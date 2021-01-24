Американское СМИ: Навальному в России могут дать более 10 лет лишения свободы

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Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Оппозиционера Алексея Навального могут приговорить в России более чем к 10 годам лишения свободы, сообщает Bloomberg. Американское информагентство ссылается на источники в администрации президента РФ.
Известно, что в случае замены условного срока на реальный по делу «Ив Роше» политику Алексею Навальному грозит до 3,5 лет лишения свободы. Однако не исключено, что новое дело о мошенничестве с пожертвованиями ФБК может добавить еще до 10 лет к этому сроку.
По данным агентства, российские власти были уверены, что Навальный не вернется в Россию из-за границы. «Его драматическое возвращение заставило Кремль занять оборонительную позицию. Напряженность нежелательна в год, который должен был быть посвящен закреплению контроля на выборах этой осенью», пишут авторы публикации.
Власти надеются, что движение сторонников Навального потеряет направление, когда он окажется в тюрьме. И это поможет избежать массовых протестов, как в Белоруссии.
Сам Навальный и его союзники надеются, что его дело станет катализатором общественного недовольства, которое накаляется на фоне снижения реальных доходов и карантина из-за коронавируса, а также падения рейтингов Путина до рекордно низкого уровня в прошлом году, отмечает агентство.
17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, предположительно, веществом класса «Новичок». Сразу по прилету его задержали в аэропорту по требованию ФСИН, на следующий день выездная сессия суда отправила его под арест на 30 суток.
ФСИН требует заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. В службе исполнения наказаний заявляют, что он нарушил правила испытательного срока для условно осужденных, так пропускал регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции, пока был в Германии. Кроме того, в отношении Навального возбуждено еще два уголовных дела — о клевете на ветерана, суд по которому возобновили 13 января, и дело о мошенничестве с пожертвованиями Фонду борьбы с коррупцией(надо напомнить, что в России ФБК признан "НКО, выполняющей функцию иностранного агента" - прим. ред) , которые Навальный якобы присвоил. Последнее возбудили 29 декабря 2020 года.
Сторонники Навального собираются провести акции протеста. Власти не согласовали эти мероприятия.
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