них заплатил», подчеркивают они.

Власть призывают «давать ответ на вопросы, появляющиеся в обществе», и напоминают ей, что российские граждане «имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».

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Следственный комитет «по жалобам родителей» возбудил уголовное дело по статье о «вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей». В официальном релизе речь идет о том, что «сторонники Навального " в соцсетях «TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и на YouTube», якобы, призывали детей к участию в несанкционированных митингах.

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Оценки

Заметим, что председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев не увидел нарушений в массовых задержаниях на несанкционированных акциях сторонников оппозиционера Алексея Навального.

«Я абсолютно не вижу нарушения. Это что первые задержания у нас? Это не первые несогласованные митинги. Обычно это заканчивается тем, что составляют акт о правонарушении и отпускают», — сказал глава СПЧ.

По его мнению, нужно говорить не о задержаниях, а о «незаконности акций», которые проходят в период пандемий. А также он призвал расследовать «вовлечение» несовершеннолетних в протестные митинги.

«Отвратительная история. Это требует расследования. Масштаб агитационной кампании в TikTok, в первую очередь, призывающей несовершеннолетних выходить на акции, очень серьезен. Специалисты говорят, чтобы развернуть такую кампанию, требуются значительные деньги либо помощь платформы», — цитирует СМИ Фадеева.

От редакции МГ: Прошедшие акции протеста показали, что гражданское общество в России за последние пару лет заметно окрепло. Люди не боятся заявлять о своих правах, выходить на митинги и пикеты. Россияне не просят, они требуют, чтобы власти заметили те проблемы, что назрели в обществе, просят, чтобы была справедливость. И фигура Алексея Навального здесь скорее просто повод, символ. Это та грань, переступив которую власть показала, насколько сильно в стране не соблюдаются законы. Вот и вышли люди на улицы, сколько не в поддержку оппозиционера (кстати, наш портал читают пожилые люди совершенно разных политических взглядов!), сколько за себя, ведь политическая ситуация в России очень и очень далека от благостной картинки "в телевизоре". И от такого трудно оставаться в стороне.

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