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Американское СМИ: Навальному в России могут дать более 10 лет лишения свободы
По инф. polit.ru   
24 Января 2021 г.
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Оппозиционера Алексея Навального могут приговорить в России более чем к 10 годам лишения свободы, сообщает Bloomberg. Американское информагентство ссылается на источники в администрации президента РФ.

Bloomberg: Навальному в России могут дать более 10 лет лишения свободы

Известно, что в случае замены условного срока на реальный по делу «Ив Роше» политику Алексею Навальному грозит до 3,5 лет лишения свободы. Однако не исключено, что новое дело о мошенничестве с пожертвованиями ФБК может добавить еще до 10 лет к этому сроку.

По данным агентства, российские власти были уверены, что Навальный не вернется в Россию из-за границы. «Его драматическое возвращение заставило Кремль занять оборонительную позицию. Напряженность нежелательна в год, который должен был быть посвящен закреплению контроля на выборах этой осенью», пишут авторы публикации.

Власти надеются, что движение сторонников Навального потеряет направление, когда он окажется в тюрьме. И это поможет избежать массовых протестов, как в Белоруссии.

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Сам Навальный и его союзники надеются, что его дело станет катализатором общественного недовольства, которое накаляется на фоне снижения реальных доходов и карантина из-за коронавируса, а также падения рейтингов Путина до рекордно низкого уровня в прошлом году, отмечает агентство.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, предположительно, веществом класса «Новичок». Сразу по прилету его задержали в аэропорту по требованию ФСИН, на следующий день выездная сессия суда отправила его под арест на 30 суток.

ФСИН требует заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. В службе исполнения наказаний заявляют, что он нарушил правила испытательного срока для условно осужденных, так пропускал регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции, пока был в Германии. Кроме того, в отношении Навального возбуждено еще два уголовных дела — о клевете на ветерана, суд по которому возобновили 13 января, и дело о мошенничестве с пожертвованиями Фонду борьбы с коррупцией (надо напомнить, что в России ФБК признан "НКО, выполняющей функцию иностранного агента" - прим. ред) , которые Навальный якобы присвоил. Последнее возбудили 29 декабря 2020 года.

Сторонники Навального собираются провести акции протеста. Власти не согласовали эти мероприятия.

Polit.ru

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