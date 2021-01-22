На носу — массовые акции в поддержку Навального. Чего от них ждать?

В российских регионах силовики пытаются предотвратить акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали при возвращении из Германии в Россию. Политик был возмущен происходящим и призвал людей выходить на улицы 23 января. Однако власти всеми силами пытаются сдержать проведение акций в поддержку Навального, опасаясь повторения белорусского сценария. Но не все так просто - масло в огонь подлило расследование о "дворце Путина", которое за двое суток посмотрели уже около 40 миллионов человек!

Оппозиционный политик Алексей Навальный, принявший решение вернуться в Россию после лечения в Германии, во время выездного суда в отделе полиции в подмосковных Химках, записал видеообращение к своим сторонникам (среди них, кстати, не только молодежь, но и пожилые люди), в котором призвал не бояться и выходить на акции протеста. Заметим, что проведенный в прошлом году опрос населения также показал, что Навальному россияне доверяют больше, чем Мишустину.

«Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами это отлично знаете, выхода людей на улицы. Поэтому не бойтесь, выходите на улицы, выходите не за меня, выходите за себя и за свое будущее», — сказал Навальный.

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Согласно прогнозам МВД России, в текущем году в стране, в том числе в столице, не исключены попытки «раскачать ситуацию», заявил 21 января первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой. «Много появляется интересантов из-за рубежа, из политических партий, квазиполитиков, которые своей деятельностью пытаются раскачать ситуацию в нашей стране в год важного политического цикла: большого количества выборов — в Госдуму и по субъектам», — отметил первый замглавы МВД России. По словам Горового, на примере апробированных технологий в Беларуси и Киргизии нельзя исключать возможного аналогичного раскачивания ситуации и в нашей стране. Он заявил, что российским полицейским предстоит проанализировать работу коллег за рубежом в схожих ситуациях и события, происходившие в Москве летом 2019 года, пишет РГ.

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Во всех регионах страны тем временем активно ведется подготовка к акциям протеста, а власть пытается этому помешать. За призывы к участию в несанкционированных митингах оппозиции полиция уже пообещала привлекать к ответственности, а Роскомнадзор составляет на соцсети административные протоколы и оштрафует их за распространение информации, провоцирующей подростков на участие в акциях. Речь идет о призывах к участию в акциях в соцсетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

В Тюменской области уже, например, задержали активиста за призывы к участию в несогласованном шествии в поддержку Навального в Ялуторовске. Полицейские из Ялуторовска приехали за активистом Данилой Хамитовым за 20 км в Заводоуковск. Оттуда молодого человека полицейские повезли в свое отделение. По данным издания, Данил до сих пор находится в участке вместе с двумя другими активистами, которых пригласили в отделение по телефону на «беседу».

«Пугали, называли Алексея американским шпионом, который хайпит на всем. В наших телефонах не шарились. Попросили дать номера телефонов других участников шествия, чтобы провести „беседу“ и с ними. Данилу выписали предупреждение», — рассказал один из сторонников Навального.

В Челябинской области полицейские звонят активистам с предупреждениями о риске привлечения к административной ответственности за участие в несогласованном публичном мероприятии 23 января. Часть активистов информируют по телефону, часть — приглашают на встречу для вручения предостережений прокуратуры о недопустимости нарушений закона

Всего на Южном Урале, по данным источников издания, около 40 человек, которым поступят предупреждения.

В Новосибирске 22 января задержали Елену Носковец — помощницу депутата гордумы Сергея Бойко, который поддерживает оппозиционера.

Ранее во Владивостоке доставили в отдел полиции координатора местного штаба Навального Екатерину Ведерникову. В ее отношении заведено дело об организации митинга без уведомления. У активистки также изъяли телефон.

В четверг, 21 января, в Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь, сотрудника отдела расследований Георгия Албурова и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Албурова и Ярмыш оставили в отделении, а Соболь отпустили, на нее составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга.

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В Татарстане и вовсе уже возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. По версии СК РФ, накануне «неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года». «При этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению», — добавили в ведомстве.

В Петербурге сотни родителей школьников получили сообщение от классных руководителей об ответственности за участие их детей в несанкционированной акции. Одинаковый текст с предупреждением появился на официальных страницах школ в соцсетях, а также в родительских чатах.

Пикеты в городах России после громкой истории с отравлением Навального

В нем взрослых призывают защитить детей от «втягивания их в деструктивные действия, которые могут привести к психологическим проблемам в будущем» и «к непредсказуемым последствиям в их жизни сегодня».

«Сейчас во многих социальных сетях звучат призывы к детям принять участие в акции, которая не только не согласована, но и является откровенной провокацией, — говорится в сообщении. — Берегите своих детей! Не дайте посторонним людям ломать им психику и жизнь».

В некоторых учебных заведениях пост сопровождается сканом брошюры, изданной правительством Петербурга. В ней рассказывается о последствиях участия в несогласованных митингах и протестных акциях. В частности, подросткам, не достигшим 18-летнего возраста, грозит постановка на учет в подразделении по делам несовершеннолетним и привлечение к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ. Статья предусматривает штраф, обязательные работы или административный арест до 15 суток.

Родителей этих детей могут привлечь по статье 5.35 КоАП РФ. Также они несут ответственность, если подростки причинят материальный ущерб.

В Минпросвещения также предложили альтернативные виды досуга для детей и взрослых в выходные вместо «так называемой прогулки». Это, например, «просмотр любимого кино», «катание на санках и коньках», «фотосессия с детьми», «чтение любимых произведений», «домашний театр» и другие.

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В свою очередь Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) (надо напомнить, что в России ФБК признан "НКО, выполняющей функцию иностранного агента" - прим. ред) пообещал компенсировать штрафы всем тем, кого задержат 23 января на акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказал на своем YouTube-канале руководитель сети региональных штабов Леонид Волков.

«Как и обычно в дни массовых митингов, наши штабы будут работать и помогать, юридически в том числе, всем участникам законных и мирных протестных акций. Мы компенсируем все штрафы, если вам их выпишут», — заявил Волков, сообщает polit.ru.

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что Алексея Навального можно называть преступником. В интервью «Коммерсанту», отвечая на вопрос, является Навальный злоумышленником либо жертвой, он пояснил, что, с учетом вынесенного Навальному несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, «есть все основания называть его лицом, совершившим преступление». Краснов также напомнил, что Навальный сейчас проходит подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Дело на Навального завели после того, как он назвал «предателями и холуями» людей, снявшихся в проморолике за поправки в Конституцию. Среди заявителей был ветеран войны Игнат Артеменко. Дело будет рассматриваться 5 февраля.

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Между тем правозащитный совет России написал публичное обращение к сотрудникам правоохранительных органов, которые будут работать на протестной акции в поддержку Алексея Навального в эту субботу, 23 января. Правозащитники попросили силовиков не забывать, что вышедшие на митинги люди не являются их врагами, а точно такие же граждане страны и применять к ним силу без конкретных оснований незаконно, даже если такие приказы будет отдавать их руководство.

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«Вы привыкли выполнять приказы. Но сегодня эти приказы не защищают ни российский народ, ни российскую Конституцию. Они не защитят и вас, когда История призовет власть к ответу. Не сомневайтесь, рано или поздно так и будет! — предупреждают авторы текста. — Не позволяйте сделать себя соучастниками. Не применяйте силу против мирных людей, требующих справедливости и правды». Замглавы МВД призвал готовиться к протестам против власти, как в Беларуси.

Они уверяют, что «дубинками и кулаками» не удастся задавить протест, это приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта и, возможно, даже к ответной реакции вышедших на улицу граждан. Правозащитники убеждены, что от того, как поведут себя служители закона, будет зависеть, «окажется ли Россия на пороге настоящей гражданской войны».

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В Европе тем временем активно поддерживают оппозиционера. Спикер главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано сообщил, что страны ЕС занялись «предложением и подготовкой» санкций за то, что оппозиционера Алексея Навального задержали по возвращению на родину.

Европейский парламент уже согласовал резолюцию по делу арестованного в России оппозиционного политика Алексея Навального. За документ проголосовал 581 депутат, против — 50, воздержались — 44.

В тексте резолюции отмечается, что задержания Навального и его сторонников являются «политически мотивированными репрессиями», совершаемыми властями России, чтобы «помешать политику разоблачать коррумпированный режим». Евродепутаты требуют ввести санкции против «физических и юридических лиц, причастных к решению арестовать и лишить свободы Алексея Навального», а также в отношении «российских олигархов, связанных с режимом, и членов близкого окружения президента РФ, а также медиа-пропагандистов».

Документ требует от Евросоюза «незамедлительно препятствовать завершению проекта «Северный поток — 2» и пересмотреть сотрудничество с Россией на разнообразных внешнеполитических платформах.

К слову, президент Чехии Милош Земан считает, что Алексей Навальный должен не находиться под арестом, а бороться за симпатии избирателей. Земан вспомнил российскую аргументацию об условном сроке по делу «Ив Роше», условия которого Навальный нарушил. «Тем не менее, думаю, что это слишком — делать из него мученика, — сказал чешский лидер. — Пусть будет кандидатом, пусть борется за признание избирателей».

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В Госдуме Алексея Навального поддержал бывший сенатор от Иркутской области, первый секретарь бурятского рескома КПРФ Вячеслав Мархаев. Он раскритиковал российскую власть за репрессии в отношении оппозиции. Этому он посвятил пост в Instagram под лозунгом «Нет атмосфере страха в стране».

«Ситуация с возвращением Алексея Навального в Россию после покушения на него сегодня выводит политический накал в стране на новый уровень. Я считаю, что власть стремится погрузить нашу Родину в пучину страха и обмана. Такая политика чревата последствиями для всего государства», — заявил, в частности, политик.

По его мнению, реакция Кремля на возвращение Алексея Навального была ожидаема. «Тем не менее власть продолжает нас удивлять своей способностью бить новые рекорды по абсурдности своих действий», — считает Мархаев.

В частности, он напомнил реакцию на протесты хабаровчан: «аресты, многотысячные штрафы, запугивание, вывоз в лес журналистов с целью устрашения». В то же время Мархаев подчеркнул, что «народ стойко борется против несправедливости и беззакония»: «Тому много примеров. Так, режим не выстоял против народного гнева на Шиесе, на Куштау. Одержали победу протестующие рабочие ТГК-14, многодетные семьи Улан-Удэ, пострадавшие от бездействия мэрии. Там, где есть правда и ее массово защищает народ, там власть отступает».

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Российские артисты, певцы, писатели и экономисты также выступили в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

С требованием освободить Навального и возбудить уголовное дело против тех, кто пытался отравить политика, выступил экономист Сергей Гуриев. «То, что происходит сегодня вокруг Навального, ужасно. <…> Многолетнее преследование Алексея, неоднократные аресты, недопуск на выборы, попытка отравления — это признак слабости и трусости российской власти», — уверен Гуриев. Писатель Дмитрий Глуховский заявил, что Навального «взяли, потому что боятся его политической деятельности», поэтому необходимо требовать его освобождения.

Музыкант Антон Черняк (группа «Кровосток»), певица Анастасия Иванова (Гречка), группа Anacondaz, Шым и Влади из группы "Каста" также потребовали освобождения политика. Актриса Татьяна Лазарева записала обращение к Навальному и его семье, в котором пожелала им сил, чтобы выдержать «цирк, внутри которого они оказались».

Накануне в поддержку политика выступили Иван Алексеев (Noize MC), музыкант Максим Покровский, актриса Яна Троянова, актер Гоша Куценко, телеведущая Аврора, блогер и журналист Юрий Дудь, актер Максим Виторган, музыкант Андрей Макаревич и другие.

От редакции МГ: заметим, что фигура оппозиционера Навального вызывает резкую поляризацию мнений - как и собственно недавно принятые поправки в Конституцию, в полемике вокруг которых люди не стеснялись в выражениях. Просто нужно иметь ввиду, что политическая ситуация в России очень и очень далека от благостной картинки "в телевизоре". И от такого трудно оставаться в стороне — причем, вне зависимости от текущей позиции (а наш портал читают пожилые люди совершенно разных политических взглядов!). А выходить ли на улицы 23 января - решать каждому лично.



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