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Только ли в Навальном дело? Все больше россиян недовольны политикой властей
|По инф. СМИ
|25 Января 2021 г.
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23 января во всех регионах люди вышли в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального — и против действующей власти. Размах акции получился небывалый, общее число протестующих в России составило минимум 250 тысяч человек. Правда, в Кремле посчитали, что это мало. Задержания, к слову, оказались также массовыми за последнее время — свыше 3 тысяч человек. Заметим, что сподвижники Навального надеются, что эта акция не последняя... (А еще это звоночек того, что настроения в обществе накаляются год от года, и не замечать этого невозможно. Люди не боятся высказывать свое мнение - когда оно идет вразрез с позицией власти! И ведь это не только молодежь, но и пожилые люди. - прим. МГ.)
Хроника
Граждане — неожиданно для экспертов массово — в субботу, 23 января, вышли на несогласованные протестные акции в российских городах. Так много людей на шествиях и митингах не видели много лет. В небольших городах люди собрались сотнями, в крупных — тысячами. Поводом стал арест вернувшегося из Германии оппозиционера Алексея Навального и фильм его расследовательской группы о дворце в Геленджике (за пять дней посмотрели более 82 миллионов раз), но россияне выдвигают и более общие протестные лозунги.
В Москве в нескольких местах собрались не менее 40 тысяч протестующих, в то время как Министерство внутренних дел назвало число около 4 тысяч. Во всех крупных городах фиксировались серьезные сбои в работе всех мобильных операторов. Полицейские не церемонились, задерживали протестующих по поводу и без. В автозаки отправляли наиболее заметных активистов. В общей сложности по всей стране задержали больше 3 тысяч человек, среди них около 300 несовершеннолетних.
ОМОН и вовсе начал разгон акций протеста и задержания участников ещё до начала акции. В Москве прямо перед акцией на Пушкинской площади решили переложить плитку. Рядом поставили «глушилки», множество автозаков и других спецавтомобилей. На Пушкинской прошел концерт с частушками «за родину», «за Навального». Полицейские в мегафон вовсю вещали об опасности распространения коронавируса.
В Москве протестующие на Пушкинской сформировали собственную сцепку и пошли на ОМОН. В силовиков кидали снежки, яйца и пластиковые бутылки. Те вытесняли протестующих с площади. В итоге протестующие из-за массовых перекрытий центральных улиц столицы скопились на Страстном бульваре, — затем туда подошел ОМОН и, как сообщают очевидцы, начались столкновения граждан с силовиками.
На Пушкинской площади силовики ударили специальную корреспондентку «Новой» Елизавету Кирпанову по голове дубинкой, у нее идет кровь. Журналистку, которая находилась на акции с редакционным заданием, повалили на землю и начали избивать. Другой спецназовец дубинкой сломал объектив фотоаппарата корреспондентки «Новой» Виктории Одиссоновой.
Вечером небольшое число протестующих пришли к СИЗО «Матросская тишина», где находится Алексей Навальный, и начали скандировать: «Лёха, выходи!». Силовики стали их жёстко задерживать и избивать дубинками. Было задержано не менее 18 человек
В столице во время акции был задержан координатор московского штаба Навального Олег Степанов, уральский режиссер, известный россиянам по фильму «Страна 03», Василий Сигарев. При задержании он был избит. Также в числе задержанных оказались супруга Алексея Навального Юлия, участница Pussy Riot Мария Алехина, муниципальный депутат Люся Штейн и режиссер Виктория Нарахсу.
В Петербурге колонны протестующих дошли до площади Восстания — к Московскому вокзалу. Люди соблюдали правила дорожного движения — шли по тротуару, останавливаясь на каждом светофоре. Силовики им не препятствовали, проезжающие машины одобрительно сигналили. Люди держали в руках туалетные ершики, ставшие символом протестов на акции в поддержку Алексея Навального.
Задержали в городе на Неве около 50 человек. Точное число попавших в автозаки установить невозможно — сотрудники полиции отводят в сторону людей, направляющихся к месту проведения протеста. На данный момент известно о задержании представителей медиа-сообщества: журналистов SotaVision Петра Иванова, Анастасии Карпиной, журналиста «Тардиграды» Андрея Макашова, корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, журналистов «Коммерсант» Олега Делимбетова и Марины Царевой.
Задержали также членов Либертарианской партии Еву Николаеву, Святослава Андреева, активистов Дмитрия Гусева, Яну Кутину, Андрея Макашова, Ивана Остапчука, Нику Самусик и других.
Самые жесткие задержания были на площади Восстания и у «Гостиного двора». Силовики не собирались отвечать гражданам на вопрос «За что?».
Во Владивостоке, по оценкам журналистов, на улицы вышли около 3 тыс. человек, но власти заявили, что их было всего 300–500. Задержаны больше 30 человек — были столкновения с полицией. Граждане перекрыли движение по Светланской улице, но позднее их оттуда вытеснил ОМОН. Владивостокцы кидали в силовиков снежками. В столице Дальнего Востока видели блогера Юрия Дудя.
В Хабаровске прошли превентивные задержания журналистов, затем, когда началась акция, задержали 2-3 человек, и люди попытались их отбить. В результате потасовки одному из силовиков сорвали погоны. Затем акция продолжилась как хоровод с песнями и скандированием лозунга: «Свободу!».
В Южно-Сахалинске собралось около 400 человек, и это одна из самых массовых протестных акций в городе за последние годы. В Петропавловске-Камчатском на улицы вышли более 200 человек, и для региона это тоже много.
В Магадане, несмотря на сильный мороз, собрались около 120-150 человек. В Якутске при температуре минус 50 градусов вышли около 300 человек.
В Улан-Удэ на акции задержали 10 человек, один из них пострадал — у него переломы ног, сообщает «Тайга.инфо». Когда задержанных забрали в участок, протестующие пришли к зданию отдела и стали требовать отпустить единомышленников. В итоге так и произошло — всех, кроме одного, отпустили.
В Новосибирске собрались 3−4 тыс. человек. Там возбудили дело о призывах к массовым беспорядкам. Депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко суд арестовал на 28 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий).
В Красноярске силовой разгон акции у здания краевой администрации начался после того, как кто-то якобы бросил дымовую шашку. В Кузбассе собрались около 500 протестующих и дошли до здания мэрии Кемерово
В Уфе на акцию протеста пришли несколько тысяч человек. Звучали лозунги «Свободу!», «Долой царя!» и другие. Колонну, шедшую к Дому республики, попытались остановить полицейские, часть улицы была перегорожена снегоуборочной техникой, но участники смогли «прорвать оцепление» и продолжили шествие к зданию правительства, сообщает «Коммерсант».
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Отметим, что акции в поддержку Алексея Навального произошли и зарубежом. В Гааге, Лондоне, Берлине, Токио, Милане, Мюнхене, Праге, Нью-Йорке, Барселоне и Мадриде и других городах люди вышли на демонстрации возле российских посольств в знак солидарности с протестами в России. В Берлине митинг собрал не менее 3 тысяч человек, став одним из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. В Тель-Авиве, по словам одного из очевидцев, на митинг вышло около тысячи человек. Акции в знак солидарности с протестами в России прошли даже в Австралии.
В Киеве у российского посольства собралось 30 сторонников Алексея Навального. В Тбилиси акция «За свободу» состоялась у секции интересов России при посольстве Швейцарии. Пикет в Стамбуле у консульства России был разогнан турецкими силовиками.
В Хельсинки из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, митинги в поддержку Навального проходили небольшими группами не более 10 человек с соблюдением социальной дистанции (всего 16 митингов). Такой порядок был согласован с полицией. Акции проходили возле посольства РФ и на Сенатской площади.
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Последствия
Задержанным на протестных акциях вменяют нарушение правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), создание помех городской инфраструктуре (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП) и повторное нарушение правил участия в акции. По разным частям административных статей задержанным грозят штрафы от 10 до 300 тысяч рублей и арест от 15 до 30 суток.
21 января в Татарстане, 23 января в Ростове-на-Дону и в Новосибирске возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам).
23 января в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ из-за нападения на двух сотрудников ГИБДД. Также два дела по этой статье были возбуждены во Владивостоке. В Санкт-Петербурге также возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ из-за пикета с плакатом «Мусора хуже говна» 19 января. Также в Северной столице В Петербурге различные сроки административного ареста уже получили 37 участников субботних протестных акций.
Во Владивостоке возбуждено дело по ст. 267.1 УК РФ (угроза эксплуатации транспорта).
В Москве возбуждены уголовные дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 167 УК РФ (повреждение имущества).
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Россияне тем временем требуют от правоохранительной системы «защищать граждан, а не обслуживать коррупцию». В
«Субботняя прогулка показала — люди готовы выйти за свою свободу», — констатируется в петиции. Однако поскольку власти объявили протесты несанкционированными, «сейчас будут всячески принижать число вышедших, называть их жертвами политических игр и манипуляций, кучкой экстремистов, иностранными агентами», предрекают инициативные россияне.
Чтобы этого не произошло, «законы должны приниматься в интересах граждан, а не в интересах тех, кто за них заплатил», подчеркивают они.
Власть призывают «давать ответ на вопросы, появляющиеся в обществе», и напоминают ей, что российские граждане «имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».
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Следственный комитет «по жалобам родителей» возбудил уголовное дело по статье о «вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей». В официальном релизе речь идет о том, что «сторонники Навального " в соцсетях «TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и на YouTube», якобы, призывали детей к участию в несанкционированных митингах.
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Оценки
Заметим, что председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев не увидел нарушений в массовых задержаниях на несанкционированных акциях сторонников оппозиционера Алексея Навального.
«Я абсолютно не вижу нарушения. Это что первые задержания у нас? Это не первые несогласованные митинги. Обычно это заканчивается тем, что составляют акт о правонарушении и отпускают», — сказал глава СПЧ.
По его мнению, нужно говорить не о задержаниях, а о «незаконности акций», которые проходят в период пандемий. А также он призвал расследовать «вовлечение» несовершеннолетних в протестные митинги.
«Отвратительная история. Это требует расследования. Масштаб агитационной кампании в TikTok, в первую очередь, призывающей несовершеннолетних выходить на акции, очень серьезен. Специалисты говорят, чтобы развернуть такую кампанию, требуются значительные деньги либо помощь платформы», — цитирует СМИ Фадеева.
От редакции МГ: Прошедшие акции протеста показали, что гражданское общество в России за последние пару лет заметно окрепло. Люди не боятся заявлять о своих правах, выходить на митинги и пикеты. Россияне не просят, они требуют, чтобы власти заметили те проблемы, что назрели в обществе, просят, чтобы была справедливость. И фигура Алексея Навального здесь скорее просто повод, символ. Это та грань, переступив которую власть показала, насколько сильно в стране не соблюдаются законы. Вот и вышли люди на улицы, сколько не в поддержку оппозиционера (кстати, наш портал читают пожилые люди совершенно разных политических взглядов!), сколько за себя, ведь политическая ситуация в России очень и очень далека от благостной картинки "в телевизоре". И от такого трудно оставаться в стороне.
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