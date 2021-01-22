Депутат: В России строится государство по сталинской модели

За попытки протестовать на улицах граждан стали хватать со зверской активностью, заявил депутат петербургского ЗакСобрания Борис Вишневский. На заседании в Мариинском дворце парламентарий поднял проблему разгона одиночных пикетов в поддержку Навального и за зеленые насаждения в Петербурге.

«Наплевав на закон, людей по двое суток держат в полиции — даже тех, у кого есть несовершеннолетние дети, и их положено отпускать через три часа. Прокуратура бездействует, глядя на все это широко закрытыми глазами. Сейчас мы следим за арестом Навального и расследованием, видимо, в Кремле царит напряжение, и дана команда „хватать и не пущать“. Любой, кто против — враг, подлежащий уничтожению», — отметил депутат.

По его словам, именно так и выглядит настоящее полицейское государство.

«У нас строится государство по типичной сталинской модели. Вокруг враги, внутри — иноагенты и предатели, а органы не ошибаются. Мне уже приходилось слышать много верноподданнических призывов с думской трибуны — тех, кто одобряет политические репрессии против Навального и других политзаключенных. Узников московского протеста с пластиковыми стаканчиками, математика Азата Мифтахова за разбитое стекло в офисе „Единой России“, которого посадили на шесть лет. Вот, что происходит в нашей стране. История должна учить. Те, кто одобряет репрессии, потом сам становится их жертвой», — заключил Борис Вишневский.

Напомним, 18 и 19 января в Петербурге прошли одиночные пикеты в поддержку Навального и в защиту зеленых насаждений в городе. Все они закончились задержаниями горожан.

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По инф. rosbalt.ru

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